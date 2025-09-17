Adiós, “colega”

Hicieron todo como para que millones de adolescentes quisieran ser periodistas. Descubrieron un intento de manipulación electoral armado por el gobierno de la más antigua democracia del mundo. Investigaron como espías. Contaron como cronistas. Instalaron palabras hasta ahí desconocidas fuera de las redacciones de países anglófonos. Hicieron renunciar al presidente de una de las dos potencias mundiales. Después de eso nada fue igual en el universo periodístico. Después de ellos cualquier escándalo tendría el sufijo gate.

Medio siglo después sigue vigente. La lápida de la larga historia política de Richard Nixon, el Watergate, la investigación de Bob Woodward y Carl Bernstein, es una inspiración para todo periodista que no crea que la historia empieza cuando él llega y al que le importe bastante más que la fama o la plata. ¿Cómo no querer ser Bernstein y Woodward? ¿Cómo no querer verse como el Woodward que encarnó Robert Redford en el cine, sabiendo que nadie se le parecería? Ayer se fue el actor, el director, el productor, el galán de centenares de películas. Yo me quedo con el de “Todos los hombres del Presidente”. Con el “colega” ejemplar. Adiós. Me voy a a volver a verla. Los invito. Vale la pena. Más en estos tiempos.