Una jubilada acertó los 15 números y ganó más de $2800 millones y una casa con el Telekino

Una jubilada de la ciudad de Oberá, Misiones, acertó 15 números en el Telekino y obtuvo más de $2887 millones, luego de comprar los dos últimos cartones que quedaban en una de las agencias de su ciudad.

La mujer acertó los 15 números del sorteo n°2378, que se realizó el domingo 1° de junio y que incluía como premios: un pozo estimado de alrededor de $2900 millones para los 15 aciertos, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro para dos personas y un auto 0 km.

La Agencia 323 de Oberá fue el lugar en el que se vendió el cartón ganador y la mujer que obtuvo el premio mayor habló con la Lotería de Misiones sobre su suerte. “Si bien tengo una casa modesta, siempre me preocuparon mis hijos. Más de una vez quedaba desvelada pensado en los que viven en alquiler y en cómo podía ayudarlos. Me preocupaba por ellos y pensaba que, si alguna vez sacaba un premio, iba a invertir en un techo digno para cada uno”, señaló la ganadora.

A su vez, contó los detalles del momento en que adquirió el cartón y de cuando se puso a revisar los números ganadores. “Llevaba uno para mí y otro para mi hija. El domingo a última hora, ella me pidió el cartón para controlar e hizo ocho puntos. Terminé de lavar los platos del domingo y cuando me desocupé me puse a revisar, sola entre cuatro paredes. Con la birome completé los círculos sobre los quince números, pero no lograba entender lo que pasaba. Me pregunté ¿qué es esto?… Me empezó a subir un calor y, despacito, volví a la casa de mi hija. Cuando abre la puerta le pregunto: `¿Cuántos puntos hiciste?´. Y cuando vio mi cara se dio cuenta de que algo había pasado. `¿Sos vos la ganadora, mamá?´, me preguntó, y nos fundimos en un abrazo”, recordó la mujer.

Cuáles fueron los números ganadores

04

15

21

19

22

17

07

11

05

02

10

20

24

14

25

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un juego de azar poceado que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Consiste en la extracción de 15 bolillas de 25 en un sorteo, que sirve para determinar a los ganadores de los premios en efectivo.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea los domingos a las 13:00 horas, y se transmite a todo el país en vivo a través de Canal 9.

Las distintas modalidades de juego del Telekino

¿Cómo jugar al Telekino?

Para jugar al Telekino es preciso comprar el cartón del sorteo, que tiene en su parte media 15 números elegidos al azar entre el 01 y el 25. Esto debe hacerse en las agencias de lotería oficiales.

El pozo máximo del juego se obtiene acertando el pleno de los números, y en caso de que no existan coincidencias, el pozo queda vacante, acumulándose para el sorteo siguiente. También hay premios en efectivo para quienes tengan hasta 11 coincidencias.

Cuáles son las modalidades de juego de Telekino

Telekino : cada cartón tiene impreso en la parte media 15 números elegidos al azar de un total de 25 números (del 1 al 25). De un bolillero con 25 bolillas se sortean semanalmente 15 bolillas. Si algún apostador tiene las 15 coincidencias en su cartón con las 15 bolillas extraídas en el acto del sorteo, es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente. En esta modalidad ganan también los apostadores que logren entre 14 y 11 coincidencias en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

: cada cartón tiene impreso en la parte media de un total de 25 números (del 1 al 25). De un bolillero con 25 bolillas se sortean semanalmente 15 bolillas. Si algún apostador tiene las 15 coincidencias en su cartón con las 15 bolillas extraídas en el acto del sorteo, es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente. En esta modalidad ganan también los apostadores que logren entre 14 y 11 coincidencias en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde Rekino : en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, estos números participan de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del sorteo de la modalidad Telekino. El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón con los números extraídos en el acto de Sorteo de Rekino. Por lo tanto, nunca queda un vacante.

: en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, estos números participan de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del sorteo de la modalidad Telekino. El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón con los números extraídos en el acto de Sorteo de Rekino. Por lo tanto, Número de cartón : junto a los sorteos de la modalidad Telekino y Rekino, también se sortean con el número de cartón (en la parte izquierda del cartón) distintos premios en especie (autos, electrodomésticos, viajes, etc.). De este sorteo participan solo los cartones vendidos, por lo que todas las semanas hay ganadores.

Sorteo Nro 2378

¿Cómo ver resultados del Telekino?

Los últimos números del Telekino y otros juegos de azar pueden seguirse en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION.

También se pueden ver los resultados en vivo a través del Canal 7 TV Pública los domingos a las 17.15. A su vez, el canal de YouTube de Telekino permite ver cuáles fueron los números ganadores del sorteo.