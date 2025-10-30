Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 30 de octubre

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 3360

Top 5:

3360

2614

0452

1835

8213

Top 20: 3360, 2614, 0452, 1835, 8213, 2003, 5798, 3593, 3827, 0414, 5807, 6388, 8615, 7380, 2714, 2445, 0159, 5151, 8781, 5284

Diccionario de los sueños: 60 > la virgen

10:00 | ¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?

Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.

09:30 | Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)

Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 30 de octubre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día: