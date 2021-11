Acuerdo político, arreglo con el FMI, ya es hora

Acuerdo político

Algunos integrantes de la coalición gobernante están proponiendo un acuerdo político nacional. Pero para llevar adelante tal propuesta es imprescindible que previamente los integrantes de la referida coalición gubernamental lleguen a un acuerdo político entre ellos.

Jorge Collia

Arreglo con el FMI

Dijo Alberto Fernández: “Yo también puedo arreglar con el FMI en 5 minutos, pero nunca podría mirarlos a los ojos, porque lo único que podría hacer en cinco minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen. Eso no vine a hacerlo yo. Eso no lo hace un peronista, nosotros sabemos a quiénes representamos. Nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores”.

No le pido al Presidente que arregle con el FMI en 5 minutos, tampoco que se arrodille. Uno se arrodilla frente a Dios. Sí le pido que nos mire a los ojos, vea que no cumplió con las exigencias de los argentinos; vea el dolor, la angustia, el sufrimiento y nos pida perdón por el mal manejo de la pandemia. Eso es lo que hace cualquier persona de bien, sea peronista o no. Usted representa a todos los argentinos, no solo a quienes lo votaron.

Mercedes Moreno Klappenbach

Ya es hora

Dios quiera que en estas elecciones dejemos atrás esta forma de hacer política sucia. Los aprietes, las chicanas, las patotas, el clientelismo, la falta de autocrítica, las trampas electorales, el victimismo y la confrontación sistemática. La política es el conjunto de relaciones derivadas de la interacción de los seres humanos como consecuencia de vivir en sociedad. Es una ciencia/arte, en la que hay que considerar todas las variables y buscar las medidas que beneficien a más ciudadanos, con el menor costo económico y medioambiental. Todo es discutible y cada cual tiene su ángulo, su situación individual y sus legítimas preferencias ideológicas. Lo que nunca más puede estar en la mesa son los enriquecimientos inexplicables, las descalificaciones personales, las amenazas, los feudalismos provinciales y la utilización política de la Justicia. Necesitamos todos una modernización total. Ya es hora.

Marcelo Amaral Correa

Casa de Tucumán

Regresé hace dos días de recorrer Tucumán. Cumplí mi sueño de visitar la casa donde desde pequeña supe que se había declarado la libertad de nuestra patria. Antes nos enseñaban el Himno, respetábamos la bandera y los símbolos patrios, pero se perdieron la moral y el respeto. Y no me vengan con que es modernidad. Esas cosas no pasan de moda. Me pregunto: esas cintas violetas, con nombres, que cuelgan de un árbol en el patio principal, ¿qué significan? ¿Mercedes Sosa, las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo...? Y no recuerdo otras porque sentí tanta bronca por la falta de respeto al verlas que me alejé. Insisto: ¿qué tuvieron que ver con la independencia declarada por aquellos hombres que se animaron a separarse de los españoles? Nada. Es vergonzoso.

¿Quién autorizó eso? Propongo que las quiten de ese lugar.

Respeto, señores, a la patria que están destruyendo.

Celia Inés Angelinetti

Proporcionalidad

El 14 del actual elegiremos diputados para que nos representen en el Congreso y esa representación debería ser proporcional a la población, conforme la Constitución. Sin embargo, en la Cámara de Diputados hay provincias subrepresentadas y otras sobrerrepresentadas. Esto se debe, por un lado, a que hay una cantidad mínima de 5 diputados por provincia, conforme un decreto-ley de 1983, cuando en realidad la Cámara debería ser proporcional a la población y el Senado, con 3 legisladores por provincia, es el que las iguala. Y, por otro lado, a que la actualización por censo poblacional decenal no se hace. ¡Vamos a votar con el censo de 1980! Para ejemplificar estas distorsiones, tomo como base el censo poblacional de 2010 (último realizado) y surgen estos dos casos extremos: cada diputado de la provincia de Tierra del Fuego representa a 25.441 habitantes y cada diputado de la provincia de Buenos Aires, a 223.215.

Urge una reforma política que, además de terminar con las “listas sábana”, permita una representación proporcional, como ordena nuestra Carta Magna.

Martín Pereira

Lugar de votación

Tengo 87 años, mi domicilio está ubicado sobre la ruta 11. Siempre voté en Cerro de la Gloria (Canal 15), a 8 km de mi casa. Este año me corresponde votar en Castelli, a 40 km por tierra, y en caso de lluvia, a 60 km, ambos de ida más otro tanto de vuelta.

Este año tuve una larga internación en CABA y quedé con una ligera discapacidad; no obstante, quisiera ir a votar. No soy la única en esta situación. Otros que viven en Castelli fueron derivados a Canal 15. ¿Qué es esto sino mala praxis por ignorancia o por un desprecio total por la gente?

María Luisa Guichandut de Garat

Alquileres

En consonancia con la carta publicada por Enrique Di Fiori, titulada “Ley de alquileres”, y contemplando los perjuicios tanto para el locador como para el locatario que genera, algunos propietarios se vieron forzados a continuar con la metodología previa a la sanción de esa ley. Pues resulta irrisorio mantener estable un mismo valor por un año y luego llevar a cabo un incremento del 50%, que muy pocos inquilinos pueden afrontar. Mi pregunta y la de varios es: ¿qué esperan para derogarla? ¿O acaso está habiendo alguna ganancia que ni los propietarios ni los inquilinos estamos viendo?

Patricia Ortemberg

