Diego Martelli, padre de la nena de 5 años que quedó en medio del operativo policial que arrasó con mesas y comensales de un bar en Caballito, logró, con pocas palabras, resumir lo grotesco de la situación. Como parte del dispositivo, la policía se incautó de todo lo que había en el lugar. Entre esas cosas, el jugo de naranja de su hijita.

Difícil tarea le espera a ese padre, pero, como dicen los pediatras, a los chicos se les explica solo si preguntan. Esperemos que la nena no sea muy curiosa.

Curiosidades son las que abundan en los archivos periodísticos, valga la acotación vinculada con la semana que acaba de terminar y en la que pasó de todo. Por ejemplo, muchos jóvenes que iban a realizarle un homenaje a Santucho no tenían ni idea de quién había sido Santucho.

Es interesante cada tanto revisar los archivos. Uno muy asombroso es el que nutrieron las entrevistas que el colega Diego Sehinkman realizó para LA NACION, hace ya algunos años. En su carácter de periodista, y también de psicólogo, entrevistaba a dirigentes de variada procedencia a quienes hacía acostar en un sillón imitando una sesión en un consultorio. “Políticos en terapia” se llamó la exitosa serie. Y mire, querido lector, lo que decían algunos de ellos durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner. “Re quiero ser presidenta” (Victoria Donda), “Fui oficialista de todos los gobiernos” (Oscar Lescano), “Daniel es como Mandela: va a unir a los argentinos (José Scioli, respecto de su hermano), “Nadie combate el hambre comiéndose un plasma” (Héctor Recalde), “Hoy hay inflación por torpeza; no es como en la década del 80” (Ricardo Alfonsín), “En el ERP no se enriqueció nadie, no como en La Cámpora” (Humberto Tumini), “El Gobierno quiere otra mayoría automática” (Alberto Fernández), “Si Massa y Scioli rompiesen, habría que dialogar con ellos” (Jorge Macri), “Quien articuló a los caceroleros del 18 de abril –marcha en protesta contra el gobierno- fui yo” (Patricia Bullrich), “El Gobierno necesita el blanqueo para resolver cuellos de botella” (Carlos Heller), “Hay una sobrevaloración de Massa: vende humo” (Margarita Stolbizer), “¿Si hago un personaje? Sí. Claro que lo hago” (Aníbal Fernández), “La inflación fue una macana que nos mandamos” (Fernando Espinoza), “¿Por qué no llaman a Lavagna? Estamos en problemas” (Eduardo Duhalde), “No comparto la idea de construir un país aliado con Irán y Venezuela” y “el gobierno -todas estas frases siguen refiriendo al de Cristina Kirchner- tiene rumbo desconocido: un día va para un lado y el otro cambia” (Sergio Massa).

Haga las asociaciones que le plazcan, querido lector. Va a encontrar muchos críticos que después fueron socios y profetas que odian sus profecías cuando las lanzan quienes están ideológicamente en la vereda de enfrente.

Las últimas frases dichas por Massa respecto del gobierno de Cristina no tienen desperdicio. ¡Qué alcahuetes los archivos!