Milei defendió el plan económico ante ejecutivos e inversores en Nueva York: “Prepárense para la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad”

NUEVA YORK.- Luego de su duro discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei brindó una conferencia esta tarde enfocada en la defensa de la marcha del programa del Gobierno y los beneficios de la libertad económica en la sede del Citibank en Manhattan, otro de los ejes de su viaje de tres días por Nueva York.

Milei, que durante una hora desplegó un tono moderado, chistes y hasta anécdotas futboleras en su disertación, sostuvo que el gobierno libertario fue el que “más hizo por los sectores más vulnerables”, pronosticó “la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad” en caso de que La Libertad Avanza tenga un éxito electoral el año próximo, y al pasar reafirmó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

“Por el solo hecho de bajar la inflación, eso le devolvió a los argentinos 100.000 millones de dólares. Por eso hicimos un ajuste del 30% del gasto”, señaló el Presidente, que también apuntó que “el cobro de impuestos es el robo más obvio”, que impacta en la “generación de beneficios” y que, por ende, “termina afectando al mercado”.

“Vean que otra medida fuertemente en favor de los vulnerables es el hecho de terminar con la inseguridad. Nosotros cuando asumimos había 9000 piquetes por año, ahora es cero. Y no solo eso, sino que además tenemos los indicadores de delincuencia más bajos de la historia”, aseveró.

El Presidente, durante su discurso ante la Asamblea de la ONU, en Nueva York Heather Khalifa - FR172147 AP

El Presidente también se entusiasmó por el futuro, de cara al año electoral en el que buscará la reelección. “Yo les aviso que si llegamos a repetir el número de la última elección vamos a tener mayoría en Diputados y vamos a estar muy cerca del quórum en Senadores. Prepárense porque se va a venir la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad”, auguró, al destacar los avances de su administración en materia legislativa pese a tener minoría.

La conferencia “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica” fue organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento del International Republican Institute (IRI), una organización conservadora con sede en Washington que promueve la democracia y libertad.

Al Presidente lo escuchaban en el auditorio más de 300 personas de ámbitos empresariales, financieros, académicos y diplomáticos.

En primera fila estaba sentado el embajador norteamericano ante la Argentina, Peter Lamelas, que por la noche participará del evento en el consulado argentino en Nueva York en el que se anunciará un acuerdo de financiamiento con Estados Unidos para inversiones en infraestructura.

El presidente Javier Milei, en la sede de la ONU en Nueva York. SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Había directivos de empresas como Continental Resources, Chevron, Rio Tinto, BHP, Microsoft, Amazon, IBM Corporation, Google, Citi, JP Morgan, HSBC, Integra Capital, Alito Capital, entre otros.

También estaban el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford, quienes por la mañana habían acompañado al Presidente en la Asamblea de la ONU.

Milei destacó también el impacto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). “Es que el próximo gobierno que nos siga, seamos nosotros o sea cualquier otro, no va a poder romper la regla monetaria, porque si la rompe, el costo reputacional va a ser fuertísimo y se van a tener que tragar una crisis en la cara”, dijo, en una exposición en partes leída y en otras improvisadas.

En otro tramo, Milei hizo una descripción de la pesada herencia que recibió del gobierno de Alberto Fernández en materia económica y social. “Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que quiere vender hoy el peronismo en la Argentina. Es decir, porque ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza”, dijo. “Es irritante la hipocresía”, agregó.

“El riesgo país fluctúa si aparecen boludos hablando por Nueva York”, dijo Milei, en referencia al gobernador Axel Kicillof, que estuvo esta semana en la metrópolis norteamericana. “Creo que saben a quién me refiero”, agregó.

Como es habitual, Milei también apuntó contra la clase política. “Hay algo que se llama ley de la gravedad, los políticos son maravillosos: ellos creen que pueden suspender la ley de gravedad con una ley. Pero los hijos de puta te mandan a vos a tirarte del piso 500″, espetó.

“Después de 12 años sin crecer, hemos vuelto a crecer y, sin embargo, tengo que soportar que algunos imbéciles digan que no sé de crecimiento. Bueno, voy a seguir así de ignorante, pero haciendo crecer la economía”, señaló Milei, un comentario que despertó las risas del público.

También dijo que “Malvinas será una causa que defenderemos siempre, con fines pacíficos”, en línea con su discurso en la Asamblea General de la ONU por la mañana.

En la presentación del evento, Ernesto Torres, director general de Citi Internacional, señaló que “el entusiasmo que hoy despierta el futuro de la Argentina se debe a los logros ya alcanzados por la administración de Milei”.

En ese sentido, destacó que la Argentina impulsó un “ambicioso programa de estabilización”, los beneficios del RIGI y la oportunidad que abre el desarrollo de la industria energética, al tiempo que resaltó que el país mantuvo superávit fiscal en 30 de los 33 meses desde que Milei asumió el cargo, “marcando el periodo más largo de disciplina fiscal sostenida en más de una década”.

La Fundación Federalismo y Libertad, que organizó la disertación de Milei en Nueva York, es un centro de investigación creado en 2012 en San Miguel de Tucumán.

Más tarde este miércoles, el líder libertario participará de una mesa a puertas cerradas en la sede del Americas Society/Consejo de las Américas, junto a su presidenta, Susan Segal, y entre12 y 15 empresarios.

La agenda económica de Milei en Nueva York continuará este jueves al mediodía, con una disertación por media hora en The Economic Club of New York, una institución fundada en 1907 que reúne a referentes empresariales, financieros y económicos de la principal metrópoli de Estados Unidos.

En el cierre de la gira, Milei se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, uno de sus principales aliados internacionales junto con Donald Trump. Está previsto que por la noche del jueves la comitiva presidencial emprenda el regreso hacia la Argentina, donde aterrizará en la mañana del viernes.