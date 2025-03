Burla de CFK, prohibición de ingreso, ficha limpia

Burla de CFK

Hay un refrán popular que dice: “El muerto se ríe del degollado”. En un congreso sobre educación, Cristina Kirchner se burló de Javier Milei por haberle agregado un “Juan” al nombre del Libertador, con lo cual resaltaba la importancia y la necesidad del evento. Hace algunos años en un discurso ella revolucionó a la ciencia química con una nueva fórmula del agua: “hidrógeno dos, cero”.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Prohibición de ingreso

Sorprendida gratamente por la resolución de Estados Unidos de prohibir la entrada a ese país por corrupción a la expresidenta Kirchner, sus hijos y también al exministro De Vido. Lo que me preocupa y me causa tristeza es la imagen que da nuestro país, la falta de justicia, la cantidad de ciudadanos que todavía tienen confianza en ella como para querer votarla, posiblemente por no entender, y por ende no creer que si es tan corrupta cómo es que está en libertad y se puede postular para cargos políticos. Que las sanciones tengan que venir de otro país y acá se mueva libremente habla muy mal de nuestro sistema de jurisprudencia. Es muy triste.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Ficha limpia

Más de doscientos años de historia parece que no son suficientes para que nuestra dirigencia política se ponga de acuerdo acerca de si los delincuentes pueden ser o no elegidos para desempeñarse en la función pública.

Diógenes Hugo de la Colina

DNI 4.175.267

Engaño

Lenta pero inexorablemente la clase política argentina ha pasado de cumplir su obligación de servir a la gente a usar las 24 horas de su día en pensar cómo engañarla sin que lo note.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Paro general

La CGT ha decidido que en el próximo mes nos obsequiará una vez más con una nueva edición de su único libreto: paro general. Esta vez, vendrá acompañado de un día previo de movilización, con lo que completaremos “36 horas de acción de medidas de protesta”. Por supuesto al día siguiente, los señores de la CGT, desde sus poltronas como acostumbran, dirán que el paro ha sido un éxito, aunque muchos trabajadores impedidos de llegar a sus trabajos por falta de movilidad pierdan el día por falta injustificada o, cuando menos, el presentismo. Lo que estas personas llamadas gremialistas –de muy buen pasar por cierto– no tienen en cuenta –y hasta diría que no les importa– es que sus enemigos, los empresarios que imprevistamente no pueden fabricar, vender, transportar o cumplir compromisos, algún día se hartarán y llevarán sus empresas y sus capitales –como ya ha ocurrido– a algún país más estable y previsible, dejando en la calle a miles de trabajadores, que serán finalmente los únicos perjudicados por las “protestas”. Sería bueno que algún día los señores de la CGT nos sorprendieran con medidas de protesta, porque no son escuchadas sus sugerencias para resolver los infinitos problemas que nos aquejan, en lugar de tanto protestar sin proponer.

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Penoso espectáculo

Después de asistir al vergonzoso espectáculo de la Cámara de Diputados sería conveniente por el bien de sus representados que antes de asumir se les diera como tarea obligatoria la lectura de los discursos de diputados como Américo Ghioldi , Alfredo Palacios o Lisandro de la Torre, que eran verdaderas piezas de oratoria.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Hartos de grietas

Qué gran favor se haría a sí mismo y a la nación argentina el presidente Milei si recompusiera los vínculos rotos con la vicepresidenta Villarruel, desoyendo los celos y las envidias de ajenos que lo rodean y a los que nadie votó, que lo mal aconsejan a despreciarla y mantenerla en un mero papel formal, mientras lo dañan cuando dicen protegerlo de los demonios que ellos mismos inventan. Gobernar juntos sería sumar a la gran inteligencia y habilidad del Presidente la viveza, mesura, educación y don de gentes de la doctora Villarruel, que, aun con toda la caterva de “nadies” en contra, se mantiene en su cargo honrando el voto que la llevó allí. Menospreciarla y excluirla es traicionar a la gente que votó la fórmula de ambos, votos que de seguir así se escurrirán sin duda en el futuro, porque gobernar unidos y sin grietas fue el mandato de las urnas. Y de grietas estamos hartos.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Semillero de vivillos

Malena Galmarini logró convertir AySA en un semillero de emprendedores: una aceitada burocracia de oficinistas e inspectores dictan resoluciones que no envían. Sugieren que llamemos a un plomero. Y si no lo tenemos, enseguida lo consiguen. Convierten nuestras veredas en humedales y los humedales en sus quintas. Si uno se deja estar lo inundan las facturas engordadas de m3. Toda el agua que se pierde afecta los cimientos de las casas y los cimientos de una empresa que supo ser buena. Malenita nos ha dejado un semillero de listillos que inundan nuestra vereda y secan nuestro bolsillo.

Sebastián de Amorrortu

DNI 17.726.931

Apertura de El Palomar

Con la apertura bajo el gobierno de Macri, con fecha 9 de febrero de 2018, de el Aeropuerto El Palomar como comercial, la población, en su mayoría de Morón, Tres de Febrero y San Martín produjo un gran movimiento de pasajeros, que lo hacían por primera vez. Con el cierre de dicho aeropuerto en marzo de 2020, bajo la presidencia de Alberto Fernández, por cuestiones ideológicas, la gente que viajaba desde este aeropuerto dejó de desplazarse desde Aeroparque. Toda esa gente que dejó de viajar esta esperando nuevamente la reapertura de El Palomar, lo que generaría un mayor movimiento de personas, y aumentaría el turismo en nuestro país, que tan necesitado está. El gobierno actual lo prometió como posible y estamos esperando esa posibilidad.

Antonio Juan Sforzin

asasforzin@yahoo.com

