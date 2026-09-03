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Resultados del Quini 6 del 2 de septiembre: cuáles fueron los números de la suerte del sorteo de ayer

El primer premio de este juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe quedó vacante; en la modalidad “Siempre Sale” fueron 30 los ganadores

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Los números de la suerte
Los números de la suerte

Los jugadores del Quini 6 que precisen conocer los últimos números ganadores pueden hacerlo consultando el sorteo 3405, el cual quedó el pozo vacante. Por otra parte, en la modalidad “Siempre Sale” hubo 30 apostadores que se quedaron, cada uno, con un premio de $374.700.000.

El pozo quedó vacante. El próximo sorteo será el domingo 6
El pozo quedó vacante. El próximo sorteo será el domingo 6

Los números ganadores, en cada modalidad del juego de azar, fueron:

  • Tradicional: 00 - 05 - 10 - 22 - 26 - 45
  • La Segunda: 02 - 03 - 16 - 22 - 24 - 44
  • La Revancha: 02- 07 - 14 - 25 - 34 - 38
  • Siempre Sale: 02 - 05 - 08 - 10 - 31 - 38
Números de la suerte del Quini
Números de la suerte del Quini

El próximo sorteo será el domingo 6 de septiembre y el pozo estimado será de $12.000 millones para quien acierte los seis números de la suerte.

¿Qué es el Quini 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988.

¿Cómo jugar al Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar en el que el apostador elige 6 números entre el 00 y el 45 para ganar un premio establecido mediante un pozo. Las apuestas se toman en la agencia de lotería más cercana, donde el agenciero cargará los números del jugador en la capturadora de apuestas y le dará en retorno un ticket que acredite el juego.

Aunque el objetivo máximo del juego es acertar los 6 números, los que acierten cinco de seis tendrán el segundo premio y quienes adivinen cuatro de seis, el tercero.

El Quini 6 propone tres variantes:

  • Tradicional
  • Revancha
  • Siempre sale

Para jugar a la Revancha, La segunda y al Siempre Sale es necesario haber participado del sorteo de la Tradicional. Los montos de las apuestas varían según el juego y están sujetos a actualizaciones por parte de los organizadores.

En el próximo sorteo se jugará un pozo estimado de $2.750 millones
En el próximo sorteo se jugará un pozo estimado de $2.750 millonesTexas Lottery

¿Cuál fue el mayor premio en la historia del Quini 6?

Al ser un juego cuyo premio depende de la recaudación, los montos que los miles ganadores del Quini 6 a lo largo de la historia se llevaron a sus casas variaron. El récord máximo sigue fresco: en julio de 2021, un cordobés de Villa María retiró de la agencia $362.830.402. El afortunado ganador, cuya identidad no se hizo pública por motivos de seguridad, había acertado los 6 números, que fueron el 05, 19, 11, 41, 16-25.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 horas, y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación. Desde su creación en 1988, el Quini 6 es organizado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.

La transmisión se puede seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), TV Pública y por streaming en la cuenta de YouTube oficial.

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION.

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