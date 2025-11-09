Alberto, el querendón

Confirmado. Durante su presidencia, el profe Alberto estuvo más solo que ojo de cíclope. Lo atestiguó él mismo hace unos días. “Cristina nunca fue ni la reconocí como madrina ni jefa política ”. Ahora se confirma por qué Cristina lo retaba, lo mandaba a usar la lapicera, le volteaba ministros y lo hacía pasar calor en cada acto que compartían. No era su jefa política. Era la titiritera .

Ciertamente, no fue eso lo que el profe dijo después de que el 18 de mayo de 2019 Cris difundiera un video por el que informaba al pueblo de la Nación que ella iba a secundar a quien ella misma había elegido para que se inmolara en caso de que todo saliera mal. Alberto agarró viaje al toque. Ya nadie le cree que realmente le haya pedido a Cristina 24 horas para responderle si él aceptaba ser candidato a presidente. Cuando se anotició, la decisión estaba más que tomada. Él creía que era el “ candidato de la unidad ”. Cristina y sus acólitos, el de “la transición” . El de la transición hacia Milei. Tremendo cómo terminó aquella jugada.

De todos modos, hay que tener cuidado con las apariencias. Hoy Alberto pareciera estar menos solo en su cárcel autoimpuesta de Puerto Madero que cuando fungía como presidente. Parece que para aquella época ni la SIDE le conseguía los teléfonos por los que él hubiera dado la vida. Por ejemplo, el de Messi durante el Mundial de Fútbol 2022. “Espectacular, brillante. No sabés la alegría que tenemos los argentinos. Qué bien que jugamos y cómo sufrimos. Decile a Messi que lo quiero mucho ”. ¿A quién le pedía Alberto, disfónico y a los gritos, que transmitiera esos mensajes? Al periodista Titi Fernández. ¿Qué le respondía entonces el colega que los rememora por estas horas con el mismo asombro con que entonces los escuchaba? “Mirá si yo le voy a decir a Messi que vos estás contento. Llamalo por teléfono. Sos el presidente . Tenés que hablar con algún dirigente”.

Alberto Fernández –valga recordarlo- fue el primer mandatario argentino al que no visitó el campeón del mundo desde que comenzó a disputarse el torneo mundial de fútbol, en 1930 .

Tití Fernández cree que es probable que no le contestaran los llamados. Puede ser, eh. Cristina tampoco y él era la cabeza de la fórmula . Es cierto que Alberto se procuró algunas fiestitas durante la pandemia, cosa que no hace más que desnudar la soledad del prócer. O que el prócer estaba desnudo. Para el caso es lo mismo. Uno puede llegar a imaginarlo y todo. Cuando nos mandó a guardar a nosotros, fue de resentido nomás .

Sí reconoce el profe como su legítimo jefe al compañero Néstor, a quien Cristina definió como “barrilete cósmico” que vela por los argentinos desde los Arsat 1 y 2, dos satélites de comunicaciones de los que Alberto tampoco parece haber recibido señal.