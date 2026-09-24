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Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 24 de septiembre
Este jueves se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
Qué números representan los sueños con animales para la quiniela
- 00: Águila
- 01: Víbora
- 02: Cachorros
- 03: Tordo
- 04: Gusano
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El zorro
- 08: Lagarto
- 09: Anguila
- 10: Burro
- 11: Cebra
- 12: El mono
- 13: La plaga
- 14: Peludo
- 15: Gacela
- 16: Ciempiés
- 17: La lechuza
- 18: Garrapatas
- 19: Los peces
- 20: La mariposa
- 21: La gallina
- 22: Los patitos
- 23: Perdiz
- 24: El caballo
- 25: El pavo
- 26: El canguro
- 27: Medusa
- 28: Vizcacha
- 29: El cangrejo
- 30: Liebre
- 31: Cascarudos
- 32: La mosca
- 33: Cordero
- 34: Ñandú
- 35: El pichón
- 36: Ballena
- 37: Pirañas
- 38: Cabra
- 39: El toro
- 40: Los cisnes
- 41: Avispas
- 42: Pavo real
- 43: El sapo
- 44: Oso hormiguero
- 45: Toro
- 46: La manada
- 47: Cigüeña
- 48: Loro
- 49: Camello
- 50: Foca
- 51: Hormigas
- 52: Delfín
- 53: Golondrina
- 54: Vaca
- 55: Canario
- 56: Mosquitos
- 57: Pulpo
- 58: Buitre
- 59: Caracol
- 60: Hornero
- 61: Tortuga
- 62: Garza
- 63: Lobo
- 64: Cocodrilo
- 65: Tigre
- 66: Lombrices
- 67: Tiburón
- 68: La esponja
- 69: Camaleón
- 70: Flamenco
- 71: Cerdos
- 72: Hipopótamo
- 73: Cucaracha
- 74: Arañas
- 75: Pingüino
- 76: Escorpión
- 77: Conejo
- 78: Las pulgas
- 79: Cuervo
- 80: El oso
- 81: Zorrino
- 82: Los gallos
- 83: Ardilla
- 84: Abejas
- 85: Bichitos
- 86: Cardinal
- 87: Piojos
- 88: León
- 89: Ratas
- 90: Vampiro
- 91: Colibrí
- 92: Avestruz
- 93: Palomas
- 94: La rana
- 95: Carancho
- 96: Elefante
- 97: El grillo
- 98: Pelícano
- 99: Jirafa
Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños
- 00: Raúl - Dora
- 01: Norma
- 02: Mariano - Ana
- 03: Nicolás
- 04: Mónica
- 05: Esteban
- 06: Ramón - Ema
- 07: Graciela
- 08: Eduardo
- 09: Teresa
- 10: Norberto
- 11: Javier - Nadia
- 12: Domingo
- 13: Claudia
- 14: Néstor
- 15: Cristina
- 16: Osvaldo
- 17: Margarita
- 18: Julio - Perla
- 19: Alfonso
- 20: Viviana
- 21: Carmen
- 22: Francisco
- 23: Juana
- 24: Luis - Iris
- 25: Victoria
- 26: Pablo - Hilda
- 27: Eusebio
- 28: Isabel - Rodrigo
- 29: Gabriel
- 30: Lucía
- 31: Alicia - Alfredo
- 32: Pedro - Sandra
- 33: José - Alba
- 34: Manuel
- 35: Rafael - Rocío
- 36: Alberto
- 37: Carlos
- 38: Víctor - Lía
- 39: Cecilia - Nora
- 40: Héctor - Fabiana
- 41: Jorge
- 42: Félix - Gladys
- 43: Antonio
- 44: Estela
- 45: Juan - Ruth
- 46: Vicente
- 47: Clemente
- 48: Miguel
- 49: Romina
- 50: Natalia
- 51: Lucas
- 52: Liliana
- 53: Florencia
- 54: Lorenzo
- 55: Matilde
- 56: Lidia - Rubén
- 57: Agustín
- 58: Damián
- 59: Josefa - David
- 60: María - Facundo
- 61: Bernardo
- 62: Ignacio
- 63: Mirta
- 64: Regia - Hernán
- 65: Leonardo
- 66: Adriana
- 67: Rosa - Horacio
- 68: Diego - Elba
- 69: Laura - Emilio
- 70: Felipe
- 71: Abel
- 72: Martín
- 73: Sebastián
- 74: Ricardo - Olga
- 75: Armando
- 76: Roberto - Karen
- 77: Clara
- 78: Enrique
- 79: Oscar - Valeria
- 80: Fernando
- 81: Angélica
- 82: Soledad
- 83: Beatriz
- 84: Cayetano
- 85: Guillermo
- 86: Mario
- 87: Dante
- 88: Ezequiel
- 89: Gonzalo
- 90: Andrés
- 91: Arturo
- 92: Gastón
- 93: Hugo
- 94: Omar
- 95: Fabián
- 96: Gustavo
- 97: Marta
- 98: Vilma
- 99: Daniel
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 24 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
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