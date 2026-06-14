Qué se sabe del accidente de dos helicópteros en Río de Janeiro: murieron los argentinos Gaspi y Lucas Vignale

Este domingo 14 de junio, dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro y el accidente dejó como saldo seis muertos. Entre ellos estaban el youtuber argentino Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el director argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

El incendio de los vehículos tras el choque entre dos helicópteros

La colisión sucedió a las 8.59 (hora local) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de la ciudad brasileña. Según informaron las autoridades, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de un complejo comercial.

Según el Diário do Rio, las aeronaves colisionaron en el aire y se estrellaron en diferentes puntos de un terreno cercano a la Avenida das Américas, de acuerdo a la información que brindó el Departamento de Bomberos.

Uno de los helicópteros explotó al impactar y provocó un incendio en un estacionamiento de autos eléctricos. El fuego se propagó a aproximadamente 20 vehículos estacionados en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades identificaron que cinco personas viajaban en el helicóptero con matrícula PP-MAC y una a bordo del helicóptero PR-DJJ.

¿Quiénes son las víctimas del accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro?

Gaspar “Gaspi” Prim Díaz

El youtuber argentino tenía 23 años y 2,8 millones de seguidores en Instagram. En la virtualidad se hizo famoso por sus videos polémicos con un humor picante.

Gspi tenía 23 años y un público joven que lo seguía en Instagram y YouTube (Fuente: Instagram/@gaspipd)

Su saludo característico era “Buenas” y se volvió una marca registrada en cada clip. Empezó a los 17 años y rápidamente cosechó millones de reproducciones en YouTube. En 2025 ganó fama internacional tras ser invitado a la cena que organizó Ibai Llanos junto a otros influencers.

Hace un año, Gaspi se atrevió a grabar un corto: Camino a la velada (Fuente: Instagram/@gaspipd)

Hace un año se había animado a actuar con Camino a la velada, una producción audiovisual disponible en YouTube y que lo mostró en otra faceta.

Lucas Vignale

Tenía 27 años y nació en Buenos Aires. Comenzó su carrera como editor y luego se volcó a la dirección, con foco en la industria musical. Trabajó con artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Milo J, J Balvin, Trueno, Nathy Peluso y Wos. Su ópera prima en el campo audiovisual fue El tren fluvial y escribió y dirigió el cortometraje Camino a la velada junto a Gaspi.

El joven viajaba en el mismo helicóptero siniestrado donde estaba el youtuber argentino Gaspi

Oliver Tree Nickell

Se trata del cantante, compositor y productor musical estadounidense de 32 años que se hizo mundialmente famoso por éxitos como “Life Goes On” y “Miss You”. Su estilo y género marcaron la escena de música alternativa internacional.

Oliver Tree era conocido en la escena de música alternativa (Fuente: Instagram/@olivertree)

Lucas Brito Chaves (Lucas Frota)

Lucas era DJ y productor brasileño. Vivía en Miami y estaba de vacaciones en Río de Janeiro. En el momento del accidente, se dirigía a la casa de su familia en Angra dos Reis, en la Costa Verde, según informó Diário do Rio.

Lucas Frota era un famoso DJ brasilero que murió en el accidente de helicópteros en Río (Fuente: Instagram/@iamlucasfrota)

Alexandre Souza

Según se pudo saber, Alexandre era el piloto del helicóptero PP-MAC, comandante de la aeronave que transportaba a los pasajeros.

Carlos Marsillac

De acuerdo a la información que brindaron las autoridades, Carlos era el piloto del helicóptero PR-DJJ que se encontraba solo a bordo de la aeronave en el momento de la colisión.