Bandera, amparo y malentendido

Vivimos tiempos intensos y a todos se nos exige colocarnos debajo de una bandera. Los manifestantes de Filipinas, Indonesia y Nepal eligieron un curioso pabellón pirata: una calavera con sombrero de paja. Es el de “One Piece”, un manga/animé/serie de Netflix que se ha convertido en un éxito global. En esta protesta de los miembros de la Generación Z, este representa “la libertad, la elección individual y seguir tu propio corazón,” explica un otaku.

Es España, los grupos de ultraderecha utilizan la bandera de la Cruz de Borgoña, un símbolo de los Habsburgos, monárquico y antidemocrático. No parece importarles, pero “es de una ignorancia absoluta por parte de quienes se vanaglorian de lucir hoy esta insignia histórica”, opina el doctor en Historia Española Eduardo Juárez Valero. “La gente se envuelve en las banderas sin saber realmente lo que está haciendo”, agrega. Pero tiene sentido: en tiempos de tanto vacío de identidad y a falta de personalidad una bandera -cualquier bandera- nos brinda la ilusión de que tenemos una.

Y además:

Se trata aquí de la presencia de la cultura popular asomando en las luchas políticas, como el uso de la máscara de Guy Fawkes del comic “V de Vendetta”, el maquillaje del Joker visto en algunas protestas o la comparación de Xi Jinping con el osito Winnie Pooh. La revolución ¿será pop o no será?