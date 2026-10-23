Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 23 de octubre
Este viernes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?
Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.
Cómo se calculan los premios de la quiniela
La quiniela paga premios en función de la cantidad de aciertos que tenga el número apostado, que debe ser de cuatro cifras y situarse entre 0000 y 9999. Al ver los resultados, entonces, hay que revisar cuál fue el nivel de acierto:
- Si coinciden las cuatro cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 3.500 veces el valor
- Si coinciden tres cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 600 veces el valor
- Si coinciden dos cifras ganadoras con las que vos apostaste ganás 70 veces el valor
- Si coincide una cifra ganadora con la que vos apostaste ganás 7 veces el valor
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 23 de octubre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
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