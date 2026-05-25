La F1 de los jóvenes: Kimi Antonelli gana con Mercedes en Canadá, y Colapinto, sexto, suma confianza y puntos en su mejor carrera

MONTREAL (Enviado especial).- Tras una encarnizada batalla contra su compañero George Russell, Andrea Kimi Antonelli consiguió su cuarta victoria consecutiva de esta temporada. Después de que Russell abandonara por avería de motor, Lewis Hamilton consiguió adelantar en la última parte de la carrera al Red Bull de Max Verstappen para escoltar al joven ganador. El neerlandés cerraba el podio con Charles Leclerc en la cuarta posición batallando contra el francés Isack Hadjar en el segundo Red Bull.

Franco Colapinto conseguía la sexta plaza final sumando valiosos puntos para el equipo Alpine en lo que podía calificarse como su mejor fin de semana desde que está en la Fórmula 1 (G.P. de Italia 2024).

Superando otra vez a su compañero Pierre Gasly, Franco ha cosechado en los dos últimos Grandes Premios suficiente crédito como para que una parte del periodismo británico lo deje de cuestionar y comience a considerarlo como un protagonista estable, en ascenso, de la Fórmula 1.

Franco Colapinto tuvo su mejor fin de semana en la F1 en Montreal (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todo su rendimiento fue in crescendo durante las tres jornadas en Montreal. No solo acabó noveno en la carrera sprint y décimo en la clasificación para el Gran Premio el sábado por la tarde, sino que, además, supo convertir su posición de largada en un resultado mejor del esperado.

La sexta posición añade 8 puntos más a su cosecha de este año que se inició en China, un punto, continuó con seis en Miami y llegó a 15 en el circuito Gilles Villeneuve. Tenía motivos para sentirse contento, feliz como él mismo había definido lo que estaba consiguiendo después de la prueba de clasificación del día anterior.

El reconocimiento de Flavio Briatore para Colapinto @AlpineF1Team

La felicitación de Briatore

Cuando se arrimó a los micrófonos de las televisiones caminaba muy suelto, balanceándose. La sonrisa no podía ser más amplia. Y tampoco iba a desaparecer cuando se apoyó, canchero, sobre la baranda de separación del corralito. Tenía tiempo para bromear y explicarse con Juan Fossaroli de ESPN:

— Venimos bárbaro, séptimo (en Miami), sexto… ¿seguimos la escalera?

— Si para llegar sexto no tenés que hacer una práctica libre, ¿lo firmás?

— Sí, no la hacemos más, no, no. En Mónaco (próxima carrera) hay tres… directo a la Qualy.

— Un poco solitario también…

— Sí, aburrida, al principio empujé mucho, venía a fondo, muy fuerte y después cuando salí de boxes (puso neumáticos duros en la vuelta 31) y le pegué a la pared… pisé un poco de agua, quedó un poco mal la suspensión de atrás. Teníamos un susto muy grande. (Quería) hacer la diferencia con Lawson más grande… después de eso me tranquilicé y hasta el final…

Desde afuera de la zona del corralito llegaban los gritos de un pequeño grupo de hinchas argentinos con credenciales del paddock club: “Ole, ole, olé, Francooo, Francoo”.

No había muchos argentinos en la carrera de Canadá, aunque algunas banderas y camisetas se desperdigaban por las tribunas.

Cuando Franco acabó con las entrevistas regresó al hospitality. Adentro hubo abrazos, risas y festejo. Hacía frío, el paddock iba quedándose vacío, pero Flavio Briatore, el máximo ejecutivo del equipo, salió para recibir a algunos periodistas. Fue breve y categórico, como acostumbra: “Franco, un gran trabajo, muy buen pilotaje, y también Pierre después de que pudimos cambiar detalles en su auto. Estamos contentos, con los dos coches en los puntos.”

Briatore conoce el potencial de sus autos y no pretende milagros. Dos Mercedes, dos Ferrari, dos Red Bull y dos McLaren son inalcanzables ahora y por mucho tiempo más. Los primeros cuatro clasificados, Kimi Antonelli el ganador, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Charles Leclerc le sacaron una vuelta al Alpine de Colapinto. Hadjar, quinto con su Red Bull, tenía tanta ventaja sobre Colapinto que soportó una sanción de 20 segundos por una acción ilegal en su lucha contra la Ferrari de Charles Leclerc y además un “stop and go” por no obedecer banderas amarillas; aun así acabó más de 14 segundos por delante del argentino.

SENSATIONAL DRIVE FRANCO!!!



THAT’S HIS BEST EVER FINISH IN FORMULA ONE… AGAIN! 👏 pic.twitter.com/W2PrN0BVYk — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 24, 2026

En soledad, pero con ritmo

En todo momento la carrera de Franco iba a ser contra los Racing Bulls y, eventualmente, contra algún Williams y los Audi.

El Racing Bulls de Arvid Lindblad, que se alineaba en la novena posición, desapareció antes de largar. Los McLaren se pegaron un tiro en los pies eligiendo neumáticos para lluvia intermedios, pero en cuanto se inició la carrera la ligera llovizna que había caído en los momentos previos desapareció. Tuvieron que entrar a boxes inmediatamente para poner calzado liso.

Cuando intentaba recuperarse, Oscar Piastri fue sancionado por chocarle a Alex Albon y abandonaba en la vuelta 40 con la caja de cambios averiada. Lando Norris tenía que abandonar por una falla electromecánica.

Desde la 10.ª posición de arrancada, la única preocupación podía ser el Racing Bulls de Liam Lawson, pero desde el comienzo Colapinto comenzó a alejarse inalcanzablemente. Se situó a espaldas del francés Isack Hadjar, pero este segundo Red Bull era demasiado veloz y Franco quedó en tierra de nadie, en solitario por casi tres cuartas partes de la carrera.

Franco Colapinto, en acción en Montreal, donde sumó 8 puntos (Photo by CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Igual no aflojaba. Aprovechando el virtual safety car propiciado por el abandono de George Russell (motor) en la vuelta 30, ambos Alpine calzaron neumáticos duros. Lawson elegía los blandos. Aun así, Colapinto seguía alejándose e iba a terminar a más de 14 segundos por delante del neozelandés. En su mejor vuelta, con duros marcó 1m15s 462/1000, Lawson, con blandos señalaba 1m15s 604/1000, y Gasly, también con duros, 1m15s 390/1000.

Gasly, que iba a terminar en la octava posición, encontró que su auto había mejorado aunque todavía no era de su gusto. Hacia el final pudo acechar a Lawson pero le fue imposible pasarlo.

Pierre resumía así su situación: “Pudimos recuperarnos de un fin de semana difícil y sumar puntos, pero sigo luchando contra este coche. Tendremos que arreglar muchos aspectos antes de la carrera de Mónaco. Ese circuito es mi favorito. Espero llegar allí con más confianza y rendimiento en el chasis.”

La batalla intra-Mercedes

Lloviznaba poco antes de largar y los equipos miraban ansiosos las pantallas con los datos de radar de la FIA. Cuando llegó el momento de las decisiones, Alpine decidió mandar a sus dos coches con calzado medio de seco. La misma solución que habían montado los Racing Bulls. Mercedes, Ferrari y Red Bulls elegían el compuesto más blando. McLaren creen que algún hacker les envió una pantalla de radar falsa porque sus ingenieros decidieron calzar a Lando Norris y Oscar Piastri con neumáticos de lluvia intermedia a la espera de un aguacero que no apareció.

La gran equivocación de McLaren dejó expedito el camino para los Mercedes.

Norris largó mejor, pero poco le duró el liderazgo. En la segunda vuelta Russell pasó al frente y Antonelli se lanzó a acosarlo. Varias veces intentó adelantar por afuera y Russell le rechazaba barriendo la pista. En una frenada, el inglés se pasó unos metros y en la recta siguiente el italiano lo adelantó. Russell se recuperó tras otra excursión de Kimi fuera de los límites. Y se mantenía primero, muy acosado, hasta que en la 30ª ronda cedió el motor. De ahí en más, Antonelli solo debió regular su marcha hasta el final.

El combate de ambas Flechas de Plata hizo recordar a las luchas que en 2016 mantuvieron, en el mismo equipo Mercedes, Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Se estuvo muy cerca hoy de un choque entre ambos, como el ocurrido en el Gran Premio de España de 2016 cuando Hamilton le pegó desde atrás a Rosberg y ambos quedaron eliminados.

Juntitos: los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y George Russell; finalmente se impuso el italiano RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No ganó una Ferrari, pero las campanas en los “paesi” (pueblos) de la Emilia Romagna de Italia repicaron largo rato en los alrededores de Bolonia. El joven ciudadano Andrea Kimi Antonelli saludaba a todos y comenzaba a sopesar la importancia de disponer de 43 puntos de ventaja sobre su compañero Russell.

Unos metros más allá del hospitality de Mercedes, Franco y su entorno también comienzan a hacer cálculos: cómo aprovechar el crédito y la confianza que se han acumulado en tan solo dos Grandes Premios.

Y los 8 puntos de Canadá son un hermoso regalo de cumpleaños para el piloto que el próximo miércoles cumplirá 23 años y será su padre, Anibal Colapinto quien le tirará de las orejas en Europa.