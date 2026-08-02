Aníbal Fernández, sobre la interna peronista: “Kicillof es el único candidato que tenemos”

El exministro de Seguridad Aníbal Fernández se refirió a la interna dentro del peronismo, dijo que Axel Kicillof es el “único candidato” e insistió en que la oposición debe dejar de reclamar por “Cristina Libre”. “Terminemos con las alegorías”, sostuvo y aseguró que la expresidenta se encuentra cumpliendo su condena en una “condición negada”.

“Que la oposición va a reordenarse va a suceder, no tengo dudas. Pero vengo cuestionando cosas que no me gustan de mi partido. Insistían con el tema de ‘Cristina Libre’. Vamos viejo, terminen con las alegorías. Está presa en una condición negada y no tiene por qué estar ahí porque es inocente”, afirmó en diálogo con C5N.

Acto seguido, marcó: “En el expediente de Cristina debían haber estudiado el fondo para determinar si cometió un delito. Si fuese así, debería hacerse cargo. Pero sé que no sucedió porque yo sí vi la causa”.

Fernández también apuntó contra la Corte Suprema de Justicia, a la que acusó de no haber intervenido en la situación de Cristina Kirchner y cruzó: “¿Una persona que fue dos veces presidenta, una vicepresidenta, senadora y diputada nacional no merece que la Corte estudie el fondo? Este el tema en el que tendríamos que pactar, no con un cartelito. Hablemos en serio de política".

En esta línea, el exministro subrayó que Kicillof es el único candidato que el peronismo tiene de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. “Tenemos tres casos bien definidos por ahora, ¿alguien le puede prohibir a Cristina que piense?“, siguió.

“Yo creo que no hay posibilidades de sentarse en una mesa y dialogar. Ese el momento de tomar decisiones de otro color, para que en la competencia uno sea el vencedor y ese sea el que lidere la estrategia del peronismo. Y atrás los otros, porque no puede haber nadie afuera”, continuó.

Por otra parte, Fernández declaró que al peronismo no le alcanza con ir solo a las próximas elecciones, sino que debería agruparse con otros espacios políticos para hacerle frente a Milei. “Solo no gana. Tenemos que tener la vocación de llegar a un punto determinado, no importa de dónde vienen. Hay que darle trabajo y esfuerzo a una estrategia de la política que no se había dicho hasta el momento”, remarcó.

El exsecretario general de la Presidencia también cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno para eliminar las elecciones PASO y dijo que su funcionamiento debería “defenderse con uñas y dientes”. “Es algo que nos garantiza que todos los que participamos tenemos el mismo derecho y que tengamos el mismo acceso económico”, explicó.

Sin embargo, advirtió que, a pesar de que el Gobierno logre eliminar las PASO, el peronismo debe realizar una interna como partido. “Alguien tiene que elegir el candidato, y es el afiliado. Todavía estamos dentro del marco de la legislación. Va a haber que hacerlo y presentar una propuesta política seria, no como estas chantadas que terminan en la basura”, sentenció.