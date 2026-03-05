BASES Y CONDICIONES CONCURSO “LN WORLD TOUR – BRUNO MARS EN LAS VEGAS” - 2026

1. El Concurso denominado “LN World Tour – Bruno Mars en Las Vegas” (en adelante, el “Concurso”) es organizado por PUBLIREVISTAS S.A.U., CUIT 30-70174915-0, con domicilio legal en Avda. Del Libertador 8630, Piso 15, Oficinas 03/04, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, el Organizador”).

2. Alcance geográfico: El Concurso tendrá vigencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires (en adelante el “Territorio”).

3. Plazo de vigencia del Concurso: El Concurso estará vigente desde las 00:00 horas del día 06 de marzo de 2026 hasta las 23:59 horas del 20 de marzo de 2026 inclusive (en adelante, el “Plazo de Vigencia”).

4. Modo de participación:

4.1. Quienes pueden participar: Solo podrán participar en el Concurso las personas humanas que cumplan con la totalidad de requisitos que se detallan a continuación: (a) ser mayor de 18 años; (b) tener capacidad para contratar; (c) residir en el Territorio; (d) tener Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente; (e) contar con pasaporte válido y vigente para ingresar a Estados Unidos; (f) contar con visa vigente y suficiente para ingresar a Estados Unidos, en caso que fuera necesario, salvo que, por la razón que fuere, el Participante no necesitare visa para ingresar a dicho país, circunstancia que deberá acreditar. Se deja constancia de que el pasaporte y la visa, deberán tener vigencia durante toda la estadía en Estados Unidos y hasta seis (6) meses posteriores a la fecha de ingreso al mismo, en el caso del pasaporte. El pasaporte deberá contar con por espacio suficiente en blanco para estampar los sellos correspondientes al ingreso y egreso de dicho país; y (g) cumplir con todos los requisitos migratorios y/o sanitarios vigentes y documentación de viaje o que establezcan las autoridades de Argentina y de Estados Unidos (en adelante (a), (b), (c), (d), (e), (f) y (g) conjuntamente serán denominados los “Requisitos de Participación”).

Exclusiones: No podrán participar del Concurso: (i) los empleados del Organizador o de sus empresas vinculadas ni los cónyuges o parientes por consanguineidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive de cualquiera de dichos empleados; ni tampoco (ii) quienes hubieran Ganado, o sean pariente por consanguinidad en línea recta en cualquier grado o lateral en segundo grado (hermano/a) de alguien que hubiera resultado ganador en el pasado, de cualquier concurso o sorteo organizado por el Organizador cuyo premio haya incluido un viaje; (iii) quienes no residan en el Territorio; y (iv) quienes no cumplan alguno de los Requisitos de Participación.

4.2. Forma de Participación: Quienes deseen participar en el Concurso y reúnan los Requisitos de Participación deberán escuchar la radio FM 104.9 Mhz. de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante “La Nación + Música” o la “Radio”). Cada uno de los siguientes días: 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo de 2026, durante el programa que se transmite de lunes a viernes de 13 a 16 horas, por la Radio, sonará un tema de Bruno Mars que será identificado como el tema o la canción “LN World Tour” del día. Los Participantes deberán anotar las diez (10) canciones de Bruno Mars así identificadas, en orden de aparición considerando que la primera sonará el lunes 09 de marzo de 2026, la segunda el martes 10 de marzo de 2026 y así sucesivamente -exceptuando sábados y domingos- hasta la última que será la número 10 (en adelante la “Playlist de LN World Tour Bruno Mars”).

El día 20 de marzo de 2026 el Organizador convocará, a través de la Radio, a la audiencia a llamar por teléfono a través de la línea telefónica de la Radio y quienes deseen participar en el Concurso y reúnan la totalidad de los requisitos indicados en el apartado 4.1. precedente, podrán participar llamando por teléfono al número telefónico que se indique al aire y brindando sus datos personales, nombre, apellido, fecha de nacimiento, lugar de residencia, número de teléfono de contacto como así también deberán en ese momento informar si cuentan con pasaporte al día y VISA para ingresar

