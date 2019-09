lanzamientos, apertura y alianzas para estar a la orden del día

14 de septiembre de 2019

Una marca de accesorios que lanza su línea de indumentaria, una firma para nenas y adolescentes desembarca en Nordelta y una alianza creativa internacional que se las trae. Enterate.

Prüne ya tiene su línea de ropa

Prune tiene colección de indumentaria

Ya conocés sus carteras, zapatos, cintos... ahora podés seguir por la indumentaria para armar un total look perfecto. Prüne Collection presentó la línea de ropa de la firma. "Ready to wear" es una propuesta limitada que reúne 20 diseños con líneas depuradas, de estructura liviana en fibras nobles que recuerdan a tejidos artesanales. Hay pantalones amplios y cómodos de diferentes largos, blusas net, faldas plisadas y vestidos, tanto para el día como para la noche. La paleta de colores es escueta: blanco, negro, algo de gris y toques metal. La colección ya está a la venta en los locales y en la tienda on line

En la cápsula de Cathari

Adidas lanzó una colección cápusla

En plan de seguir tejiendo alianzas creativas, Adidas Originals esta vez convocó a la diseñadora holandesa Daniëlle Cathari y le asignó la creación de una colección cápsula. Su apuesta fue conjugar los contrastes de siluetas (masculinas y femeninas), texturas (livianas y duras), colores (pasteles y vibrantes) y estilos variados que se ponen en juego en diseños deconstruidos. Algo muy interesante en la colección es la reutilización de piezas icónicas de la marca: los clásicos consagrados fueron reelaborados en nuevas versiones remeras sin mangas y en conjuntos a medida confeccionados con telas deportiva.

Por otra parte, la firma, realizó una experiencia multidisciplinaria en un centro cultural de Villa Crespo para presentar Ozweego e invitó a toonear los propios diseños.

Una nueva casa para las chicas

La nueva tienda Rapsodia Girls

Un espacio de 43 metros cuadrados en el centro comercial Nordelta es la nueva sucursal de Rapsodia Girls que acaba de abrir sus puertas con una propuesta en categoría mini (para las niñas de entre 4 y 8 años) y otra tween (que abarca de 10 a 14). En la colección predomina el espíritu alegre y libre, destacan las texturas de blockprints, batiks y bordados. También hay opciones para las más rockeras o flower power. El diseño del nuevo local, a cargo del prestigioso estudio estadounidense de arquitectura James Mills, preserva la magia y el alma de la marca en recovecos que relatan pequeñas historias.