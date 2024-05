lipoaspiradora, Guy Sorman, Galperin

Escuchar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Lipoaspiradora

La Ley Bases viene a destrabar la enorme carga burocrática con que el Estado atribula al sector privado productivo. En términos de las definiciones utilizadas para resumir el impacto de las medidas del gobierno sobre la macro, podríamos decir que llegó la hora de la lipoaspiradora para la grasa del Estado Nacional. Años y capas de trámites estériles serán definitivamente simplificados o directamente eliminados. Demos la bienvenida a la lipoaspiración del Estado.

Roberto de León

DNI 14.255.432

Guy Sorman

En pocas palabras, un francés, Guy Sorman, dio en la tecla sobre el falso liberalismo del gobierno actual. Se confunde a la opinión pública haciendo uso abusivo y deletéreo de esa palabra para catalogar una política que, hasta la fecha, se ha reducido a una insostenible licuadora para lograr déficit fiscal 0. Nada se ha reformado y seguimos con inflación galopante, estatismo, corporativismo, castas y una recesión insoportable. La filosofía liberal es otra cosa y esta “otra cosa” es lo que claramente explicó el citado autor en su artículo titulado “Javier Milei, el liberalismos al revés”.-

Benjamín Torres Arguello

DNI 13.334.589

Galperin

En mi carácter de exacreedor “hold-out” que formó parte de la demanda a cargo del fallecido juez federal de Estados Unidos, Thomas Griesa, en 2014 me gustaría comentar el artículo reimpreso de The Economist que apareció en La Nación (”El diagnóstico de Marcos Galperin sobre la economía argentina: “El paciente sigue teniendo cáncer, SIDA y obesidad”, 26 de abril). La evaluación que hace Galperin del enigma argentino es acertada. Sin embargo, no llega a explicar completamente cómo la Argentina puede salir de décadas de abusos autoinfligidos por parte de una irresponsable clase política y sus políticas pueriles y egoístas. En este momento el Banco Central está vacío, y la posibilidad de endeudamiento internacional está cerrada, incluso el FMI sólo le prestará a la Argentina para recuperar los intereses de préstamos otorgados previamente. Quizás sea posible un préstamo bilateral oficial, muy probablemente concertado con China, pero las condiciones asociadas a este probablemente comprometerán la soberanía y la seguridad nacional de la Argentina. El país llegó al fin del camino.

La reducción en el nivel de vida comparativo que se viene dando durante décadas sólo puede remediarse mediante un consenso nacional para recuperar el país de manos de los cleptócratas. Sin embargo, esto requerirá casi una década de austeridad para la población. Sin un consenso generalizado para aceptar este período de dolor sin precedentes, las cosas seguirán igual durante los próximos 50 años: más inflación anual de tres dígitos, más delincuencia, más subinversión, más abusos regulatorios y más corrupción para asegurar la supervivencia de la clase política.

Hace casi medio siglo, Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, lamentaba ‘el milagro del subdesarrollo argentino’: “Argentina está generosamente dotada de tierras fértiles, agua abundante, buenos recursos minerales y de hidrocarburos, y un clima templado” (https //www.nytimes.com/1976/03/21/archives/article-8-no-title-argentina.html

Llevará tiempo eliminar la podredumbre y crear nuevas instituciones. Sin duda, una década, políticamente, es mucho tiempo en una democracia. Pero sólo una voluntad nacional decidida puede plantar las semillas para restaurar el crecimiento y la prosperidad. Éste es el verdadero desafío que enfrenta el país.

Ira Sohn

Profesor emérito de economía y finanzas, Montclair State University

isohn200@gmail.com

Vulgaridad

En la edición del domingo último, al informar sobre el discurso de Cristina Kirchner en Quilmes, se lo describe como “de tono coloquial”. Creo que esa calificación no responde a la realidad de la alocución luego transcripta, plena de expresiones soeces y barriobajeras, con un lenguaje que sólo puede y debe ser calificado de vulgar y grosero, propio de quien ignora -o desprecia- las más elementales reglas de respeto a quien la escucha.

Enrique Pablo Mayochi

DNI 13.530.887

Aranceles

Para realizar la renovación de mi registro de conducir en San Isidro, cumplí con todos los trámites necesarios y obligatorios. Algunos de los cuales, son opinables. Pero lo que no tiene explicación es encontrarme obligado a pagar un arancel municipal, uno provincial y uno nacional. El registro emitido, tiene validez municipal, provincial , nacional e internacional. ¿Cuál es la razón de esta triple imposición impositiva?

La voracidad fiscal no tiene límites.

José M. Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

Mi ciudad

Voté al señor Jorge Macri porque Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta han transformado durante sus gestiones mi ciudad de Buenos Aires. No lo.digo solo.por su aspecto estético, sino por su seguridad.

Habían disminuido los delitos por robos y arrebatos , según lo.declarado en su momento por las autoridades ,y confieso que yo salía más confiada a la calle. Pero en los últimos meses se han incrementado los ataques a personas y peor aún, porque ahora lo hacen en patota, sin respetar la edad y a cualquier hora del día. Comprendo que la situación social ha empeorado, pero también no hay controles suficientes para evitar esos ataques a personas indefensas. De noche cada vez menos gente sale a cenar o a ver espectáculos, y no solo es por un problema económico, sino también por miedo. Miedo a entrar en la cochera del departamento, a caminar, miedo por los hijos que vuelven de madrugada. Creo que ha descuidado a los vecinos de la ciudad. Por eso mismo le pido jefe de gobierno que ponga más atención a ese aspecto. Nosotros, los vecinos de la ciudad, se lo vamos a agradecer.

Mirta Pedace

DNI 4.982.498

LA NACION