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Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 29 de julio

Este miércoles se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

Cómo se cobran los premios de Quiniela

La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.

¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?

El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.

¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este miércoles 29 de julio. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
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