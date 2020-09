Probióticos. ¿Por qué son un boom para mejorar la salud y la belleza?

A la par de las investigaciones que demuestran los beneficios que las bacterias pueden aportar al organismo, crece la demanda en el mundo y en Argentina también y los laboratorios acompañan la tendencia Crédito: Gentileza BioHelper

Probablemente muchos consideren inesperada la idea de consumir bacterias para mejorar nuestra salud. ¿Por qué ingerir microorganismos podría mejorar nuestras defensas, aportarnos más energía y mejorar la calidad de nuestra piel entre muchos otros beneficios? Justamente es la función de los probióticos que tienen cada vez más demanda en Europa y Estados Unidos y que llegaron recientemente a la Argentina.

El Grand View Reserch, Inc. proyecta que para 2025 el mercado global de probióticos alcance los 77,09 billones de dólares y la razón de su auge está en el creciente interés por la salud preventiva. Pero su uso no es nuevo, data de unos 100 años atrás y a través de los años fueron objeto de estudio. Hoy, con beneficios científicamente comprobados, se utilizan no solo para prevenir enfermedades, sino que además favorecen la solución de muchas de ellas. Pueden encontrarse en alimentos fermentados, como el yogur, el kéfir, kombucha o chucrut, también en cápsulas y en gotas.

Fundamento científico

¿Qué es un probiótico? "Son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas ejercen un efecto benéfico en la salud", explica Gabriel Vinderola, investigador principal del Conicet y profesor asociado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Vinderola asegura que, si bien para la mayoría de la gente esto es algo nuevo, hace un siglo, un discípulo de Luis Pasteur, llamado Elie Metchnikoff, observaba que las personas de pueblos caucásicos que consumían mucho yogur, mucha leche fermentada, llegaban a la edad adulta de forma muy saludable, muy lúcidos y prácticamente sin enfermedades crónicas. "Hace unos 20 o 30 años, los científicos comenzaron a trabajar más en el tema, empezaron a aislar y caracterizar bacterias que tenían un efecto benéfico", aclara. "Para denominarse probiótico, un microorganismo tiene que estar vivo, luego tiene que tener una identidad, es decir tenemos que saber de qué bacteria se trata, conocer el género y la especie. Por ejemplo, puede ser lactobacillus casei, o lactobacillus acidophilus o lacto bifidobacterium lactis, y por último tiene, que existir un estudio clínico de eficacia en humanos", dice Vinderola.

Los probióticos hacen que todas las funciones del organismo mejoren y eso repercute no sólo en la salud sino también en la belleza Crédito: Gentileza BioHelper

Estos probióticos van a resistir el paso por el estómago, van a llegar al intestino y van a cumplir distintas funciones benéficas; el intestino tiene como función mejorar la digestión y la absorción de los nutrientes de los alimentos y mejorar la producción de ciertas vitaminas. Un intestino saludable influye en cómo nuestro sistema inmune se va a defenderse de agentes agresores como virus, bacterias, parásitos, hongos y de todos los procesos inflamatorios que puedan llevar a la destrucción celular, a una enfermedad autoinmune, o inclusive hasta el cáncer.

Según Mariana Cannellotto, directora científica de Biohelper (MN 108482) que es el laboratorio que trae a la Argentina probióticos de última generación, al tener bien la función intestinal, se absorben mejor los nutrientes, se tiene una mejor síntesis de las vitaminas, una menor producción de radicales libres, menor inflamación y mejor producción de energía. "Todo esto se traduce en una buena combustión energética de la célula entonces la piel, el pelo, las uñas y los órganos internos van a funcionar mejor. Dentro de nuestras células tenemos una especie de motor que se llama mitocondria y que, según cómo le lleguen los nutrientes, mejor es su producción de energía", explica Cannellotto.

Los beneficios del consumo de probióticos van desde prevenir enfermedades intestinales como colitis, síndrome del intestino irritable, enfermedad de Crohn e inflamación intestinal, previene de cáncer, candidiasis, hemorroides e infección urinaria. "También mejora la digestión y regula el tránsito intestinal, previniendo tanto de estreñimiento como de diarrea. Aumenta la absorción de nutrientes, como vitamina B, calcio y hierro, previene alergias e intolerancias alimentarias y fortalece el sistema inmunológico", agrega Karina Goette, nutricionista (M.N. 6002 UBA).

En nuestro cuerpo viven naturalmente microorganismos que conforman la microbiota y que nos ayudan a cumplir varias funciones. Hace unos años se descubrió la microbiota es un órgano que si bien no tiene un lugar físico estable como puede ser el hígado, el corazón o riñón, está en nuestra flora intestinal, en nuestra boca, piel, en la vagina en el caso de las mujeres. "En todos los lugares donde hay mucosas tenemos microorganismos. Y existe una microbiota propia de cada individuo que es como una huella digital, que fluctúa a lo largo de nuestra vida, no es la misma cuando somos chicos que cuando somos adultos, va a depender si tomamos antibióticos, de la alimentación que tengamos, de los tóxicos a los que podamos estar expuestos. Es muy importante tener una buena microbiota y los probióticos contribuyen a eso", explica Cannellotto.

¿Dónde encontrarlos?

Los probióticos pueden adquirirse en alimentos fermentados, en capsulas y gotitas. "Dentro de los alimentos lo que no tenés bien cuantificado es la especie, es decir qué bacteria es y la cantidad. Por ejemplo, el kéfir, kombucha, chucrut, no necesariamente cada vez que se fermentan te dan la misma cantidad de microorganismos y puede que no sea la cantidad suficiente para que sea beneficioso para el cuerpo. Después están los preparados en cápsulas o líquidos donde es posible identificar las especies y la cantidad", advierte Verónica Tosi, dermatóloga (MN 116620).

Los progresos de la microbiología y de la tecnología de alimentos están permitiendo su incorporación a productos tan variados como jugos, helados, cereales, barras nutritivas, queso, mantequilla, leche en polvo, mayonesa, chocolate y galletas. "Muchos de ellos no presentan una única cepa, sino que son combinaciones de varias especies de microorganismos, en ocasiones asociadas también con vitaminas y sustancias prebióticas", dice Laura Bevacqua, nutricionista (M.N. 5362, M.P.2286 UBA)

Su aporte a la belleza

Según Tosi, está investigado que intestino y piel están interconectados y cuando tomamos un probiótico tiene efectos sobre la piel. Tiene acción antinflamatoria y actúa en el acné, en la dermatitis, soriasis y mejora la piel a nivel general porque refuerzan la barrera de defensa cutánea llamada microbioma. "El microbioma puede verse alterado por distintas razones como el uso de jabones, lociones, lo que comemos o por nuestro sistema de defensas, eso genera un desbalance. Por eso los dermatólogos siempre aconsejamos tener la barrera cutánea restaurada teniendo los mayores cuidados con lo que nos ponemos y cuidando la alimentación para que no se altere", explica.

Actualmente se está ensayando incorporar probióticos tópicos en cremas, pero todavía está en estudio. "Lo que si se utiliza en cremas son prebióticos y postbióticos. El prebiótico es lo que le da de comer a las bacterias que tenemos normalmente, es un superalimento, que promueve el crecimiento de bacterias benéficas para la piel o estimula su actividad. También hay alimentos que tienen prebióticos como la cebolla, ajo, raíz de achicoria, espárragos entre otros. Éstos contienen fibras no digeribles que hacen que crezcan más bacterias en el intestino o las que hay aumenten su actividad. Las que tienen postbióticos tienen extracto de bacterias muertas, que también estimulan el crecimiento o la actividad propia de los microorganismos de la piel", aclara Tosi. Lo que se está haciendo es sumar a estas cremas con pre y post bióticos, los probióticos vía oral.

"Todo lo que uno haga para tener menos radicales libres, menos oxidación y menos inflamación mejora la piel", agrega la directora científica de Biohelper. La belleza depende de oxidarse menos y oxigenarse más. "El ejercicio, la dieta saludable y bajar el estrés va a ayudar a que la calidad de esa destrucción celular sea menos rápida. Lo mismo si uno es joven y come mal genera mala producción energética, eso oxida más entonces quizás hay gente joven que tiene la piel más dañada porque quizá su alimentación y su función intestinal no están bien", señala. Los probióticos hacen que todas las funciones del organismo mejoren, previenen enfermedades y favorecen la resolución de muchas de ellas. Son de venta libre. "No se aconseja en embarazadas que nunca hayan tomado, las personas que tienen enfermedades intestinales tienen que consultar primero con el gastroenterólogo, y en niños tampoco se puede dar sin consulta previa al pediatra, tampoco las personas que tengan las defensas bajas o los inmunosuprimidos", aclara Tosi. No poseen efectos adversos si se administran en las cantidades indicadas, se recomienda una consulta médica previa.