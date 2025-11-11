10:30 | Empezó el sorteo Previa de quiniela

El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.

10:00 | ¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?

El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.

09:30 | Qué números representan los sueños con animales para la quiniela

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, martes 11 de noviembre

00: Águila

01: Víbora

02: Cachorros

03: Tordo

04: Gusano

05: El gato

06: El perro

07: El zorro

08: Lagarto

09: Anguila

10: Burro

11: Cebra

12: El mono

13: La plaga

14: Peludo

15: Gacela

16: Ciempiés

17: La lechuza

18: Garrapatas

19: Los peces

20: La mariposa

21: La gallina

22: Los patitos

23: Perdiz

24: El caballo

25: El pavo

26: El canguro

27: Medusa

28: Vizcacha

29: El cangrejo

30: Liebre

31: Cascarudos

32: La mosca

33: Cordero

34: Ñandú

35: El pichón

36: Ballena

37: Pirañas

38: Cabra

39: El toro

40: Los cisnes

41: Avispas

42: Pavo real

43: El sapo

44: Oso hormiguero

45: Toro

46: La manada

47: Cigüeña

48: Loro

49: Camello

50: Foca

51: Hormigas

52: Delfín

53: Golondrina

54: Vaca

55: Canario

56: Mosquitos

57: Pulpo

58: Buitre

59: Caracol

60: Hornero

61: Tortuga

62: Garza

63: Lobo

64: Cocodrilo

65: Tigre

66: Lombrices

67: Tiburón

68: La esponja

69: Camaleón

70: Flamenco

71: Cerdos

72: Hipopótamo

73: Cucaracha

74: Arañas

75: Pingüino

76: Escorpión

77: Conejo

78: Las pulgas

79: Cuervo

80: El oso

81: Zorrino

82: Los gallos

83: Ardilla

84: Abejas

85: Bichitos

86: Cardinal

87: Piojos

88: León

89: Ratas

90: Vampiro

91: Colibrí

92: Avestruz

93: Palomas

94: La rana

95: Carancho

96: Elefante

97: El grillo

98: Pelícano

99: Jirafa

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este martes 11 de noviembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día: