Video: así fue el choque de los dos helicópteros en Río de Janeiro en el que murieron Gaspi, Lucas Vignale y 4 personas más

Dos helicópteros chocaron este domingo por la mañana sobre una popular avenida de Río de Janeiro, Brasil. El accidente dejó un saldo de seis muertes, entre ellas, la de los argentinos Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi en las redes sociales, y el director argentino Lucas Vignale.

Uno de los helicópteros que se estrelló tras el choque Captura GloboNews

El lamentable hecho sucedió en la intersección de Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campo, cuando los dos helicópteros colisionaron y cayeron a una playa de estacionamiento donde había una gran cantidad de autos. Tras la caída, se produjo un gran incendio en el lugar que derivó en una rápida acción de los bomberos para desactivar otros focos de conflicto.

A bordo del helicóptero con matrícula PP-MAC, el cual explotó apenas tocó tierra firme, viajaban los dos argentinos que fallecieron en el acto.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que falleció en el choque de helicópteros en Río de Janeiro. @gaspipd

Prim Díaz tenía 23 años. En su corto recorrido en el mundo de las redes, llegó a tener dos millones de seguidores en sus cuentas. Su contenido con humor bizarro y entrevistas callejeras lograron una fuerte adhesión en torno a su figura mediática.

Los autos incendiados tras las caída de uno de los helicópteros

Además de los mencionados, otros pasajeros también perdieron la vida tras la colisión. Entre ellos: el cantante estadounidense Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (conocido como Lucas Frota) y el piloto Alexandre Souza. En la otra aeronave solo estaba Charles Marsillac, según reveló O Globo.

Quién era Gaspi

Gaspar Prim Díaz nació el 28 de diciembre de 2002 en la ciudad de La Plata. Su irrupción en las redes sociales fue por intermedio de crónicas y notas urbanas, las cuales se destacaban por un contenido irónico que generaban incomodidad en sus interlocutores. Uno de los detalles distintivos era utilizar un micrófono negro envuelto con cinta aisladora.

Dueño de un carisma y un humor por demás particular, Gaspi dejó una huella en las redes sociales con videos que trascendían la pantalla y le daba una cierta popularidad en las calles.

Murió Gaspi, el reconocido influencer, en un accidente aéreo en Brasil Captura de Pantalla

Sin embargo, por detrás de ese personaje jocoso e irreverente, el influencer escondía una dura historia de vida, envuelta en problemas que afectaban su salud mental. Tras un breve impasse de subir contenidos, Prim Díaz volvió a la escena con un vídeo íntimo llamado “La vuelta de Gaspi” donde deslizó, por lo alto, los problemas que atravesó en el último tiempo que lo alejaron de las plataformas digitales.

“Hola. Este es, probablemente, uno de los videos más importantes de mi vida: mi primer documental. Dos meses después de La Velada del Año de Ibai, por fin ve la luz. Es un trabajo que inmortaliza una de las experiencias más increíbles que viví. Me tomé el tiempo de editarlo con calma; no quería perderme ningún detalle”, relató el joven que logró una ascendencia meteórica en las redes con su voz ronca.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que falleció en el choque de helicópteros en Río de Janeiro. @gaspipd

La noticia de su muerte generó una fuerte consternación entre sus colegas y seguidores, quienes lo despidieron y lamentaron el suceso que dejó como saldo la muerte de seis personas.

Quién era Lucas Vignale

Vignale nació en Buenos Aires en el año 1997. Su carrera profesional la dedicó íntegramente al cine independiente y a la edición de videoclips, que luego son subidos a las plataformas digitales para su viralización.

Lucas Vignale, director

Su carrera siempre fue en el anonimato, aunque sus trabajos trascendían junto a estrellas de la música urbana como J Balvin, Trueno y Bizarrap.

En sus redes sociales se define como “director” y su feed muestra una gran cantidad de fotos artísticas, donde entremezcla sus trabajos y su pasión por el club Racing.

Vignale junto a Lorenzo Ferro

Junto a Lorenzo Ferro coescribió y codirigió La Pasión (2024), su primer cortometraje. Dos años más tarde, también con el actor mencionado anteriormente, dirigió el largometraje El tren fluvial que fue aclamada en la sección Perspectives del Festival de Berlín.