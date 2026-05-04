Mendoza no falla

En Mendoza el viaje empieza antes de llegar. Ya en el avión o en la ruta aparece cierta anticipación (la cordillera, el sol, la promesa de una copa de malbec al atardecer) que pocas ciudades argentinas generan con tanta facilidad. Pero lo que hace que una escapada mendocina realmente funcione es más que el paisaje. También es tener resuelto dónde comer, dónde tomar algo y dónde descansar de verdad. Y los beneficios de Club LA NACION acompañan cada parada.

Si estás pensando dónde hospedarte, el Sheraton Mendoza tiene una ubicación perfecta: está en pleno centro de la ciudad, con gran acceso al aeropuerto y a pasos de los principales puntos de interés. Dentro del hotel hay spa, piscina cubierta, gimnasio y cuatro propuestas gastronómicas propias (incluyendo La Cabrera, la parrilla de Gastón Riveira, y un bar de jardín bajo los jacarandás), lo que hace que no haga falta moverse demasiado para tener una buena noche.

Para quienes quieran hacer una experiencia de vinos, Zorzal vale el viaje hasta Gualtallary, en el Valle de Uco. La bodega está a 1350 metros de altura, en uno de los terruños más singulares de Mendoza, y ofrece degustaciones diseñadas para entender de dónde viene cada copa: los suelos calcáreos, la altura, la intervención mínima en bodega. Una visita que combina paisaje de cordillera, vinos de autor y la posibilidad de hacer un asado en el lugar.

Para cerrar la noche, SushiClub tiene presencia en Mendoza y es una opción que funciona muy bien cuando el plan es sentarse con tiempo, pedir variado y compartir. La propuesta combina rolls, nigiris y opciones de la carta que van más allá del sushi clásico, en un ambiente que permite tanto una salida en pareja como una cena de grupo. Una gran forma de ponerle broche de oro al día en una de las ciudades más lindas del país.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

Experiencia completa

Sheraton Mendoza

15% en la tarifa de alojamiento y 10% en gastronomía todos los días

www.marriott.com/es/hotels/mdzsi-sheraton-mendoza-hotel/overview

La Cabrera Mendoza

15% en almuerzos a la carta y 10% en cenas a la carta, de lunes a jueves

www.lacabreramendoza.ar

Zorzal Wines

2x1 en degustaciones en bodega, y 20% para socios BLACK y 15% para Premium en asado del mediodía y la compra de seis vinos, de martes a sábado

www.zorzalwines.com

SushiClub

2x1 en porciones y combinados los miércoles y jueves y 20% sobre el total de la factura todos los días, en locales adheridos

www.sushiclub.com.ar

Go Bar

25% en vinos y espumantes nacionales y 10% en aperitivos, destilados, spirits y cervezas, todos nacionales, todos los días

www.gobar.com.ar

Biutiful Bar

20% en la carta todos los días

www.instagram.com/biutifulbar

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.