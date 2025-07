Sortean US$100.000: cómo participar de la quiniela argentina para ganar el premio en dólares

Durante los meses de julio y agosto, la Poceada Misionera tomará la modalidad “Vale x2″ y ofrecerá premios en dólares de hasta US$100.000. Así lo confirmó el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Misiones (IPLyC SE), que lleva adelante estos sorteos extraordinarios por el festejo del 53° aniversario de la Quiniela Misionera, que se celebra el 11 de agosto.

Habrá dos sorteos en dólares: uno “estímulo” que se realizará el 7 de agosto por 10.000 dólares y otro “extraordinario” el 29 de agosto, por el monto de 100.000 dólares. Ambos se realizarán en el Salón de Sorteos del IPLyC SE a las 15 horas, con el sorteo matutino de la Quiniela y a continuación del sorteo tradicional de la Poceada. Ambos casos se transmitirán en vivo por streaming.

Según informaron, solo pueden participar de los sorteos las personas mayores de 18 años que sean residentes en Misiones. Además, aclararon que no se puede comprar un boleto de este sorteo por fuera de la provincia norteña.

La Poceada Misionera ofrece US$100.000 en su sorteo extraordinario

El año pasado, hubo un ganador del sorteo extraordinario, que se llevó US$100.000. Se trataba de un joven desarrollador de software de Posadas. Sus números de la suerte fueron los siguientes: 100003154. “Fueron los 8000 pesos mejor invertidos”, manifestó emocionado al conocer el resultado, puesto que compró 10 cupones a 800 pesos. Se enteró de que ganó a través de las redes sociales. “Sentí la sensación que me iba a desmayar, no lo podía creer hasta que vine al Instituto y me reconfirmaron la noticia”, señaló.

Cómo participar de la quiniela argentina para ganar el premio en dólares

Desde este martes 1° de julio, toda persona que compre un ticket de la Quiniela de Misiones en la modalidad Poceada para los sorteos matutino y/o nocturno tendrá la oportunidad de participar de sorteo Tradicional (pozo acumulado) y de premios en dólares. Seguirá vigente hasta el 29 de agosto, día en que se hará el sorteo extraordinario de US$100.000 a las 15.

Así se puede jugar del sorteo de la Poceada Misionera para ganar el premio de 100.000 dólares IPLyC SE

Para participar, solo es necesario guardar los cupones no premiados “del sorteo matutino y nocturno” desde el día 1° de julio al 29 de agosto, inclusive. El número del cupón y del sorteo son los que darán al apostador esta posibilidad de ganar. El valor de los tickets es de $800.

El ganador será anunciado por número de ticket favorecido el día del sorteo y, una vez corroborado por el escribano, se anunciará el ganador a través de los medios de difusión utilizados por el organizador. El poseedor del boleto que coincida con el número de la suerte podrá reclamar el premio y hacerlo efectivo a partir del primer día hábil siguiente al sorteo, al presentar el ticket original y DNI.

El sorteo extraordinario de la Poceada Misionera es el 29 de agosto Unsplash

Cómo ver el sorteo de la Poceada Misionera Vale x2 en vivo

Desde el IPLyC SE informó que tanto el sorteo estímulo como el extraordinadio de la Poceada Misionera se podrá seguir en vivo. Se transmitirá por streaming a través de su canal oficial de YouTube. Se podrán ver por este medio el próximo 7 y 29 de agosto a partir de las 15.