Carga impositiva, quita a la ciudad y Medio Oriente

Carga impositiva

El Gobierno se preocupa por la suba de alimentos, pero si una persona pobre compra los productos básicos, como arroz, leche, aceite, gaseosa, jugo, agua, harina, fideos, galletitas y mermelada, por valor de $3000, cuando llega a la caja se encuentra al cajero (del Gobierno) y le pide por la compra que pague otros $2000 en impuestos. Y el Gobierno, feliz cuando suben los precios, porque por el 40% de impuestos crece su ingreso. Si el Gobierno es socio del productor de alimentos en un 40%, ¿por qué le va a interesar bajar el precio que percibe? El Gobierno, sin trabajar, es el socio que hace que el precio sea alto. ¿Por qué no trata de acordarse de los pobres y baja sus elevados impuestos? ¿Hay pobres en el mundo con impuestos tan altos para tan pocos servicios?

Alfredo Ricardo Lanusse

lanussealfredo@gmail.com

Donación de Almeyda

El conocido crack de fútbol Matías Almeyda (ex-River, Lazio, etc.) actualmente dirige un equipo en los Estados Unidos. Su padre falleció en marzo, y no pudo despedirlo. Matías ha tenido un gesto muy plausible y generoso: hizo contactos con un laboratorio en EE.UU. para comprar vacunas para el Covid, destinadas a la totalidad de la población de Azul, provincia de Buenos Aires (55.000 habitantes). Para obtener autorización en nuestro país y llevar a cabo su generosa acción a costo suyo, contactó a autoridades argentinas para su aprobación. Resultado: fue denegada. Parece mentira, después de escuchar todo lo contrario del propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien había afirmado que gobernaciones y particulares podían comprar las vacunas.

Triste e indignante final del enorme gesto de Almeyda, fruto del amor a su Azul natal.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Falsedades

El jefe de Gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en referencia a la vacunación contra el Covid, expresó: “Ellos inoculan odio y nosotros inoculamos amor”.

Mientras la política argentina sea manejada en su mayoría por referentes con semejante nivel de petulancia y falsedad, los ciudadanos que amamos la verdad y que no queremos postergar más nuestros deseos de una Argentina más libre, más ética, más rica en recursos y trabajo para todos, donde todos sus habitantes seamos realmente iguales ante la ley, veremos frustrada nuestra esperanza. Y con el enorme costo que ello significa, y que se llama pobreza.

Bernardo M. Clément

bc.arquitectura2@gmail.com

Quita a la ciudad

La CABA sufrió una importantísima quita en los fondos de coparticipación, y la Nación sigue reduciéndole aportes que le corresponden. Hay una “sensación” de que esto seguirá en distintas formas.

He escuchado a muchos residentes de la ciudad quejarse muchas veces en reuniones, por Zoom, WhatsApp y todas las formas de “charlas de sillón” posibles. En la mayoría se repite la frase “le quitaron a Rodríguez Larreta… y no hace nada”. No nos damos cuenta de que nos quitaron a nosotros salud, educación, seguridad, no a Rodríguez Larreta (y que esta quita redundará en más impuestos), y que el jefe de gobierno tiene poca posibilidad de defendernos si nosotros, los ciudadanos de la CABA, no defendemos nuestros derechos. Veo manifestaciones, piquetes de todo tipo por cualquier razón; no vi ninguna manifestación importante y visible (con los cuidados necesarios) de ciudadanos de la CABA para defender los derechos de su ciudad. Seguimos en el “sillón”.

Guillermo Félix Carballo

DNI 4.555.971

Medio Oriente

No puedo creer que la Argentina, mi país, siga apoyando abiertamente a un grupo terrorista como Hamas. Así fue como se pusieron dos bombas en Buenos Aires, hechos terroristas que no fueron debidamente aclarados. Seguimos en el eje de Irán y no dejamos en claro que fue Hamas quien atacó a Israel. El año pasado tuve la gracia de visitar Jerusalén, como católica, en un viaje de peregrinación a Tierra Santa. Es un lugar donde conviven las tres religiones monoteístas. Fue muy triste para mí escuchar y ver los ataques con misiles a Tel Aviv; ellos no esperaban ese ataque, aunque estaban preparados para detenerlo. Israel se defendió y la Argentina no reconoce el orden de los hechos, ni a Hamas como un grupo de violentos que gobierna ilegítimamente la Franja de Gaza. Israel es un país democrático con un sistema republicano. Para colmo, nuestro presidente está actualmente en gira por Europa para buscar apoyo de países democráticos. ¿Qué pueden pensar de semejante actitud de la Argentina? La mayoría de los argentinos no apoyan estas declaraciones de la Cancillería, como tampoco la forma autoritaria con la que nos quieren gobernar.

Mariana Caballero

DNI 13.214.240

Decir la verdad

Uno no es ningún idiota, por algo se ha recibido como doctor en una disciplina científica. Es probable que no entienda del todo las complejidades de las relaciones sociales, pero sabe claramente qué es verdad y qué es mentira o “avivada” argentina, supuestamente conveniente. Por eso suscribo con entusiasmo la propuesta de Ariel Torres en su columna Catalejo. ¡Hay que decir la verdad! No puede haber duda entre la verdad y el descreimiento resignado o el discurso fatalista, o simplemente la media verdad destinada a alimentar el odio.

Enrique Vasini

DNI 5.192.358

Incomunicados

En febrero de este año, una gran tormenta azotó el Barrio Don Orione, de Claypole, y dejó a 8 o 10 manzanas sin teléfono, porque se cayeron todos los postes y se robaron los cables. Se han hecho reclamos desde entonces a Movistar (ex-Telefónica) y dicen que van a poner teléfonos inalámbricos porque se roban los cables y no tienen presupuesto. Los inalámbricos son importados y no llegan.

En estos días, con el Covid, un barrio no puede quedar incomunicado.

Mónica Malaccorto

mom71@outlook.com.ar

