Avión fantasma; un plan nítido; primero, saber hablar

Avión fantasma

El señor Agustín Rossi, recientemente nombrado en un puesto de inteligencia, ha demostrado con solo dos palabras no tener conocimiento de para qué está en ese puesto. En un reportaje televisivo dijo con liviandad que él cree que los tripulantes del avión iraní eran instructores de los venezolanos porque debían enseñar a manejar (pilotear y o volar, más correctamente dicho) el avión Boeing 747. No tiene ni idea de que en la actualidad todas las tripulaciones se entrenan en simuladores y recién vuelan el avión cuando ya están adaptados por medio de este mecanismo, para evitar riesgos y gastos de combustible innecesarios.

Claramente estamos en manos de un improvisado y no puede haber un servicio de inteligencia decente con gente a cargo que no para de mentir.

Roberto Jorge Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

Un plan nítido

A mí no me extraña en absoluto el episodio del avión en el que llegaron venezolanos e iraníes, teniendo a cuestionados personajes como Aníbal Fernández y Agustín Rossi a cargo de la seguridad nacional. Si el propio Presidente se reunió ayer nomás con Putin y ofreció que la Argentina fuera “la puerta de entrada de Rusia a América Latina” (sin consultarnos a los argentinos, claro). Si el mismísimo Alberto Fernández, amigo de Nicolás Maduro, ofreció ser la voz de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la Cumbre de las Américas (sin consultarnos, nuevamente). El plan del kirchnerismo se ve cada día más nítido: alejarnos del mundo civilizado, aislarnos, y aliarnos con líderes impresentables. Superan nuestra capacidad de asombro, y reflotan en la memoria colectiva hechos aberrantes aún no esclarecidos: embajada de Israel, AMIA, muerte del fiscal Nisman.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Primero, saber hablar

Hace muchos años daba clases de Historia de la Cultura Gastronómica en un establecimiento terciario. Estaba de moda Ferran Adrià, su restaurante y su cocina molecular. En broma le sugerí a un profesor que les hiciera hacer la deconstrucción de la tortilla de papas y me respondió que para eso primero tenían que saber hacer una tortilla de papas. Lo mismo pasa ahora con el lenguaje inclusivo. Primero tienen que saber hablar castellano, evitando el “pudió”, “haiga”, y otras barbaridades. Además, si quieren usar la e ya la tienen en albañiles, docentes, estudiantes, profesores. ¿Para qué inventar albañilas, jóvenas, etcétera? El colmo de la ignorancia es usar el símbolo arroba como fonema (una letra) y, por lo tanto, imposible de pronunciar.

Elsa Scopazzo

DNI 4.933.395

Lenguaje que excluye

¿Y si aprovechamos este momento de tanto revuelo por el lenguaje inclusivo y enseñamos más el idioma inglés en las escuelas, que ya es inclusivo de por sí? Sería una decisión doblemente acertada. Por un lado se aprende un idioma inclusivo como el inglés y por otro no destruimos el idioma español. Ya que de continuar con la idea de transformar al idioma español y no enseñarlo más en la escuelas como tal, dejará excluidos a los alumnos del presente, ya que en el futuro no podrán interactuar con la mayoría de los otros países de habla hispana, ya que se expresarán en un idioma que solo se enseña en la Argentina.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Ley de oncopediatría

He leído con desasosiego el excelente editorial sobre la ley de oncopediatría que el Senado incomprensiblemente no ha tratado aún. Es llamativa la actitud que tienen los 72 representantes de dicha cámara al no considerar de prioridad urgente la aprobación de una ley que llevaría a los niños y a sus familias una esperanza y ayuda tan necesarias.

Tengo el orgullo de formar parte de una fundación que lucha cada día por los chicos que atraviesan una enfermedad tan dura y que apoya a sus familiares en su lucha. La ley de oncopediatría debe aprobarse inmediatamente, porque cada día cuenta. Señores senadores, a las cosas.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Sospecha

Luego de ver, en el programa Hablemos de otra cosa, de LN+, la entrevista de Pablo Sirvén al general Balza, sospecho que el próximo libro de Juan B. “Tata” Yofre se titulará Fuimos todos, menos Balza.

Cr. (R) Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Manteros vs. pymes

Recorriendo las calles de la ciudad de Buenos Aires vemos que la actividad de los manteros está en permanente expansión. Las causa de tal fenomenal crecimiento al parecer es muy clara: reciben fuertes incentivos del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional para que ello ocurra. Tienen total libertad para desenvolverse, dado que no tienen regulaciones por cumplir, no reciben presiones ni extorsiones sindicales ni tampoco exigencias de la justicia laboral. Trabajan a destajo, cobran en efectivo y no pagan ningún impuesto. A más trabajo, mayores son sus ingresos y que se sepa no los comparten con nadie. La organización de los manteros está más que conforme con nuestros gobiernos. No pueden estar mejor. Su esfuerzo es recompensado con creces. La contrapartida son las pymes. Están en decadencia desde hace años, al ser obligadas a cumplir con infinitas regulaciones, pagar impuestos confiscatorios, y son extorsionadas por sindicatos y por la Justicia Laboral. Tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional las exprimen sin piedad, quitándoles buena parte de los ingresos que pueden generar. ¿Qué incentivo tienen para crecer, invertir, tomar gente? No pueden estar peor. Su esfuerzo es rapiñado por gobernantes insaciables. Está más que claro que las pymes deben reconvertirse en manteros. Serán protegidas e incentivadas por los gobiernos que tenemos. Porque los hechos muestran con claridad el nivel de hipocresía de nuestros gobernantes, que declaman una cosa y hacen exactamente lo contrario.

Guillermo Paniego

DNI 1.1451.145

En la Red Facebook

El caso del avión sospechoso en Ezeiza

“No los dejaron entrar en los países vecinos. Acá cualquier cosa pasa... De terror y de terroristas”- Sonia Silva

“Y al pobre perrito Coco por falta de una vacuna no lo dejaban entrar al país y lo querían sacrificar... patéticos”- Marcelo Lira

“Nadie quiso ese avión, solo los argentinos. Somos un país sin rumbo”- Inés Blanco