Cómo evitar que las canas se pongan amarillas

Las canas dejaron de ser algo que se oculta para convertirse en una declaración de estilo. Sin embargo, uno de los problemas más comunes al llevar el cabello gris o blanco es que, con el tiempo, puede tornarse amarillento, opaco y sin vida. ¿La razón? No es solo la edad, sino una combinación de factores externos y hábitos cotidianos que afectan directamente la fibra capilar.

A diferencia del cabello con pigmento, las canas no tienen melanina, lo que las vuelve mucho más vulnerables a las agresiones externas. Al no contar con ese “escudo natural”, absorben fácilmente residuos, contaminantes y tonos indeseados.

Entre las principales causas están la contaminación ambiental, el humo del cigarro, la exposición prolongada al sol y el uso constante de herramientas de calor. A esto se suma el agua con alto contenido de minerales, como el cloro o el sarro, que puede modificar el color del cabello blanco.

Uno de los errores más comunes es lavar las canas con champús tradicionales. Estos productos, aunque funcionan para otros tipos de cabello, no están formulados para neutralizar los tonos amarillos. Por eso, los expertos recomiendan el uso de champús morados o violetas, diseñados específicamente para equilibrar el color y devolverle brillo al cabello canoso.

Deben usarse con moderación, ya que un exceso puede provocar reflejos lilas o resecar el cabello.

El uso frecuente de secadora, plancha o tenaza acelera la oxidación del cabello, provocando que las canas pierdan su tono blanco natural. Lo mismo ocurre con la exposición solar sin protección. Usar productos con filtro UV y siempre aplicar protector térmico es clave para mantener el color intacto.

La clave está en una rutina específica. Alternar el champú morado con uno hidratante, usar mascarillas nutritivas y evitar productos con sulfatos agresivos ayuda a conservar el brillo. Además, pequeños hábitos como enjuagar el cabello con agua tibia, reducir el calor y protegerlo del sol hacen una gran diferencia.

Las canas bien cuidadas no solo se ven sofisticadas, también reflejan salud capilar. Y cuando se trata de cabello blanco, el secreto no es ocultarlo, sino aprender a cuidarlo correctamente

Por Abril Macias