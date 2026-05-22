El Gobierno eliminará las retenciones a la exportación de autos

Tal como adelantó LA NACION meses atrás, finalmente el Gobierno confirmó que eliminará las retenciones a las exportaciones de autos. La medida fue anunciada anoche por el presidente Javier Milei en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En ese contexto, además de anunciar una baja de retenciones para el sector agropecuario, el mandatario confirmó beneficios para otras industrias. “No sólo le voy a bajar retenciones a este sector. A partir de julio de 2026 y hasta junio de 2027, a la industria automotriz [y a otras] les vamos a llevar las retenciones a 0. Ese cronograma va a estar siendo informado en estos días por el Ministerio de Economía”, afirmó el Presidente.

En esa línea, Milei agregó: “Vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverles a los argentinos de bien el dinero que les corresponde. Que se achique el Estado y que se agrande el mercado para tener más libertad y prosperidad”.

Si bien el Presidente adelantó que en los próximos días se dará a conocer la letra chica de la medida, se espera que la reducción de las retenciones sea gradual, desde el actual 4,5% hasta llegar a cero a mediados del año próximo.

Según estimaciones hechas con anterioridad a este anuncio, el impacto de la eliminación rondaría los US$500 por vehículo una vez que esta llegue a cero. Como antecedente, en 2021 había sido el gobierno de Alberto Fernández el que había implementado una exención de derechos de exportación para las exportaciones por encima de las 137.000 unidades que finalmente no fue renovado (venció en julio de 2025).

El sector, nucleado en la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), venía pidiendo que se revisara este tema hace tiempo. Según comentaban fuentes del sector, la administración de Javier Milei aguardaba un número específico en la recaudación para avanzar con este tema.

Cuál es el impacto para la industria local

“La industria automotriz tiene, por cuestiones de competitividad, diferentes problemas. No sólo las retenciones a las exportaciones, sino también el tipo de cambio, la apertura de importaciones y otros factores. Las retenciones son una variable más, por lo que avanzar hacia una reducción gradual es positivo y mejora la capacidad competitiva para exportar”, analizó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

En esa línea, el tributarista agregó: “Además, incentiva a que se fabriquen modelos en la Argentina con perfil exportador. Esto puede contribuir a incrementar las fuentes de trabajo o, al menos, a sostenerlas, por lo que implica una mejora. De todos modos, tampoco se puede sobredimensionar, porque es una de varias cuestiones que afectan la competitividad”.

Domínguez también habló sobre el impacto para el Gobierno: “En definitiva, lo que hace es resignar parte de una recaudación que no debería existir, pero que ha sido uno de los pilares para sostener el equilibrio fiscal. Lo que pretende el Ejecutivo es resignar una parte de manera gradual, con la expectativa de que haya más producción y exportación en el futuro y que esa baja en la recaudación termine compensándose, ya sea por otros tributos derivados de una mayor actividad económica o por el impuesto a las ganancias aplicado sobre las exportaciones. También puede generar más empleo y mayores contribuciones. A eso apuesta el Gobierno”.

Esta medida no tendría incidencia en los precios locales, según especialistas

Para tomar dimensión, la Argentina está hoy en el club de los 12. Únicamente Camerún, Camboya, Costa de Marfil, Guinea, Indonesia, Irán, Kazajstán, Uganda, Rusia, Tanzania y Uzbekistán cuentan con impuestos a las exportaciones.

Según César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, “está dentro de los tres impuestos más distorsivos junto con Ingresos Brutos y el impuesto a créditos y débitos bancarios“. “Afecta a la competitividad de nuestros productos de forma contundente“, analizó el especialista en diálogo con este medio tiempo atrás.

El principal motivante para avanzar con esta decisión está en la competencia directa con gigantes de la región. La avanzada de marcas chinas a nivel global, sumado a que ni Brasil ni México cuentan con un impuesto similar, requería “que se avance con urgencia en la eliminación de este impuesto” para poder competir “de igual a igual” con el mercado global, según el reclamo sostenido del sector.

Ante este escenario, expertos explican que podría abrirse una oportunidad nueva para la Argentina de "recibir muchos más proyectos e inversiones" si el impuesto deja de existir.