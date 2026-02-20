Los tres colores que hacen a las personas más atractivas, según la psicología

La percepción de “atractivo”, según la psicología nace de un grupo de señales emocionales y sociales que crean una conexión instantánea, en donde la elección del color también juega un papel determinante. Un análisis identifica tres tonos clave que potencian la imagen, generan confianza y aumentan el magnetismo social.

La autenticidad y el carisma son factores esenciales en la construcción de una imagen atractiva, pero no actúan solos. La coherencia entre lo que una persona siente, dice y hace transmite confianza y proyecta una energía sincera, lo que facilita la conexión con los demás.

A esto se suma el nivel de seguridad personal, que se refleja en la postura, los movimientos y la actitud. Una presencia firme puede comunicar bienestar interior y hacer que alguien destaque de manera natural en entornos sociales, incluso sin proponérselo.

Ciertos colores ayudan a que las personas se vean más atractivas, según la psicología

En este contexto, la comunicación no verbal adquiere relevancia, y dentro de ella, el color se posiciona como un elemento clave. Los tonos elegidos en la vestimenta o en el entorno pueden reforzar atributos como cercanía, misterio o pasión, potenciando el magnetismo de una persona.

La psicología del color sostiene que los colores influyen directamente en la percepción social. Estos generan asociaciones automáticas que impactan en la emoción, el estado de ánimo y la manera en que los demás interpretan a un individuo.

En distintos contextos como la seducción, la confianza interpersonal y la elegancia, estos tonos provocan un efecto emocional inmediato que resalta la personalidad de quien los utiliza.

Un estudio titulado Distinguishing between perceiver and wearer effects in clothing color-associated attributions concluyó que “tonalidades como el rojo y el negro incrementan de manera contundente la percepción de atractivo, estatus y seguridad”, evidenciando el impacto directo del color en la imagen social.

Estos son los tres colores que usan las personas atractivas:

1. Rojo

El rojo es un color que capta la atención y transmite intensidad emocional

El primero de estos colores es el rojo, considerado, quizás, “el más potente cuando se trata de atraer visualmente”. Este tono activa emociones intensas como la pasión, la vitalidad y el impulso, generando una presencia llamativa y magnética, especialmente en contextos sociales o románticos.

2. Negro

Relacionado con la elegancia, el poder y la sofisticación

El negro, por su parte, transmite “sobriedad, misterio y autoridad”. Asociado con personas seguras y sofisticadas, este color aporta elegancia y genera una percepción de respeto, al tiempo que proyecta confianza y seriedad.

3. Azul

El azul vinculado a la confianza, la calma y la estabilidad emocional

Finalmente, aparece el azul. Este color “transmite sensaciones de paz, claridad y confiabilidad” y proyecta seguridad y serenidad. Su uso favorece la empatía y ayuda a construir una imagen de calma y credibilidad, especialmente en entornos formales o profesionales.

*Por Jaider Felipe Vargas Morales