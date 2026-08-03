Ricardo Quintela les advirtió a los inversores: “No se entusiasmen; el peronismo va a revisar absolutamente todo”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo hoy que si el peronismo gana las próximas elecciones presidenciales, “va a revisar absolutamente todo” lo dispuesto por Javier Milei y les advirtió a los inversores que “no se entusiasmen”.

“Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Vamos a recuperar", dijo Quintela en una entrevista con El Destape Radio, en el que sostuvo que las políticas del presidente Javier Milei van en contra de los intereses nacionales.

Fue en el contexto del debate, previsto para esta semana, de la ley de tierras en el Congreso de la Nación. El objetivo del Gobierno es flexibilizar los límites a la compra por parte de extranjeros.

Quintela y Máximo Kirchner

Quintela busca ser el articulador de la unidad peronista para las elecciones del año próximo. El sábado pasado organizó un encuentro de dirigentes de todo el país con motivo de los 50 años del asesinato del cura Enrique Angelelli.

La cumbre buscaba bajar la tensión entre los principales actores del peronismo bonaerense, pero el gobernador Axel Kicillof no asistió y envió en su lugar a María Cristina Alvarez Rodriguez.

En el entorno del gobernador aclararon que la ausencia de Kicillof no se debió a la presencia de Máximo Kirchner, sino a la imposibilidad de viajar ese fin de semana.

Consultado sobre el futuro del PJ y las elecciones del año próximo, Quintela dijo que “más adelante” el peronismo discutirá cómo elegir al candidato. Según el gobernador, hay muchos postulantes posibles. Destacó a Gerardo Zamora -que este domingo volvió a cosechar un triunfo electoral en Santiago del Estero-, a Sergio Massa y a Sergio Uñac, exgobernador de San Juan, además de a Kicillof. “Hay candidatos muy valiosos que fueron exitosos en la administración de sus provincias, que conocen el país”, dijo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof MARIANO SANDA

Quintela reafirmó que su objetivo es unir las partes de un peronismo “dividido, atomizado”.