11:00 | Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)

Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 3167

Top 5:

3167

3833

0673

7876

4845

Top 20: 3167, 3833, 0673, 7876, 4845, 2296, 3426, 4808, 5490, 5089, 0501, 4695, 2316, 9037, 7178, 9083, 8463, 2258, 4181, 0007

Diccionario de los sueños: 67 > la víbora

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela Provincia

El sorteo Previa de Quiniela Provincia, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 8828

Top 5:

8828

5707

5209

8216

7014

Top 20: 8828, 5707, 5209, 8216, 7014, 8394, 7949, 9082, 5040, 6150, 0869, 8599, 7657, 2432, 4561, 8980, 7323, 1429, 2907, 7127

Diccionario de los sueños: 28 > el cerro

10:00 | ¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?

La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 23 de octubre

Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

Apuesta redoblona:

Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

09:30 | Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños

00: Raúl - Dora

01: Norma

02: Mariano - Ana

03: Nicolás

04: Mónica

05: Esteban

06: Ramón - Ema

07: Graciela

08: Eduardo

09: Teresa

10: Norberto

11: Javier - Nadia

12: Domingo

13: Claudia

14: Néstor

15: Cristina

16: Osvaldo

17: Margarita

18: Julio - Perla

19: Alfonso

20: Viviana

21: Carmen

22: Francisco

23: Juana

24: Luis - Iris

25: Victoria

26: Pablo - Hilda

27: Eusebio

28: Isabel - Rodrigo

29: Gabriel

30: Lucía

31: Alicia - Alfredo

32: Pedro - Sandra

33: José - Alba

34: Manuel

35: Rafael - Rocío

36: Alberto

37: Carlos

38: Víctor - Lía

39: Cecilia - Nora

40: Héctor - Fabiana

41: Jorge

42: Félix - Gladys

43: Antonio

44: Estela

45: Juan - Ruth

46: Vicente

47: Clemente

48: Miguel

49: Romina

50: Natalia

51: Lucas

52: Liliana

53: Florencia

54: Lorenzo

55: Matilde

56: Lidia - Rubén

57: Agustín

58: Damián

59: Josefa - David

60: María - Facundo

61: Bernardo

62: Ignacio

63: Mirta

64: Regia - Hernán

65: Leonardo

66: Adriana

67: Rosa - Horacio

68: Diego - Elba

69: Laura - Emilio

70: Felipe

71: Abel

72: Martín

73: Sebastián

74: Ricardo - Olga

75: Armando

76: Roberto - Karen

77: Clara

78: Enrique

79: Oscar - Valeria

80: Fernando

81: Angélica

82: Soledad

83: Beatriz

84: Cayetano

85: Guillermo

86: Mario

87: Dante

88: Ezequiel

89: Gonzalo

90: Andrés

91: Arturo

92: Gastón

93: Hugo

94: Omar

95: Fabián

96: Gustavo

97: Marta

98: Vilma

99: Daniel

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 23 de octubre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día: