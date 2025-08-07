Bases y Condiciones - Concurso LN World Tour - COLDPLAY - Londres - 2025

1. Organizador: PUBLIREVISTAS S.A.U. (en adelante, indistintamente, “PUBLIREVISTAS” o el “Organizador”) organiza el concurso denominado "LN World Tour – COLDPLAY en Londres” (en adelante, el “Concurso”). La forma de intervenir y las reglas del Concurso están contenidas en las presentes Bases y Condiciones (en adelante las “Bases”).

2. Vigencia: El Concurso tendrá vigencia desde las 00:00 horas (horario de Buenos Aires) del 8 de agosto de 2025 hasta las 23:59 horas del 22 de agosto de 2025 o hasta que el Organizador decida dejar de emitir el Concurso y/o hasta que el Concurso tenga un Ganador conforme los términos de la cláusula 4, de entre los tres (3) hechos el que ocurra primero (el “Plazo de Vigencia”). El Concurso tendrá vigencia en el territorio de la República Argentina, con exclusión de la provincia de Mendoza (en adelante, el “Territorio”).

3. Participantes: Sólo podrá participar del Concurso (el/los “Participante/s”) cualquier persona residente en la República Argentina (con exclusión de la Provincia de Mendoza) que cumpla con todas las siguientes condiciones durante el Plazo de Vigencia y al momento de hacerse efectivo el Premio: a) deberá ser mayor de 18 años y contar con capacidad para contratar; b) contar con DNI vigente, c) contar con pasaporte u otro documento vigente y suficiente para ingresar al país de destino; d) contar con visa vigente y suficiente para el ingreso al país de destino en caso que fuera necesario, salvo que, por la razón que fuere, el Participante no necesitare visa para ingresar a dicho país, circunstancia que deberá acreditar debidamente. Se deja constancia que la vigencia del pasaporte y/o la visa, en caso de corresponder, deberá cubrir toda la permanencia en el país de destino más seis (6) meses contados a partir de la fecha de ingreso al mismo. El pasaporte deberá contar con dos (2) hojas totalmente en blanco para estampar los sellos correspondientes al ingreso y egreso de dicho país; e) no haber resultado ganador, ni ser pariente por consanguinidad en línea recta en cualquier grado o lateral en segundo grado (hermano/a) de alguien que hubiera resultado ganador en el pasado, de cualquier concurso organizado por el Organizador que implique un viaje; f) cumplir con todos los requisitos migratorios y/o sanitarios vigentes o que se establezcan en el futuro y que pidan las autoridades de Argentina y del país de destino para el ingreso, egreso y permanencia en el mismo.

4. Queda prohibido: Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el Concurso que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada en estas Bases. El costo/precio del acceso a internet o línea telefónica o cualquier otro medio de comunicación necesario para toda y cualquier participación, actividad y/o intervención relacionada al Concurso, correrá a cargo exclusivo de los Participantes, interesados y/o usuarios, no asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad de ninguna índole por ningún concepto. Asimismo, el Organizador no se responsabiliza por las alteraciones, modificaciones, cortes, interrupciones, que pudieran afectar el servicio de comunicación utilizado ni por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de dicho servicio y/o de la aplicación en los dispositivos y/o hardware. El Organizador no es responsable por las acciones de terceros que de cualquier modo 2 pudieran interceptar, eliminar, alterar, modificar y/o manipular de cualquier modo la aplicación de este Concurso.

5. Forma de Participación: El Concurso se organiza de la siguiente manera. Descripción Básica.

5.1 Primera Etapa: En una primera etapa los Participantes deberán escuchar la radio FM 104.9 Mhz. de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante “La Nación + Música” o la “Radio”). El Organizador tendrá en su poder un maletín cuya apertura consiste en el ingreso de un código de 3 dígitos (en adelante el “Código”). El Organizador podrá, a su exclusivo criterio, otorgar pistas que orienten a los oyentes a descubrir el Código. En algún momento a determinar por el Organizador, se anunciará la apertura de una línea telefónica.

5.2. Comunicación en vivo: El Participante que se comunique con el Organizador, deberá indicar un número de contacto y deberá informar y acreditar si cumple con los requisitos para Participar del Concurso que se detallan en la cláusula 3. En caso que el Participante se niegue a contestar o que de sus respuestas surja que no cumple con los requisitos para participar del Concurso, quedará automáticamente descalificado y el Organizador abrirá nuevamente la línea telefónica para recibir llamados de otros Participantes y repetir el proceso detallado anteriormente.

5.2.1. En caso que el Participante cumpla con los requisitos anteriores, accederá a una comunicación en vivo en la Radio y se le solicitará que informe el código que cree que abre el maletín. En caso que el código informado por el Participante genere la apertura del maletín, será considerado “Ganador” del Concurso. El Participante tendrá una sola oportunidad para informar el Código y tendrá un máximo de 15 (quince) segundos para hacerlo (en adelante el “Plazo máximo para comunicar el Código”) desde que el Organizador informe que comienza el Plazo para comunicar el Código. En caso que el código informado no genere la apertura del maletín y/o el Participante hubiera superado Plazo máximo para comunicar el Código sin obtener respuesta alguna y/o completa, el Organizador determinará que respondió incorrectamente y abrirá nuevamente la línea telefónica para recibir llamados de otros Participantes y repetir el proceso detallado anteriormente. La nueva apertura de la línea telefónica podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del Concurso. Este procedimiento se repetirá hasta que exista un Participante que cumpla con los requisitos de las cláusulas 5.2 y 5.2.1.

5.3. Se considerará que quienes accedan a la comunicación telefónica con el Organizador, cumplen con las condiciones para participar y/o ganar el Concurso. Si así no fuere, el Organizador se reserva el derecho de negarle la participación en el Concurso y/o el otorgamiento del Premio. Al participar del Concurso, el Participante acepta que el Organizador no puede ni tiene obligación alguna de corroborar que el Participante cumpla con las condiciones para participar y/o ganar el Concurso.

6. Autorización de los Participantes a la Radio del uso de su imagen y voz: La participación en el Concurso, implica la autorización irrevocable y la cesión irrevocable del Participante a favor del Organizador, de los derechos de Propiedad Intelectual originados con motivo u ocasión de la grabación o de la participación del Participante en la comunicación en vivo (se refiere indistintamente como la “Grabación”), relatos, y de todos los derechos de uso, difusión, publicación y exhibición de la grabación, fotografías e imágenes personales allí reflejadas, incluida la voz y la música, y/o fracciones que se puedan obtener de la grabación, para su exhibición en el sitio web del Organizador y/o facebook y/o en twitter y/o en los medios gráficos, televisivos, radiales, internet, redes sociales, publicidad directa y/o indirecta que disponga el organizador. Igualmente, el Organizador quedará irrevocablemente autorizado a editar, y/o fraccionar la grabación, conforme al exclusivo criterio del Organizador, sin que ello genere derecho a reclamo ni resarcimiento de ninguna índole para los participantes ni titulares de las fotografías, imágenes y audios. La cesión gratuita no genera derecho a reclamo, contraprestación ni resarcimiento de ninguna índole para el grupo de participantes ni personas allí intervinientes.

7. El Organizador, podrá moderar, y/o descalificar a aquel Participante que, en la Comunicación en Vivo del Concurso, si a exclusivo su criterio, realiza declaraciones con contenido inapropiado, inadecuado, contuviere mensajes, términos, frases reprobadas por el Organizador y/o suplantare la identidad de un tercero. Cualquier Participante que, al solo criterio del Organizador, viole lo establecido en estas Bases, será automáticamente descalificado del Concurso, siendo esta decisión inapelable y sin derecho a reclamo de ninguna índole.

8. El Organizador solicitará al Ganador que envíe vía e-mail una copia del DNI, Pasaporte y (en los términos del artículo 2° de estas Bases), (o cualquier otro documento válido a criterio del Organizador) dentro del plazo de 12 (doce) horas de contactado. Si el Ganador no enviare la copia de los documentos en los términos solicitados, o de la documentación de dicho Ganador sugiere que no cumple con las condiciones para participar del Concurso, dicho Ganador quedará automáticamente descalificado. En tal caso, el Organizador podrá designar un nuevo Ganador, de acuerdo al procedimiento detallado en la cláusula 4. No podrá resultar Ganador aquel Participante que no cumpla con las condiciones requeridas para poder participar del Concurso.

9. Asignación del Premio: La asignación del Premio quedará asimismo condicionada a que el Ganador presente la siguiente documentación cuando el Organizador y/o la Empresa la requiera: a) acredite su identidad, exhibiendo su DNI original y entregando una copia del mismo; b) exhiba original de su Pasaporte (y visa en su caso), en los términos del artículo 2° de estas Bases; c) acredite el cumplimiento con cumplir con todos los requisitos migratorios y/o sanitarios vigentes o que se establezcan en el futuro y que pidan las autoridades de Argentina y del país de destino para el ingreso, egreso y permanencia en el mismo. La falta de presentación del Participante o su incumplimiento con la presentación de la documentación requerida en tiempo y forma, o la negativa a presentarse a sesiones de fotografía y filmación que eventualmente le requiera el Organizador, provocará, automáticamente, sin necesidad de previa interpelación alguna, la 4 pérdida de su derecho a la asignación del Premio, o de compensación o indemnización alguna. El Organizador podrá optar, a su solo criterio, por requerir al Participante que, en sustitución de su presentación personal, envíe por correo, al domicilio que el Organizador le indique, la documentación mencionada más arriba.

10. Premio: El Premio consiste en un pasaje aéreo para una persona ida y vuelta Buenos Aires, República Argentina – Londres, Inglaterra (destino final), Londres, Inglaterra - Buenos Aires, República Argentina (destino final) en economy class de compañía aérea a designar por el Organizador; alojamiento en un hotel a designar (la determinación de la cantidad de noches y el hotel será potestad exclusiva del Organizador); más una entrada para asistir al recital de Coldplay en Londres, Inglaterra, el 8 de septiembre de 2025 en el estadio Wembley. (en adelante, el “Premio”). El Premio para el Ganador es personal e intransferible. El premio no es canjeable por su equivalente en dinero, así como tampoco por cualquier otro bien y/o servicio. La renuncia y/o imposibilidad del Ganador de viajar, aun en caso fortuito o fuerza mayor, no dará derecho a compensación o reclamo alguno al Organizador. Se deja aclarado que todo gasto que no esté contemplado en forma expresa en los párrafos anteriores será a cargo del Ganador. No están incluidos los siguientes gastos, que se enumeran simplemente de modo enunciativo: transporte in out en destino, transporte in out en Buenos Aires, derechos de aduana por equipaje y efectos personales, cargos por exceso de equipaje, llamadas telefónicas, comidas y movilidad en destino, consumos en frigobar, gastos derivados de las medidas sanitarias y/o migratorias adoptadas por la República Argentina y/o el país de destino (incluyendo por no limitándolo a gastos de PCR u otros tests que se exijan, gastos en los que el Ganador deba incurrir en caso de aislamiento/cuarentena, reprogramaciones de vuelos), etc.

11. Todos los costos que se deriven tanto de la participación en el Concurso como de la obtención del Premio, así como todo impuesto, tasa, contribución, arancel o suma de dinero que deba actualmente abonarse o se imponga en el futuro sobre el Premio, como así también los gastos en que incurran los Participantes como consecuencia de la participación en el Concurso u obtención y entrega del Premio, incluyendo, sin limitación, los gastos de traslado y estadía en que incurran para procurar la participación en el Concurso o la asignación o entrega del Premio, estará a exclusivo cargo del Participante.

12. El Organizador no se responsabiliza por la demora o falla en los servicios de los proveedores del servicio de telefonía, internet o datos (del Organizador y/o de los Participantes), o por el mejor o peor servicio, funcionamiento o recepción que los equipos pudieran tener.

13. El Premio no asignado, si lo hubiera, quedará en propiedad del Organizador.

14. Los Participantes autorizan al Organizador, como condición para la participación en el Concurso y para la asignación del Premio, a utilizar sus imágenes y voces y los datos obtenidos a través del desarrollo del Concurso para su utilización y difusión, con fines comerciales, sin derecho a indemnización o compensación alguna. A este último efecto autorizan al Organizador a que les tomen fotografías y filmaciones y a que graben sus voces y/o las mismas salgan al aire en vivo, comprometiéndose a concurrir a las sesiones que sean necesarias para ello.

15. La participación en el Concurso importará la expresa autorización al Organizador para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones y voces de los Participantes, en todos y cualesquiera medios de comunicación conocidos o por conocerse (incluyendo, sin limitación, medios gráficos, visuales, audiovisuales, televisión por aire, antena, cable o satélite, radio e Internet), con fines comerciales o con cualquier otra finalidad, durante el Plazo de Vigencia y hasta diez (10) años contados desde su finalización, sin que el Participante tenga derecho a reclamo de indemnización o compensación alguna. Los Participantes facultan al Organizador para ceder la autorización detallada anteriormente y garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción o puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales. En caso contrario, se comprometen a mantener indemne al Organizador, respecto de cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceros.

16. Los Participantes renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar por la disminución de sus ingresos o cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su participación en el Concurso, goce del Premio, o por la cesión de sus derechos de imagen objeto de los puntos precedentes de estas Bases.

17. El Organizador podrá suspender o cancelar la realización del Concurso, como así también podrá introducir las modificaciones que juzgue convenientes en las condiciones y características del mismo, en caso de configurarse supuestos de caso fortuito o fuerza mayor o cuando circunstancias no previstas y no imputables al Organizador lo justifiquen, anunciándolo en la Aplicación, o en su página web, o al aire de la radio, y sin que ello genere derecho a reclamo alguno para los Participantes.Asimismo, el Organizador estará eximido del cumplimiento cuando por razones que exceden su esfera de control, o de fuerza mayor o caso fortuito, el cumplimiento de la entrega del Premio se torne imposible o excesivamente oneroso para el Organizador o los terceros que le proveen los servicios para el cumplimiento del Premio. Entre los hechos fortuitos que pudieran producirse, se enumeran, a título meramente enunciativo, la cancelación o postergación del vuelo, la falta o mal funcionamiento del medio de transporte que pudiera cancelar o demorar el viaje, el incumplimiento por parte de terceros que hubieren comprometido frente al Organizador alguno de los elementos imprescindibles para la consecución del Premio, la prohibición de egreso del país por parte de la autoridad del país de origen, la prohibición de ingreso al país por parte de la autoridad del país de destino, o cualquier otro país en tránsito, la prohibición de alguna de las empresas de transportes de trasladar al Ganador, las medidas sanitarias y/o migratorias que dispongan las autoridades de la República Argentina y/o del país de destino, etc. Con la participación en este Concurso, los Participantes aceptan que, en caso de ser acreedores del Premio, liberan al Organizador por la responsabilidad derivada de daño, muerte, accidente, lesiones o perjuicios personales, corporales o patrimoniales que pueda sufrir el Participante, con motivo u ocasión de la percepción, del uso y disfrute del Premio. 6 En el caso que por cualquier motivo o causa que fuera -incluyendo caso fortuito o fuerza mayor –no se llevara a cabo el evento en la fecha señalada, el Ganador perderá todo derecho al Premio y no tendrá derecho a formular reclamo alguno como consecuencia del vencimiento de este plazo de utilización o como consecuencia de su participación en el Concurso. El Organizador no otorga garantía de calidad ni ninguna otra en relación con el Premio, por lo que cualquier reclamo deberá dirigirse a los responsables de los mismos (prestatarias de servicios, etc., o a quien legalmente corresponda). El Participante acepta que el Organizador no es responsable por el incumplimiento o cumplimiento deficiente de los servicios de los terceros de los que se vale el Organizador para el disfrute del Premio, como ser, a modo de ejemplo, las aerolíneas que trasladan al Ganador al destino. El Participante libera al Organizador de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento o cumplimiento deficiente.

El Participante reconoce y acepta que si en función de alguna emergencia sanitaria (i) debe permanecer fuera de la República Argentina, ya sea por cierres de fronteras que dispongan las autoridades, reprogramaciones de vuelos, medidas de aislamiento y/o cuarentena y/o cualquier otra causa no imputable al Organizador, y/o (ii) se dictan nuevas medidas sanitarias y/o migratorias sobrevinientes al Concurso que imposibiliten al Participante de gozar del Premio de cualquier manera (incluyendo pero no limitándolo a nuevas restricciones a los viajes al extranjero, nuevos requisitos para ingresar o permanecer en el país de destino con los que el Participante no cumpla, etc), el Organizador no será responsable por los daños y perjuicios que dichas circunstancias le ocasionen al Participante, liberando al Organizador de cualquier responsabilidad al respecto.

18. Aceptación de las Bases y Condiciones: La participación en el Concurso implica el pleno conocimiento y aceptación de estas Bases, así como de las decisiones que adopte el Organizador, conforme a derecho y buen criterio, sobre cualquier cuestión relacionada con el Concurso, aún no prevista en las Bases. A su vez, la participación en el Concurso implica para el Participante la aceptación plena y sin reservas de la página Web del Organizador, y de cualquier otro proveedor de servicio utilizado para la participación en el Concurso.

19. Prohibición de participar: No podrán participar del Concurso las siguientes personas definidas como “Participantes Impedidos”: (i) los empleados del Organizador ni sus empresas relacionadas, ni los cónyuges o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive de todos ellos, (ii) quienes ya hubieran anteriormente resultado ganadores de cualquier concurso organizado por el Organizador que involucre como premio un viaje para el ganador, y/o los parientes por consanguinidad en línea recta en cualquier grado o lateral en segundo grado (hermano/a) de tal ganador, y (iii) quienes residan en la provincia de Mendoza.

20. Datos Personales: Los Datos de los Participantes podrán ser incluidos en una base de datos inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales por el Organizador, con domicilio en Rivadavia 835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para establecer perfiles determinados con fines promocionales y comerciales. Si correspondiere, el titular de los Datos Personales tendrá la 7 facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Se informa que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al cumplimiento de las normas sobre Datos Personales. Al momento de facilitar sus Datos, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales Datos puedan ser recabados por el Organizador con fines informativos en general. El titular de los Datos podrá solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de las bases de datos, comunicándose al 011-3535-1049 o mediante correo electrónico a lanacionmusica@lanacion.com.ar. El retiro o bloqueo parcial de los datos implica la no participación en el presente Concurso, en tanto los mismos son requeridos para su participación.

21. Jurisdicción en caso de controversia: Serán de aplicación en el supuesto de controversias, las leyes vigentes en la República Argentina y serán competentes los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

22. Defensa del Consumidor. http://www.consumidor.gov.ar/. Correo electrónico: consultas@consumidor.gov.ar. PUBLIREVISTAS S.A.U. CUIT 30-70174915-0 Domicilio: Zepita 3251, CABA. Teléfono: 011-3535-1049. Correo electrónico: lanacionmusica@lanacion.com.ar