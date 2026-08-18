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Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, martes 18 de agosto
Este martes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?
El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.
Cuál es el plazo para cobrar un premio
Una vez realizado un sorteo y adjudicado el premio, el plazo estipulado para reclamarlo es de 15 días hábiles.
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este martes 18 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
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