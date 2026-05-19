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Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, martes 19 de mayo
Este martes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
Qué números representan los sueños con animales para la quiniela
- 00: Águila
- 01: Víbora
- 02: Cachorros
- 03: Tordo
- 04: Gusano
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El zorro
- 08: Lagarto
- 09: Anguila
- 10: Burro
- 11: Cebra
- 12: El mono
- 13: La plaga
- 14: Peludo
- 15: Gacela
- 16: Ciempiés
- 17: La lechuza
- 18: Garrapatas
- 19: Los peces
- 20: La mariposa
- 21: La gallina
- 22: Los patitos
- 23: Perdiz
- 24: El caballo
- 25: El pavo
- 26: El canguro
- 27: Medusa
- 28: Vizcacha
- 29: El cangrejo
- 30: Liebre
- 31: Cascarudos
- 32: La mosca
- 33: Cordero
- 34: Ñandú
- 35: El pichón
- 36: Ballena
- 37: Pirañas
- 38: Cabra
- 39: El toro
- 40: Los cisnes
- 41: Avispas
- 42: Pavo real
- 43: El sapo
- 44: Oso hormiguero
- 45: Toro
- 46: La manada
- 47: Cigüeña
- 48: Loro
- 49: Camello
- 50: Foca
- 51: Hormigas
- 52: Delfín
- 53: Golondrina
- 54: Vaca
- 55: Canario
- 56: Mosquitos
- 57: Pulpo
- 58: Buitre
- 59: Caracol
- 60: Hornero
- 61: Tortuga
- 62: Garza
- 63: Lobo
- 64: Cocodrilo
- 65: Tigre
- 66: Lombrices
- 67: Tiburón
- 68: La esponja
- 69: Camaleón
- 70: Flamenco
- 71: Cerdos
- 72: Hipopótamo
- 73: Cucaracha
- 74: Arañas
- 75: Pingüino
- 76: Escorpión
- 77: Conejo
- 78: Las pulgas
- 79: Cuervo
- 80: El oso
- 81: Zorrino
- 82: Los gallos
- 83: Ardilla
- 84: Abejas
- 85: Bichitos
- 86: Cardinal
- 87: Piojos
- 88: León
- 89: Ratas
- 90: Vampiro
- 91: Colibrí
- 92: Avestruz
- 93: Palomas
- 94: La rana
- 95: Carancho
- 96: Elefante
- 97: El grillo
- 98: Pelícano
- 99: Jirafa
Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)
Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este martes 19 de mayo. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
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