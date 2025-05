Ascenso y desgaste de Trump: cien días que conmocionaron al mundo

“Me gustaría ser papa, esa sería mi primera opción”. En broma, Donald Trump respondió así una requisitoria periodística respecto de su preferencia sobre los candidatos para suceder a Francisco, algunos de ellos norteamericanos.

Desde Platón y Aristóteles, pero sobre todo gracias a Sigmund Freud (no olvidar a Henri Bergson), sabemos que los chistes, las sátiras y las risas nos dicen mucho tanto del contexto como de la personalidad del emisor. Pues bien, cualquiera sea la opinión que uno tenga sobre esta primera etapa del gobierno de Trump, se trató de un período caracterizado por su enorme y predominante protagonismo: una cantidad récord de órdenes ejecutivas (similares a nuestros decretos de necesidad y urgencia), combinadas con iniciativas controversiales y en general ambiciosas, imprimieron una dinámica intensa y muy desgastante. Los sondeos más confiables, como los de Pew Research, marcan una rápida caída en la imagen y popularidad presidencial y un fuerte deterioro en el clima social. En apenas un poco más de tres meses, el miedo y la incertidumbre desplazaron a la esperanza y hasta al alivio por el final de ciertas políticas absurdas, fundamentalmente en torno al paradigma DEI (diversidad, equidad e inclusión), que habían convertido a los demócratas en un partido de élites autorreferenciales, con agendas alejadas de la realidad del ciudadano común.

Trump viene impulsando un programa radicalmente transformacional, concebido para cambiar el mundo (la globalización, las instituciones y regímenes internacionales, las principales alianzas geopolíticas) y su país (la economía, las funciones del gobierno y el papel y autonomía de la sociedad civil). Aprendimos de la física y de la historia que todo cambio genera resistencia, que toda acción induce una reacción. El caso de los Estados Unidos no es la excepción. Por ejemplo, el miércoles pasado, una coalición bipartidaria estuvo a punto de revertir la polémica política tarifaria de la Casa Blanca. Y existe un fuerte debate en relación con la Justicia, pues la administración ignoró varios fallos y el FBI detuvo hace una semana en Wisconsin a una jueza acusada de obstruir una investigación que involucraba a un inmigrante ilegal al que ella habría ayudado a escapar.

¿Tendrá Trump éxito, aunque sea parcial, en su intención de rectificar los principales mecanismos de generación y distribución de riqueza y poder a nivel doméstico e internacional? Una tarea ciclópea aun para un personaje tan especial, que no parece sufrir problemas de autoestima. ¿Podrá superar los típicos obstáculos que aparecen aun frente a programas de reformas mucho más delimitados? ¿Cuenta con equipo, energía y capacidad de gestión y persuasión para concretar algunas de las metas propuestas, aunque sean las menos cuestionadas?

En el plano internacional, Trump avanzó en tres iniciativas de forma simultánea: la desglobalización (vía guerra comercial y el desinvolucramiento en la red de organismos y regímenes que su propio país ayudó a conformar desde el final de la Segunda Guerra Mundial); un cambio en el equilibrio geopolítico con un acercamiento inicial a Rusia y la consecuente ruptura con los socios de la OTAN, y un contradictorio intento de resolver conflictos complejísimos para un país supuestamente aislacionista y que prioriza asuntos internos, como la guerra en Ucrania, la situación en Gaza y el programa nuclear iraní. En este último aspecto, los logros fueron escasos, si no nulos. Rusia, que atacó Odessa luego del acuerdo entre Washington y Kiev para la explotación de recursos mineros, pretende conservar los territorios ocupados durante el conflicto, al margen del reconocimiento de su soberanía sobre Crimea, algo inaceptable para Kiev. Más aún, el conflicto podría ampliarse geográficamente, con una participación más activa de Bielorrusia por un lado y de las potencias europeas, principal sostén de Zelensky, por el otro. La utópica idea de transformar la Franja de Gaza en un resort cinco estrellas se fue diluyendo y las duras amenazas de Trump tampoco destrabaron la situación de los rehenes que permanecen cautivos desde el 7 de octubre de 2023. Y es más que ingenuo suponer que Irán cumplirá algún compromiso que implique limitar sus aspiraciones en materia nuclear o incluso discontinuar su apoyo a los hutíes en Yemen.

Además, las desprolijidades, las inconsistencias y los retrocesos en materia de la escalada de los aranceles generan un daño mucho mayor al impacto real y positivo que se buscaba, en especial en materia de nuevas inversiones dentro de los EE.UU. para sustituir importaciones. Hay, es cierto, muchos anuncios de inversiones billonarias tanto de empresas locales como extranjeras, pero queda la duda de si están motivadas por el objetivo de complacer al presidente y si tienen posibilidades de efectivizarse en los plazos establecidos. Sobre todo, porque la economía norteamericana y la global se desaceleran rápidamente. Y muchos sectores sufren la disrupción en sus cadenas de abastecimiento y en la lógica de sus negocios. ¿Cree Trump que de ese modo corregirá las distorsiones y problemas que en efecto existían en el comercio internacional y, sobre todo, que así podrá contener, e incluso revertir, la creciente influencia de China? La creciente y sorpresiva cooperación entre ese país, Japón y Corea apunta a lo contrario.

Además, un dato clave: el dólar sufrió una devaluación del 10%, lo cual encarece las importaciones e impacta negativamente en el poder de compra de los asalariados. José López Portillo, presidente mexicano entre 1976 y 1982, inmortalizó una frase que explica en parte el abrupto final de la corta luna de miel de Donald Trump: “presidente que devalúa, presidente devaluado”. ¡Si lo sabrán los mandatarios argentinos!

Sería injusto, por otra parte, minimizar algunos logros, en particular en las fronteras: los controles aumentaron, el tráfico de ilegales se redujo drásticamente (en especial por la colaboración del gobierno mexicano, gracias al pragmatismo extremo de Claudia Sheinbaum) y las visitas de los canadienses prácticamente se paralizaron por el furor nacionalista y anti-Trump que, vale la pena destacar, sorprendió a todos, comenzando por los propios ciudadanos de ese país. Pero el debate sobre los deportados abrió una caja de Pandora que será muy difícil de controlar, en particular por los choques con la Justicia. No menos polémico fue el desfinanciamiento de universidades de élite, acusadas de antisemitismo y falta de libertad de prensa por las protestas contra la ofensiva israelí en Gaza, y la detención de estudiantes extranjeros que participaron de esas manifestaciones. Algunas instituciones han cedido a las presiones (Columbia), pero otras, como Harvard, decidieron plantarse y litigar en contra del gobierno. Un número no menor de los mejores abogados de este planeta egresaron de esa casa de altos estudios.

Trump se vio obligado a interrumpir sus críticas contra el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien había designado en su primer mandato. Esa ofensiva fue interpretada como una manifestación muy preocupante de los atributos de Trump: un hiperpresidente depredador de instituciones fundamentales si es que implican límites a sus caprichos, como por ejemplo bajar la tasa de interés. Sin embargo, nada más provocador que buscar otra reelección. Ya está listo el marketing con las gorras rojas y la leyenda Trump 2028, a pesar de que la enmienda constitucional 22 establece un límite de dos períodos. Algunos argumentan que se trata de una estrategia para evitar convertirse en “pato rengo” luego de las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026. Pero él mismo se encargó de ratificar que buscará permanecer mucho tiempo en el poder. Si la experiencia del hiperpresidencialismo, sobre todo el argentino, sirve para algo, es para tomarse muy en serio esta clase de afirmaciones.ß