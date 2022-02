Burla, bochornoso, mapuches y soberanía

Burla

El presidente Alberto Fernández calificó al periodismo de “una vergüenza nacional”. Lo que es una vergüenza nacional es la permanente y constante falta a la verdad de su parte. Es una burla a la ciudadanía.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Bochornoso

A pesar de que son grandes comediantes, muestran la hilacha permanentemente. El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos –pomposo título de una entidad presidida por un patotero– protagonizó un hecho vergonzoso. Se declara “discapacitado motriz”, pero es capaz de pegarle a una mujer, seguramente ignorando la existencia de una cámara de seguridad. Después pide disculpas utilizando lenguaje inclusivo.

Bochornoso, lamentable y triste. Debemos seguir trabajando para curar nuestro país.

Ricardo Ribatto Crespo

CI 6.592.211

Mapuches y soberanía

En el editorial “Los orígenes de Calfucurá”, del 9 del actual, la nacion pide explicaciones por mi comparecencia ante “un tribunal” chileno ocupado con “el aventurero secesionista Facundo Jones Huala”. Lo primero que hacía era cumplir con las normas. El reglamento consular obliga a los funcionarios diplomáticos a “asegurar la legítima defensa en juicio de los ciudadanos argentinos”. Francisco Facundo Jones Huala es ciudadano argentino y la asistencia diplomática fue solicitada a través de sus abogados. Por lo demás: a) no estábamos ante ningún “tribunal”, sino ante la Comisión de Libertad Condicional; b) sus creencias no me vuelven a mí ni aventurero ni secesionista por contigüidad; c) la norma me obliga a velar por los detenidos connacionales, y d) la Argentina es parte del sistema derivado del Convenio 169 OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Nada pedí a la comisión. Solo refuté “los argumentos entregados por el abogado de la Intendencia Regional de Los Ríos, don Hernán Valdebenito Castillo”, según consta en la certificación del acto, y en el registro auditivo digital de mi intervención. Esa persona no es integrante de la comisión.

¿Por qué asistí personalmente a la audiencia de libertad condicional y no lo hizo la consulesa jurisdiccional? Porque juzgué que tenía una sustancia política, y me pareció injusto y pusilánime no dar la cara, dentro de la normativa vigente. Mañana, el “aventurero secesionista” puede cometer una tropelía, cosa que no descarto, pero en ese momento el derecho le concedía la libertad condicional.

Me limito a rendir cuentas, que fue lo que el editorialista exigió.

Rafael Bielsa

Embajador de la Argentina en Chile

Nostalgia

El embajador argentino en China, el idealista Sabino Vaca Narvaja, afirmó durante la gira del Presidente: “Sin el Partido Comunista, no habría una nueva China”.

Curiosa nostalgia, en pleno siglo XXI, de un sistema que estuvo caracterizado por el culto a la personalidad, como todo sistema dictatorial, basado en el miedo y el terror implacable, en el adoctrinamiento masivo a través del Libro rojo de Mao, la muerte de millones de personas por la gran hambruna, las purgas, la persecución. Y, como broche turístico, le sugiero visitar la plaza de Plaza de Tiananmen, en donde el régimen masacró a miles de estudiantes, por el solo hecho de pedir cambios a través de una manifestación pacífica.

Vicente A. Costa

DNI 14.232.097

Amalita Fortabat

Se cumplen diez años del fallecimiento de Amalia Lacroze de Fortabat. Inteligente, culta, dueña de una enorme intuición y generosidad. Hospitales, escuelas (la última inaugurada en Salta por el gobernador Urtubey), organizaciones culturales, tratamientos médicos complejos a particulares, etc., recibieron su apoyo y aporte silencioso. Sorprendió al empresariado sentándose en el lugar de su difunto marido, haciéndose cargo de la empresa Loma Negra, llevándola a un significativo crecimiento. Como todos los seres humanos, con virtudes y defectos. Pero, como decía Herni Peña-Ruiz en Leyendas filosóficas, se trata de elegir toda una vida y no solo un momento determinado. Su impronta se ve hoy reflejada en un legado cultural orgullo de los argentinos: el edificio de La Colección en Puerto Madero, donde podemos disfrutar de una rica variedad de obras de arte , destacándose el Turner (uno de los dos cuadros existentes en América Latina del notable pintor inglés) y un maravilloso Brueghel ,entre otros.

En el final de su vida, citó a Helen Keller, ciega de nacimiento, al recordar sus palabras: “No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Y no dejaré de hacer aquello que pueda hacer”.

Dicen que la única muerte definitiva es el olvido. Y a Amalita es imposible olvidarla. Allí está su obra inmensa y luminosa.

Eladia Blázquez escribió en sus poemas “no es lo mismo vivir que honrar la vida”. Sus descendientes y muchos argentinos pensamos y sentimos que ella honró la vida.

José María Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

Bronces robados

La lectora María Ferreyra se refirió en su carta al robo constante de metales que se encuentran en la vía pública, tanto en estatuas, como llamadores de puertas, etc. Todos sabemos que los ladrones venden esas piezas –usualmente de bronce– para obtener dinero. Es evidente que trabajan muy organizados y por sorpresa, lo cual dificulta mucho la prevención. Pero por mi barrio, Palermo, hay varios locales que tienen carteles en la puerta que dice: “Compro bronce”. Me pregunto si las autoridades judiciales o policiales han realizado algún allanamiento para comprobar si en alguno de esos locales se encuentra parte de lo robado. Si así fuera, corresponderá iniciarles las pertinentes denuncias penales y clausurarles el negocio. Así se corta el eslabón final de la cadena, que es donde el ladrón obtiene el dinero fruto de su delito.

Patricio A. Navarro

paddy_navarro@hotmail.com

En la red Facebook

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos pidió disculpas

“Renuncie, usted es un violento”- Elba Criscitelli

“¿Los colectivos feministas dónde están?”- Silvia de Rosa

“Fue a lo más fácil y seguro: licencia. Porque en un par de días esto se olvida. Tan grave como su conducta es que no lo hayan despedido inmediatamente”- Virginia Gigliotti