Benjamín Vicuña rompió el silencio tras el escándalo con Mauro Icardi y fue tajante

“Existen miles de formas de paternar, pero evidentemente el día a día es fundamental. Pero la situación hoy es que mis hijos están a 14.000 kilómetros, pero yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. Eso no me lo puede robar nadie”. Estas fueron las palabras dichas por Benjamín Vicuña en PH Podemos Hablar (Telefe) que provocaron un nuevo escándalo mediático directamente con Mauro Icardi, quien, fiel a su estilo, publicó un extenso descargo en el que cuestionó su paternidad. Tras el revuelo que se generó y luego de que su novia Anita Espasandin saliera en su defensa, el actor chileno rompió el silencio y dejó en claro cuáles son hoy sus prioridades.

En la edición del lunes 17 de agosto de Sálvese quien pueda (América TV), compartieron el mensaje que Vicuña le envió al cronista Rodrigo Bar. “Entiendo que están haciendo su trabajo, pero yo estoy enfocado en el teatro [protagoniza Secreto en la montaña con Esteban Lamothe en el teatro Multiteatro], que anda muy bien, y en mi familia, que son mis cinco hijos, y no tengo tiempo para más que eso”, decía el mismo.

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras el escándalo con Mauro Icardi (Foto: Instagram @sqp_oficial)

Al escuchar las palabras del actor, Yanina Latorre reflexionó: “Él le tiene pánico a la contrarespuesta de Mauro porque hay un momento en que Mauro y la China te llegan a psicopatear y vos decís: ‘Si sigo hablando, ¿qué van a hacer?’”. Es muy crudo lo que está pasando”.

El nuevo conflicto comenzó el sábado tras los dichos de Vicuña sobre la relación con sus dos hijos menores, Magnolia (8) y Amancio (5) que desde el año pasado viven en Estambul. Veinticuatro horas después, Mauro Icardi publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram que, si bien no tenía nombre, estaba claro quién era el destinatario: “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra. Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver”.

El descargo de Mauro Icardi contra Vicuña Mauro Icardi

El futbolista remarcó que los niños llevan casi tres meses en la Argentina y que Vicuña solo habría estado con ellos entre 15 y 20 días. “Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro. Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”, lanzó y arremetió: “Denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en la Argentina son tan generosos los programas berretas. ¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete? Van por mal camino”.

El mensaje de apoyo de Anita Espasandin a su pareja, Benjamín Vicuña (Foto: Instagram @anita.espasandin)

Sin embargo, para redoblar la apuesta, Icardi publicó una segunda historia que incluyó la foto de un inodoro y la musicalizó con la canción “Ay Ay Ay” de la China Suárez que reza: “Si yo hablara, vos te irías del país”, la cual fue interpretada como una indirecta para el actor. A partir del revuelo que se generó, Anita Espasandin, pareja de Vicuña desde hace dos años, publicó un posteo en Instagram con fotos de ambos y una serie de reflexiones. A pesar de su bajo perfil, salió en su defensa y dejó en claro que lo apoya incondicionalmente. “No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, sostuvo, citando la canción “Overflow” de Joy Rhodes.