Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 7 de agosto
Este viernes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe
El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 4901
Top 5:
- 4901
- 1958
- 4438
- 4477
- 5625
Top 20: 4901, 1958, 4438, 4477, 5625, 5714, 3151, 6034, 4546, 7511, 7794, 0049, 7057, 6199, 9294, 2888, 4980, 3053, 2222, 8586
Diccionario de los sueños: 01 > el agua
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Cordoba
El sorteo Previa de Quiniela de Cordoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 6484
Top 5:
- 6484
- 9551
- 9912
- 0065
- 3173
Top 20: 6484, 9551, 9912, 0065, 3173, 2729, 6482, 8536, 3550, 5238, 4309, 1050, 2948, 8351, 8117, 1639, 7194, 5382, 6508, 3804
Diccionario de los sueños: 84 > la iglesia
Empezó el sorteo Previa de quiniela
El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.
Cómo se cobran los premios de Quiniela
La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.
Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)
Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 7 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
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