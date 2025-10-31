Apuestas ilegales: una mafia mundial

Muchas veces solemos vernos el ombligo y pensar los problemas sociales de forma endémica. El juego clandestino es un claro ejemplo. Este delito se expande a nivel global, de esto da cuenta el escándalo que se desató en la NBA de Estados Unidos. La élite del básquet se encuentra en jaque por la ilegalidad del juego. Esto impacta en la salud mental de los ciudadanos, la economía personal y la profesionalidad del deporte.

Terry Rozier, una de las estrellas de Miami Heat, fue acusado de brindar información privilegiada para que los apostadores ilegales ganaran miles de dólares. Rozier anticipó que abandonaría el partido por una supuesta lesión. Con este dato quedó claro que la mafia de las apuestas ilegales modifica a voluntad la conducta de los deportistas a cambio de dinero espurio.

La misma situación se ha replicado en Brasil. Los administradores de las casas de apuestas ilegales constituyen una mafia que, si los Estados y las asociaciones deportivas no le ponen un freno, terminará arruinando el deporte y perjudicando a la sociedad.

En Brasil ocurrió un caso similar que puso a Bruno Enrique, el delantero del Flamengo, en la mira de la Justicia. Durante el partido contra Santos, el jugador forzó una tarjeta amarilla. Casualmente, se había producido una cantidad de apuestas inusuales a favor de esa sanción y la mayoría de ellas provenían de Belo Horizonte, lugar de nacimiento de Enrique. La sospecha es que el futbolista avisó a sus familiares y amigos que cometería la falta para que estos ganaran en las apuestas.

En este caso, quienes descubrieron esta maniobra y la denunciaron fueron las casas de apuestas legales. Tras esa señal de alerta comenzó una investigación que terminó desenmarañando una gran red de ilegalidad que laceraba la actividad deportiva y atentaba contra los valores del “fair play”.

Pero esto no es nuevo, ya tuvimos una trágica experiencia en el mundial del 94, cuando el defensor de Colombia, Andrés Escobar, marcó un gol en contra y el equipo quedó eliminado del campeonato. A 10 días de ese resultado, Escobar fue asesinado por parte de organizaciones relacionadas al narcotráfico que, según se presume, estaban ligadas a las millonarias apuestas ilegales.

La mafia del juego clandestino actúa en todos los países, Argentina no es una excepción, pero tampoco es un caso aislado. En el deporte local se han visto situaciones parecidas a las ocurridas en Estados Unidos y Brasil. La alta penetración de las redes sociales entre los jóvenes ayudan a que estas organizaciones delictivas capten nuevas víctimas que, en muchos casos, ignoran que están entrando a una plataforma ilegal.

Las casas de juego legales se reconocen fácilmente porque su dominio termina en bet.ar. Si la plataforma no tiene esta terminación, se trata de un sitio clandestino y por ende se está incurriendo en una actividad delictiva.

La ilegalidad, además, impacta negativamente en la sociedad atrayendo menores de edad con todo un sistema que está preparado para fomentar el juego irresponsable. El aumento de la ludopatía en los jóvenes es responsabilidad de estas organizaciones mafiosas.

El próximo año se jugará el Mundial de Fútbol. Estados Unidos será una de las sedes del evento. Lo sucedido en la NBA nos indica claramente que tenemos que estar muy atentos al avance de estas mafias que, cuando comience el campeonato, usarán todos los recursos a su alcance para captar nuevos (y jóvenes) apostadores y mover sumas cuantiosas de dinero “negro” como sucedió en el año 1994.

El juego clandestino es un delito que produce graves daños tanto en la economía como en la salud mental de las víctimas que ingresan a estas plataformas. Los menores de edad son los que están en mayor riesgo frente a estas mafias. Es por eso por lo que los mecanismos de control estatales y la vigilancia de los padres resultan indispensables para proteger a esta parte de la población.

_____________________________

El autor es director de Asuntos Públicos de Grupo Boldt y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar