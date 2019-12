Moda. 11 looks para que brilles en la "temporada alta" de fiestas

Renová tus deseos fashion: que no falten los brillos, los tacos de vértigo ni los guiños audaces a la hora de brindar (¡y bailar!) Fuente: HOLA - Crédito: Sebastián Cid

Fin de año es temporada alta de fiestas. Y cuando cae la noche, en lugar de hacer balances y tediosas listas de pendientes, estás decidida a volverte el centro de las miradas. Renová los deseos fashion: que nunca falten los brillos, los guiños de audacia ni los nuevos hábitos en el arte de vestir, como puede ser el alquiler de ropa de etiquetas de alta gama.

Si vas a tener un evento, de esos que son categoría "unique", sumá divismo a tu look. Elegí prendas protagonistas, tacos de vértigo y accesorios. Y entonces, sí será tiempo de brindar y de soñar con el futuro.

En verano, el dress code suele ser más libre y ellos combinan saco formal con jeans. Y ellas se animan a vestidos rutilantes, con plumas o bordados

Izquierda. Cruz: vestido midi en crêpe de seda con transparencias en la falda y tajo [ Vitamina ]. Bandolera de strass [ Prüne ]. Aros [Fahoma]. Sandalias plateadas [ Blaquè ]. Candela: vestido con flecos de mostacillas [María Gorof]. Sandalias de gamuza [ Prüne ]. Santiago: camisa de gabardina [Lacoste]. Pantalón de gabardina [ Bensimon ]. Zapatillas [ Adidas ].

Fuente: HOLA - Crédito: Sebastián Cid

Male: conjunto de top y pantalón de paillettes [ Las Pepas]. Faja con hebilla de serpiente en strass [Sandro, en New Dress Rent]. Sandalias de charol [ Blaquè]. Cande: vestido drapeado de paillettes, con un solo hombro [Iro, en New Dress Rent]. Sandalias [Sergio Rossi, en New Dress Rent]. Cruz: vestido en paillettes con ruedo asimétrico [Adrián Brown]. Aros de strass [La Cueva]. Sandalias de gamuza [ Prüne]. Patricio: traje de gabardina y camisa [ Bensimon]. Santiago: camisa con alforzas [ Bensimon]. Pantalón de gabardina [Lacoste].

Fuente: HOLA - Crédito: Sebastián Cid

Izquierda. Malena: vestido mini de lamé con escote irregular y manga globo [The Dress, en New Dress Rent]. Sandalias "mil tiras" [Sergio Rossi, en New Dress Rent]. Cande: traje con short de satén de seda [ Uma ]. Sandalias metalizadas [ Blaquè ]. Clutch de strass con forma de corazón [New Dress Rent]. Aros de piedra [Las Juanas Night]. Santiago: camisa [ Bensimon ]. Pantalón de gabardina [ Bensimon ]. Saco smoking [Ay Not Dead].

Fuente: HOLA - Crédito: Sebastiám Cid

Cruz: vestido en satén de seda en dos colores, con escote halter [ Vitamina]. Brazalete de strass [Fahoma]. Santiago: saco de smoking [ Giesso]. Camisa floreada [ Bensimon]. Pantalón [ Bensimon].

Modelos: Cruz Bibiloni, Candela Fosser y Malena Borensztein para Lo Management.Santiago Robledo y Patricio Rodríguez para Civiles Management. Maquillaje: Matías Callegari para Sebastián Correa Estudio con productos Givenchy. Peinado: Elizabeth Flecha para Sebastián Correa Estudio. Agradecimientos: New Dress Rent (por la locación) y Bodegas Esmeralda [www.bodegasesmeralda.com.ar]