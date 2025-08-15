Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 15 de agosto

09:30 | Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería

Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 15 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

Previa: 10:15 h.

El Primero: 12:00 h.

Matutina: 15:00 h.

Vespertina: 18:00 h.

Nocturna: 21:00 h.