a los Estados Unidos y si reúnen los restantes requisitos indicados en el apartado 4.1. precedente. Toda dicha información brindada por el Participante telefónicamente tendrá carácter de declaración jurada. En el supuesto que no conteste, no acredite y/o no reúna la totalidad de dichos requisitos, quedará automáticamente inhabilitado a participar en el Concurso y en ese caso el Organizador volverá a invitar al aire a los oyentes de la Radio a participar en el Concurso llamando a la línea telefónica precedentemente mencionada y brindando la información antedicha. En caso de estar habilitado a la participación en el Concurso, el Organizador se comunicará telefónicamente en vivo con el Participante y la comunicación saldrá al aire, por la Radio, y en caso de contestar el Participante, en ese momento, correctamente el listado de la Playlist de LN World Tour Bruno Mars será considerado el Ganador del Premio. El Participante solo tendrá una oportunidad para contestar. En el caso que dicho Participante no conteste o no responda correctamente en ese momento con el detalle ordenado de la Playlist de LN World Tour Bruno Mars, dicho Participante quedará descalificado. En este último caso, el Organizador procederá a habilitar nuevamente la línea telefónica de la Radio para participar en el Concurso y procederá a repetirse el proceso hasta que se determine un Potencial Ganador o hasta que el Organizador decida no asignar el Premio. En el supuesto que el 20 de marzo de 2026 no se haya designado el Ganador, el Organizador podrá habilitar para alguno de los días posteriores de lunes a viernes, para participar en el Concurso conforme el procedimiento indicado precedentemente para el día 20 de marzo de 2026. Se entenderá que un Participante contestó correctamente en el caso que en el momento en que está al aire y en vivo la comunicación telefónica con el mismo, responda con voz clara el detalle de la lista completa y ordenada de la Playlist de LN World Tours Bruno Mars, con los nombres completos y exactos de cada canción que sonó en la Radio identificada bajo el tema o la canción “LN World Tour” del día durante la Vigencia del Concurso y en el orden en que fueron sonando día tras día.

El Organizador tendrá la facultad de dar por válida y correcta o inválida la respuesta recibida por parte del Participante, a su exclusivo criterio.

Cualquier error en la comunicación de los datos del Participante será responsabilidad exclusiva del mismo. Queda expresamente aclarado que la entrega del Premio y el carácter de “Ganador” del Concurso quedan sujetos a que el Ganador reúna efectivamente los Requisitos de Participación.

Se considerará que quienes accedan a la comunicación telefónica con el Organizador, cumplen con las condiciones para participar y/o ganar el Concurso. Si así no fuere, el Organizador se reserva el derecho de negarle la participación en el Concurso y/o el otorgamiento del Premio. Al participar del Concurso, el Participante acepta que el Organizador no puede ni tiene obligación alguna de corroborar que el Participante cumpla con las condiciones para participar y/o ganar en el Concurso.

El Organizador, podrá descalificar a aquel Participante que, en la comunicación telefónica en vivo, a exclusivo criterio del Organizador, realice manifestaciones desubicadas, ofensivas, o utilice términos no apropiados y/o suplantare la identidad de un tercero y/o en el supuesto caso que se cortara la comunicación. Cualquier Participante que, al solo criterio del Organizador, viole lo establecido en estas Bases, será automáticamente descalificado del Concurso, siendo esta decisión inapelable y sin derecho a reclamo de ninguna índole. La calidad de “Ganador” del Concurso queda sujeta a que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de contactado telefónicamente para salir en vivo, y en la medida que hubiera contestado correctamente en ese momento la Playlist de LN World Tours Bruno Mars y no hubiera sido descalificada su participación, el Ganador remita, vía e-mail a la dirección de correo electrónico lanacionmusica@lanacion.com.ar una copia del DNI, del Pasaporte y de la VISA para ingresar a Estados Unidos (y cualquier otro documento que le sea requerido por el Organizador). Si el Ganador no enviare en tiempo y forma dicha documentación, o de la misma surgiera que no reúne algunos de los Requisitos de Participación, el Ganador quedará automáticamente descalificado y perderá el derecho al Premio, sin facultad para reclamar compensación o indemnización alguna. En tal caso, el Organizador podrá designar un nuevo

Ganador, de acuerdo al procedimiento detallado en estas Bases y Condiciones. No podrá resultar Ganador aquel Participante que no cumpla con la totalidad de los Requisitos de Participación.

5. El Premio: El Premio del Concurso consiste exclusivamente en un pasaje aéreo para el Ganador, ida y vuelta Buenos Aires, República Argentina – Las Vegas, Estados Unidos de América (destino final), Las Vegas, Estados Unidos de América - Buenos Aires, República Argentina (destino final), en clase económica; alojamiento en un hotel a designar por el Organizador; más un ingreso al recital de Bruno Mars en Las Vegas, Estados Unidos de América para el 10 de abril de 2026 en el estadio “Allegiant Stadium”, Las Vegas, NV (en adelante, el “Premio”). Se aclara que el Premio se limita a lo mencionado precedentemente y en consecuencia no incluye ningún otro servicio ni ningún bien (a manera enunciativa no limitativa, no incluye otros viáticos ni comidas, otras excursiones fuera de las anteriormente señaladas, traslados desde y/o hacia al aeropuerto en la Ciudad de Buenos Aires, comidas, exceso de equipajes, roaming, gastos de PCR u otros tests que se exijan, gastos en los que el Ganador deba incurrir en caso de aislamiento/cuarentena, reprogramaciones de vuelos etc.). La elección de la aerolínea, alojamiento, cantidad de noches/días, fechas de vuelo y escalas serán realizadas exclusivamente por el Organizador a su entera discrecionalidad sin derecho del Ganador a reclamo de ninguna índole. El Premio para el Ganador es personal e intransferible. El Ganador no podrá canjear el Premio por su equivalente en dinero, ni por otro servicio ni prestación, aun cuando no gozara el Ganador total o parcialmente del mismo por cualquier causa. Todo gasto en el que incurra el Ganador para participar del Concurso, acceder y/o hacer uso del Premio, así como todo impuesto, tasa contribución, arancel que deba abonarse sobre el Premio, será a cargo y costo total y exclusive del Ganador. La renuncia y/o imposibilidad del Ganador de viajar por cualquier causa que fuere, aun en caso fortuito o fuerza mayor, no dará derecho a compensación o reclamo alguno al Organizador. El Organizador no otorga garantía alguna en relación al Premio ni a los servicios objeto del mismo.

El Premio no asignado, si lo hubiera, quedará en propiedad del Organizador.

6. Autorización: La participación en el Concurso implica la autorización expresa del Participante al Organizador a captar, difundir públicamente, retransmitir, publicar y reproducir la imagen y/o voz del Participante como así también su nombre y apellido y número de documento, por cualquier medio de comunicación con fines publicitarios, promocionales y comerciales, en cualquier medio de comunicación ya sea radial, televisivo, cinematográfico, gráfico, Internet, y cualquier otro, durante el plazo de veinte (20) años contados desde la finalización del Concurso, sin que ello genere derecho a compensación alguna a ni en ningún otro concepto a favor del Participante. Asimismo, la participación en el Concurso implica la autorización y cesión irrevocable y gratuita del Participante a favor del Organizador, de los derechos de Propiedad Intelectual originados con motivo u ocasión de la grabación o de la participación del Participante en la comunicación en vivo con la Radio y de todos los derechos de uso, difusión, publicación y exhibición de la grabación, fotografías e imágenes personales allí reflejadas, que se puedan obtener de la grabación para su exhibición en el sitio web del Organizador y/o Facebook y/o en Twitter y/o en los medios gráficos, televisivos, radiales, internet, redes sociales, y cualquier otro medio de comunicación existente o a crearse en el futuro, publicidad directa y/o indirecta. Igualmente, el Organizador quedará irrevocablemente autorizado a editar y/o fraccionar la grabación, conforme a su exclusive criterio, como así también a publicar por cualquier medio de comunicación existente o a crearse en el futuro y redes sociales, las fotografías, videos y todo tipo de imagen audiovisual del Participante captadas en Argentina y/o Estados Unidos y/o durante el viaje objeto del Premio, en los cuales aparezca el Participante recibiendo el Premio, o haciendo uso del mismo, y a obtener y publicar por cualquier medio de comunicación y redes sociales, las imágenes, testimonios, voces y/o videos del Participante, sin que ello genere derecho a compensación alguna a favor del Participante. Los Participantes facultan al Organizador para ceder la autorización detallada anteriormente y garantizan que no existen

terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción o puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales y se obligan a mantener indemne al Organizador por todo reclamo que reciba este último por el ejercicio de cualquiera de los derechos otorgados por el Participante al Organizador objeto de este apartado. Las autorizaciones y derechos previstos en este apartado a favor del Organizador se mantendrán vigentes durante el Plazo de Vigencia y hasta veinte (20) años contados desde la finalización del Concurso.

El Ganador se compromete a suscribir toda la documentación que le sean requeridos por el Organizador en relación a las autorizaciones y cesiones objeto del presente, como requisito para la asignación del Premio. A su vez, el Participante se compromete a concurrir a las sesiones fotográficas y/o fílmicas y/o entrevistas a ser realizadas por el Organizador cuando ello sea requerido por este último y su negativa le hará perder el derecho al Premio.

7. Facultades del Organizador: El Organizador podrá modificar el Plazo de Vigencia, suspender o cancelar la realización del Concurso como así también reemplazar el Premio por otro de similares características y valores. A su vez, el Organizador podrá introducir las modificaciones que considere conveniente en el Concurso y/o Premio, cuando se presenten situaciones no imputables al Organizador (a manera enunciativa no limitativa: caso fortuito, fuerza mayor, guerra, epidemia, cualquier situación que a criterio del Organizador pudiera pone en riesgo la integridad o salud del Participante, cancelación o postergación del vuelo, el incumplimiento por parte de terceros que hubieren comprometido frente al Organizador alguno de los elementos imprescindibles para la consecución del Premio, la prohibición de egreso del país por parte de la autoridad del país de origen, la prohibición de ingreso al país por parte de la autoridad del país de destino, o cualquier otro país en tránsito, la prohibición de alguna de las empresas de transportes de trasladar al Ganador, las medidas sanitarias y/o migratorias que dispongan las autoridades de la República Argentina y/o del país de destino, la suspensión o cancelación del recital objeto del Premio, etc.) sin que ello genere derecho a reclamo alguno para los Participantes. La modificación de estas Bases y Condiciones será comunicada en la Radio y en el Sitio web lanacionmusica.com.ar. Asimismo, el Organizador estará eximido del cumplimiento cuando por razones que exceden su esfera de control, o causa de fuerza mayor o caso fortuito, el cumplimiento de la entrega del Premio se torne imposible o excesivamente oneroso para el Organizador o los terceros que le proveen los servicios para el cumplimiento del Premio. Con la participación en este Concurso, los Participantes aceptan que, en caso de ser acreedores del Premio, liberan al Organizador por la responsabilidad derivada de daño, muerte, accidente, lesiones o perjuicios personales, corporales o patrimoniales que pueda sufrir el Participante, con motivo u ocasión de la percepción, del uso y disfrute del Premio. En el caso que por cualquier motivo o causa que fuera -incluyendo caso fortuito o fuerza mayor –no se llevara a cabo el evento en la fecha señalada, el Ganador perderá todo derecho al Premio y no tendrá derecho a formular reclamo alguno como consecuencia del vencimiento de este plazo de utilización o como consecuencia de su participación en el Concurso. El Organizador no otorga garantía de calidad ni ninguna otra en relación con el Premio, por lo que cualquier reclamo deberá dirigirse a los responsables de los mismos (prestatarias de servicios, etc., o a quien legalmente corresponda). El Participante acepta que el Organizador no es responsable por el incumplimiento o cumplimiento deficiente de los servicios de los terceros de los que se vale el Organizador para el disfrute del Premio, como ser, a modo de ejemplo, las aerolíneas que trasladan al Ganador al destino. El Participante libera al Organizador de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento o cumplimiento deficiente.

El Participante reconoce y acepta que, si en función de alguna situación ajena al Organizador debe permanecer fuera de la República Argentina, el Organizador no será responsable por los daños y perjuicios que dichas circunstancias le ocasionen al Participante como así tampoco de los gastos y

costos que ello genere al Participante, liberando al Organizador de cualquier responsabilidad al respecto. Los Participantes renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar por la disminución de sus ingresos o cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su participación en el Concurso, goce del Premio, o por la cesión de sus derechos de imagen objeto de los puntos precedentes de estas Bases.

8. Aceptación de las Bases y Condiciones del Concurso: La participación en el Concurso implica total conocimiento y aceptación de estas Bases y Condiciones, así como de las decisiones que adopte el Organizador que serán publicadas en la página Web del Organizador lanacionmusica.com.ar y de cualquier otro proveedor de servicio utilizado para la participación en el Concurso. Estas Bases y Condiciones podrán ser consultadas en dicha Página Web durante el Plazo de Vigencia del Concurso.

9. Datos Personales: Al participar en el Concurso, el Participante otorga su consentimiento para que el Organizador recolecte y almacene sus datos personales en una Base de Datos del Organizador sita en Avda. Del Libertador 8630, Piso 15, Oficinas 03/04, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizándolo a procesar y utilizar dichos datos Personales ya sea a los fines de este Concurso, como así también para proporcionarle información y comunicaciones, noticias y actualizaciones sobre los servicios y productos promocionados por el Organizador y/o alguna de sus sociedades vinculadas y para establecer perfiles determinados con fines promocionales y comerciales. El titular de los Datos Personales tendrá la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Se informa que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al cumplimiento de las normas sobre Datos Personales. Al momento de facilitar sus Datos, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales Datos puedan ser recabados por el Organizador con fines informativos en general. El titular de los Datos podrá solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de las bases de datos, mediante correo electrónico a lanacionmusica@lanacion.com.ar. El retiro o bloqueo parcial de los datos implica la no participación en el presente Concurso, en tanto los mismos son requeridos para su participación.

10. Responsabilidad: El Organizador no será responsable por daños y perjuicios que pudieran sufrir los Participantes, el Ganador o terceros con motivo u ocasión de su participación en el Concurso, uso del Premio, ni por los servicios objeto del mismo, lo cual es aceptado por los Participantes al participar en el Concurso. El Organizador tampoco será responsable ni deberá abonar suma alguna por concepto alguno al Ganador ante la eventual demora y/o reprogramación de los vuelos incluidos en el Premio y/o por cualquier problema que pudiera surgir al momento de la utilización del Premio por causas no imputables directamente al Organizador. El Organizador no será responsable en el caso que las autoridades no permitan el egreso del país o el ingreso a Estados Unidos del Ganador. El Ganador será único y exclusivo responsables de contar con todos los requisitos y documentación necesaria para poder viajar, ingresar a Estados Unidos y gozar del Premio liberando de toda responsabilidad al Organizador al respecto. El Organizador no será responsable por ningún costo y/o gasto en que pudieran incurrir los participantes ni los ganadores del Concurso para participar y/o retirar el Premio, quedando tales gastos y costos a cargo exclusivo de los mismos. Todos los gastos ocasionados por la gestión que deba realizar el ganador para hacerse acreedor de su Premio, utilizar y/o retirar el mismo y/o para participar en este Concurso, serán soportados por el ganador en forma exclusiva. El Organizador no se responsabilizará por ningún daño personal o material, enfermedad o lesiones de cualquier naturaleza o pérdida (directa, indirecta y/o consecuente) ocasionada a los participantes del presente Concurso y/o ganador y/o acompañantes y/o terceras personas, debido a/o en relación al uso del Premio y/o relativo a los servicios objeto del mismo siendo los proveedores de tales servicios únicos y exclusivos responsables de los mismos ni tampoco de aquellos que sean causados por la prestación y/o utilización y/o consumo de los mismos y/o por

cualquier otra índole. El Organizador tampoco se responsabiliza de los daños, hurtos y/o robos de los que pudiera ser objeto el ganador y/o acompañantes y/o terceros durante el período de utilización y/o goce del Premio. El Organizador se exime expresamente de toda responsabilidad por cualquier daño y/o perjuicio que pudieran sufrir los participantes y/o el ganador y/o acompañantes y/o terceras personas, proveniente del caso fortuito, fuerza mayor, actos de terceros y/o cualquier tipo de responsabilidad que no pueda ser directamente imputable al Organizador. El Organizador no asume responsabilidad alguna por eventos ajenos al mismo ni por sus consecuencias, en la medida que no hayan sido causados por su culpa o malicia y que impidan, obstaculicen retrasen o alteren el uso del Premio por parte del Ganador.

11. Jurisdicción en caso de controversia: Serán de aplicación en el supuesto de controversias, las leyes vigentes en la República Argentina y serán competentes los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 12. Defensa del Consumidor. http://www.consumidor.gov.ar/. Correo electrónico: consultas@consumidor.gov.ar. PUBLIREVISTAS S.A.U. CUIT 30-70174915-0 Domicilio: Avenida Del Libertador 8630, Piso 15, Oficinas 03/04, CABA. Correo electrónico: lanacionmusica@lanacion.com.ar

13. El nombre del Ganador podrá será publicado por el Organizador en sus redes. Asimismo, el Organizador exhibirá el nombre y apellido del ganador en sus oficinas sitas en Avenida Del Libertador 8630, Piso 15, Oficinas 03/04, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la determinación del Ganador del Concurso.