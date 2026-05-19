LA NACION
en vivo

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, martes 19 de mayo

Este martes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio
SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio

Qué números representan los sueños con animales para la quiniela

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, martes 19 de mayo
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, martes 19 de mayo
  • 00: Águila
  • 01: Víbora
  • 02: Cachorros
  • 03: Tordo
  • 04: Gusano
  • 05: El gato
  • 06: El perro
  • 07: El zorro
  • 08: Lagarto
  • 09: Anguila
  • 10: Burro
  • 11: Cebra
  • 12: El mono
  • 13: La plaga
  • 14: Peludo
  • 15: Gacela
  • 16: Ciempiés
  • 17: La lechuza
  • 18: Garrapatas
  • 19: Los peces
  • 20: La mariposa
  • 21: La gallina
  • 22: Los patitos
  • 23: Perdiz
  • 24: El caballo
  • 25: El pavo
  • 26: El canguro
  • 27: Medusa
  • 28: Vizcacha
  • 29: El cangrejo
  • 30: Liebre
  • 31: Cascarudos
  • 32: La mosca
  • 33: Cordero
  • 34: Ñandú
  • 35: El pichón
  • 36: Ballena
  • 37: Pirañas
  • 38: Cabra
  • 39: El toro
  • 40: Los cisnes
  • 41: Avispas
  • 42: Pavo real
  • 43: El sapo
  • 44: Oso hormiguero
  • 45: Toro
  • 46: La manada
  • 47: Cigüeña
  • 48: Loro
  • 49: Camello
  • 50: Foca
  • 51: Hormigas
  • 52: Delfín
  • 53: Golondrina
  • 54: Vaca
  • 55: Canario
  • 56: Mosquitos
  • 57: Pulpo
  • 58: Buitre
  • 59: Caracol
  • 60: Hornero
  • 61: Tortuga
  • 62: Garza
  • 63: Lobo
  • 64: Cocodrilo
  • 65: Tigre
  • 66: Lombrices
  • 67: Tiburón
  • 68: La esponja
  • 69: Camaleón
  • 70: Flamenco
  • 71: Cerdos
  • 72: Hipopótamo
  • 73: Cucaracha
  • 74: Arañas
  • 75: Pingüino
  • 76: Escorpión
  • 77: Conejo
  • 78: Las pulgas
  • 79: Cuervo
  • 80: El oso
  • 81: Zorrino
  • 82: Los gallos
  • 83: Ardilla
  • 84: Abejas
  • 85: Bichitos
  • 86: Cardinal
  • 87: Piojos
  • 88: León
  • 89: Ratas
  • 90: Vampiro
  • 91: Colibrí
  • 92: Avestruz
  • 93: Palomas
  • 94: La rana
  • 95: Carancho
  • 96: Elefante
  • 97: El grillo
  • 98: Pelícano
  • 99: Jirafa

Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)

Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.

¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este martes 19 de mayo. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
Más leídas
  1. Arsenal ganó y se acerca al título prohibido: el canto de la hinchada que sorprende al mundo
    1

    Arsenal le ganó a Burnley y se acerca al título imposible: tres tiros en los palos y casi nada de fútbol

  2. Fue el “cerebro” del trío más famoso de la TV, conquistó al público con su mal genio y salvó a sus amigos de la ruina
    2

    Fue el “cerebro” del trío más famoso de la TV, conquistó al público con su mal genio y salvó a sus amigos de la ruina

  3. Pese a la vuelta del capitán, otra lesión traicionera complica el plan de Coudet para rearmar a River
    3

    En la semana más importante del semestre para River, Eduardo Coudet tiene un plan para armar el equipo ante Bragantino por la Copa Sudamericana

  4. Así fue el sentido homenaje a las figuras que fallecieron durante el último año
    4

    In Memoriam del Martín Fierro 2026: así fue el sentido homenaje a las figuras que fallecieron durante el último año