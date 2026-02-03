La China Suárez se hizo un retoque estético en Turquía y sorprendió a todos con cómo le quedó la cara

A casi siete meses de su mudanza para acompañar a su amor, María Eugenia “la China” Suárez ya tiene una vida más que establecida en Turquía. Sus días transcurren entre partidos del Galatasaray para alentar a Mauro Icardi, lujosas compras, actividades de sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, paseos y decoración de su casa. A su vez, a partir de encontrarse lejos de Buenos Aires, decidió buscar nuevos lugares para retomar las cosas que hacía antes, entre ellas el cuidado de la piel y los tratamientos de belleza. En las últimas horas, la actriz decidió mostrar que se hizo un lifting facial, pero todos quedaron completamente sorprendidos al descubrir el estado en el que le quedó la cara.

Este martes 3 de febrero, la ex Casi Ángeles compartió con sus 7.7 millones de seguidores imágenes de su paso por Cosmedica Clinic, un centro de estética ubicado en Estambul que ofrece tratamientos capilares, dentales y estéticos. Ella optó por la tercera opción. Sin embargo, lejos de ocultar el procedimiento que se realizó, optó por sacarse fotos dentro del consultorio y hasta el momento en el que le inyectaron una aguja. La cara le quedó completamente roja incluso cuando se dirigió en auto de vuelta a su hogar.

La China Suárez visitó un centro de estética en Estambul y dio detalles del procedimiento que se realizó (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Según reveló, se realizó un procedimiento llamado Morpheus 8 y optó por profundizar en él. “Lifting sin cirugía. Es un tratamiento profundo que combina microneedling con radiofrecuencia para renovar tu piel por completo", sostuvo. Luego especificó los beneficios y por qué decidió someterse al mismo. “¿Qué hace? Tensa: el calor hace un efecto que afirma la piel caída y define la mandíbula; Suaviza: borra cicatrices de acné, arrugas profundas; Esculpe: elimina pequeños cúmulos de grasa e ilumina: obliga a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente".

La China Suárez se hizo un lifting en Turquía y mostró cómo le quedó la cara (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Para cerrar, Suárez se sacó una selfie frente al espejo en la cual volvió a evidenciar lo hinchada y colorada que le quedó la cara tras someterse al procedimiento no quirúrgico. Si bien las imágenes llamaron ampliamente la atención de sus seguidores y hasta más de uno se preocupó, está estipulado que con el correr de las horas la hinchazón baje y la piel retome su estado original.

Lejos de ocultar su paso por el centro de estética, mostró que la cara le quedó colorada e hinchada, algo que desaparecerá con el correr de las horas (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Pero su paso por la estética no fue lo único que aconteció en la vida de la China Suárez esta semana. El lunes dio una entrevista con La mañana con Moria (eltrece) y sorprendió a todos al hablar de su relación con Mauro Icardi. Moria Casán le preguntó si perdonaría una infidelidad y ella, tajante, aseguró que no: “Eso está clarísimo, lo digo de entrada. No podría volver a confiar y sería un suplicio la relación después. Yo confío en él y lo escucho, sé que es un hombre que no miente y, si lo hace, rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con eso”.

La China Suárez explicó si perdonaría una infidelidad de Mauro Icardi

“La confianza es todo. Hay muchas que hablan mal de mí y la cantidad de mujeres casadas que le hablan a Mauro, las conozco a todas. No me interesa exponer a ninguna, pero yo veo todo y hasta él me muestra y me dice: ‘Mirá quién me escribió’”, agregó Suárez. Aunque prefirió no dar nombres ni exponer a las mujeres que intentan acercarse a su pareja, dejó en claro que ve “todo”.