escuchar

A la deriva

Lo escucho a Aníbal Fernández conjeturando sobre los saqueos y el vandalismo que ganaron las calles estos últimos días y me cuesta creer que quien habla así, como un mero comentarista de la realidad, sea el ministro de Seguridad de la Nación. Displicente, irónico, burlón, no haciéndose cargo de una situación –espontánea o planificada– peligrosa y desestabilizadora. Y Berni, jugando al superhéroe en su helicóptero, sin resolver nada con sus aparatosas puestas en escena. Y la vocera Gabriel Cerruti, que reemplazó la muletilla “¡Ah, pero Macri”! por “¡Ah, pero Milei!”, acusando al candidato libertario de gestar estos episodios. En síntesis, estamos totalmente acéfalos, a la deriva, sin rumbo ni alguien que ponga orden. Tras las PASO, todo se precipitó, todo desbarrancó. Quedan unos cuantos meses antes de que este gobierno culmine su gestión. ¿Seguirán reinando el caos, la anarquía, el sálvese quien pueda, la ley de la selva? ¿Cómo llegaremos a las elecciones generales de octubre? ¿Llegaremos?

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Responsables

El nuevo eslogan de reclamo del pueblo argentino de a pie ya no debería ser “que se vayan todos”. Este debería ser reemplazado por “que se queden los responsables del desastre”. Sería bueno para los ciudadanos que alguna vez alguien se haga cargo de sus actos de gobierno como corresponde. Si nadie los juzga y no se hacen cargo de su mala praxis, de esa manera es muy fácil convertirse en un líder político temporal. No debemos olvidar la frase de cabecera en la que se apoyó Julio Grondona durante todo su mandato y que le permitió perpetuarse en el poder de la AFA: “Todo pasa”. ¡Sería bueno que algunas cosas dejaran de pasar!

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Populismos

Que el triunfo de Milei no lleve al optimismo por ver al gobierno de la fiesta de Olivos salir tercero y con el rechazo de un 70% de la población. Más bien, interpreto que dos tercios de la población se inclinó por variantes de populismo, que tienen de referentes a la Venezuela de Maduro, desprovista de institución democrática alguna; a El Salvador de Bukele, donde no existe el debido proceso, y el EE.UU. de Trump o el Brasil de Bolsonaro, donde no se reconocen resultados electorales, se habla de lawfare y se toman por asalto instituciones republicanas. ¿Qué sucederá el día que Milei sufra un revés de la Corte, pierda alguno de sus plebiscitos o un juez investigue a un funcionario suyo? Todo indica que no serán respetuosos de las formas como sí lo fue el gobierno de Juntos por el Cambio. En LN+ dijo que de la Casa Rosada lo sacan muerto y que sufrió fraude en su contra. Quienes se creen herederos de Alberdi se encontrarán desprestigiando nuestra Constitución, al igual que los herederos de Rosas.

Matías Pérez Alati Brea

matiaspab@outlook.com

El rol de la ciencia

Solamente en un país muy subdesarrollado se puede plantear la disyuntiva de si hay que hacer ciencia o no. La Argentina se destaca de otros países de niveles económicos similares por su desarrollo científico-tecnológico en áreas como el desarrollo nuclear (segundo productor de radioisótopos, reactores como el Carem), fabricación de satélites de comunicaciones, vacunas, etcétera, a pesar de que históricamente los fondos disponibles han sido escasos. Muchas ventas al exterior fueron bloqueadas por imposiciones geopolíticas. Pretender que cualquier investigación deba medirse por su posible aplicabilidad monetaria inmediata solo muestra cuán ignorantes son los que mantienen esa posición. Solamente los países que invierten en ciencia y tecnología masivamente han salido de la pobreza, y discutir si al apoyo debe ser estatal o privado o una mezcla de ambos depende de muchas variables, por ejemplo, de tener un sector privado dispuesto a dejar de cazar en él zoológico y competir en el mundo. Pensemos que el comercio electrónico mundial ya se mide en trillones de dólares, y su seguridad depende de las investigaciones “inútiles” de la escuela de Euclides. Hay numerosos ejemplos de investigaciones que hoy pueden parecer alejadas de la realidad, pero que luego se transforman en motores de cambio.

Hugo Scolnik

Hscolnik@gmail.com

Dora Goniadzki

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) quiere recordar y brindar homenaje a una gran personalidad, la doctora Dora Goniadzki, fallecida recientemente y quien, sin ser parte del organismo, colaboró incansablemente en pos de la actividad espacial y pregonó por la integración y sinergia de los organismos de ciencia y tecnología de la Argentina. La doctora Goniadzki fue una mujer llena de vitalidad y empatía por el prójimo, dedicada con ahínco a su trabajo. Su formación en física, forjada en la Universidad de Buenos Aires, le permitió tener una mente abierta a la investigación y con interés en la generación de conocimiento siempre enfocado en el bien de la comunidad. Desde su participación como investigadora en el Instituto Nacional del Agua (INA) y en su rol de directora del Sistema de Información y Alerta Hidrológico, mantuvo un compromiso permanente con la generación de información para el seguimiento del estado de la Cuenca del Plata y el pronóstico de sus grandes ríos. Su dedicación y entusiasmo son difíciles de igualar. Su aporte contribuyó a mejorar la vida de muchas personas, al ayudar a tomar mejores decisiones en la gestión de las emergencias hidrológicas de nuestro país. Como asesora hidrológica regional para Sudamérica frente a la Organización Meteorológica Mundial, fomentó la integración de los servicios hidrológicos y meteorológicos de los países de la región, con el objeto de mejorar la prestación del servicio hacia la comunidad.

La Conae despide con gran tristeza a esta colega y amiga, con el orgullo de saber que el quehacer científico-tecnológico argentino está integrado por mucha gente como ella. ¡Gracias, Kuqui!

Raúl Kulichevsky

Director Ejecutivo y Técnico, Conae

DNI 16.865.082

En la Red Facebook

Robos e intentos de saqueos a comercios

“No se veía que llevaban comida; en los videos se veía que llevaban cajones de cerveza de un comercio en Derqui”- Pao Álvarez

“Que actúe la Justicia ya”- Mónica Belgrado

“Con toda esta gentuza extorsionadora, venga quien venga le va a ser muy difícil gobernar... más cuando tenemos una Justicia que no funciona y le da vía libre al delito”- Lorena López

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION