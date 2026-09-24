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Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 24 de septiembre

Este jueves se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

Qué números representan los sueños con animales para la quiniela

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 24 de septiembre
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 24 de septiembre
  • 00: Águila
  • 01: Víbora
  • 02: Cachorros
  • 03: Tordo
  • 04: Gusano
  • 05: El gato
  • 06: El perro
  • 07: El zorro
  • 08: Lagarto
  • 09: Anguila
  • 10: Burro
  • 11: Cebra
  • 12: El mono
  • 13: La plaga
  • 14: Peludo
  • 15: Gacela
  • 16: Ciempiés
  • 17: La lechuza
  • 18: Garrapatas
  • 19: Los peces
  • 20: La mariposa
  • 21: La gallina
  • 22: Los patitos
  • 23: Perdiz
  • 24: El caballo
  • 25: El pavo
  • 26: El canguro
  • 27: Medusa
  • 28: Vizcacha
  • 29: El cangrejo
  • 30: Liebre
  • 31: Cascarudos
  • 32: La mosca
  • 33: Cordero
  • 34: Ñandú
  • 35: El pichón
  • 36: Ballena
  • 37: Pirañas
  • 38: Cabra
  • 39: El toro
  • 40: Los cisnes
  • 41: Avispas
  • 42: Pavo real
  • 43: El sapo
  • 44: Oso hormiguero
  • 45: Toro
  • 46: La manada
  • 47: Cigüeña
  • 48: Loro
  • 49: Camello
  • 50: Foca
  • 51: Hormigas
  • 52: Delfín
  • 53: Golondrina
  • 54: Vaca
  • 55: Canario
  • 56: Mosquitos
  • 57: Pulpo
  • 58: Buitre
  • 59: Caracol
  • 60: Hornero
  • 61: Tortuga
  • 62: Garza
  • 63: Lobo
  • 64: Cocodrilo
  • 65: Tigre
  • 66: Lombrices
  • 67: Tiburón
  • 68: La esponja
  • 69: Camaleón
  • 70: Flamenco
  • 71: Cerdos
  • 72: Hipopótamo
  • 73: Cucaracha
  • 74: Arañas
  • 75: Pingüino
  • 76: Escorpión
  • 77: Conejo
  • 78: Las pulgas
  • 79: Cuervo
  • 80: El oso
  • 81: Zorrino
  • 82: Los gallos
  • 83: Ardilla
  • 84: Abejas
  • 85: Bichitos
  • 86: Cardinal
  • 87: Piojos
  • 88: León
  • 89: Ratas
  • 90: Vampiro
  • 91: Colibrí
  • 92: Avestruz
  • 93: Palomas
  • 94: La rana
  • 95: Carancho
  • 96: Elefante
  • 97: El grillo
  • 98: Pelícano
  • 99: Jirafa

Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños

  • 00: Raúl - Dora
  • 01: Norma
  • 02: Mariano - Ana
  • 03: Nicolás
  • 04: Mónica
  • 05: Esteban
  • 06: Ramón - Ema
  • 07: Graciela
  • 08: Eduardo
  • 09: Teresa
  • 10: Norberto
  • 11: Javier - Nadia
  • 12: Domingo
  • 13: Claudia
  • 14: Néstor
  • 15: Cristina
  • 16: Osvaldo
  • 17: Margarita
  • 18: Julio - Perla
  • 19: Alfonso
  • 20: Viviana
  • 21: Carmen
  • 22: Francisco
  • 23: Juana
  • 24: Luis - Iris
  • 25: Victoria
  • 26: Pablo - Hilda
  • 27: Eusebio
  • 28: Isabel - Rodrigo
  • 29: Gabriel
  • 30: Lucía
  • 31: Alicia - Alfredo
  • 32: Pedro - Sandra
  • 33: José - Alba
  • 34: Manuel
  • 35: Rafael - Rocío
  • 36: Alberto
  • 37: Carlos
  • 38: Víctor - Lía
  • 39: Cecilia - Nora
  • 40: Héctor - Fabiana
  • 41: Jorge
  • 42: Félix - Gladys
  • 43: Antonio
  • 44: Estela
  • 45: Juan - Ruth
  • 46: Vicente
  • 47: Clemente
  • 48: Miguel
  • 49: Romina
  • 50: Natalia
  • 51: Lucas
  • 52: Liliana
  • 53: Florencia
  • 54: Lorenzo
  • 55: Matilde
  • 56: Lidia - Rubén
  • 57: Agustín
  • 58: Damián
  • 59: Josefa - David
  • 60: María - Facundo
  • 61: Bernardo
  • 62: Ignacio
  • 63: Mirta
  • 64: Regia - Hernán
  • 65: Leonardo
  • 66: Adriana
  • 67: Rosa - Horacio
  • 68: Diego - Elba
  • 69: Laura - Emilio
  • 70: Felipe
  • 71: Abel
  • 72: Martín
  • 73: Sebastián
  • 74: Ricardo - Olga
  • 75: Armando
  • 76: Roberto - Karen
  • 77: Clara
  • 78: Enrique
  • 79: Oscar - Valeria
  • 80: Fernando
  • 81: Angélica
  • 82: Soledad
  • 83: Beatriz
  • 84: Cayetano
  • 85: Guillermo
  • 86: Mario
  • 87: Dante
  • 88: Ezequiel
  • 89: Gonzalo
  • 90: Andrés
  • 91: Arturo
  • 92: Gastón
  • 93: Hugo
  • 94: Omar
  • 95: Fabián
  • 96: Gustavo
  • 97: Marta
  • 98: Vilma
  • 99: Daniel

¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 24 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
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