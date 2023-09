escuchar

Acciones de YPF

Extraña que la decisión de la jueza de Nueva York Loretta A. Preska que condena a la Argentina a pagar 16,000 millones de dólares a Burford Capital como compradores de los derechos del Grupo Petersen no haya evaluado la ilegítima maniobra con que este grupo “adquirió” las acciones de YPF, por presión de Néstor Kirchner. Tampoco que claramente no lo hicieron exclusivamente para sí, sino para otra persona o grupo. Y, finalmente, que nunca las terminaron de “pagar” por lo que, a todo evento, no les correspondería el 100%. Ni las adquirieron legítimamente ni las pagaron enteramente. En la venta de sus eventuales derechos a Burford Capital, efectuada por el síndico español en la quiebra del Grupo Petersen, se reservaron el 30% de la indemnización, o sea que cobrarían US$3200 millones sin que los primeros titulares hubieran puesto un solo dólar de su bolsillo. Tiempo atrás Preska rechazó trasladar el juicio a la Justicia argentina, por no ser confiable por los ataques que recibía de la propia CFK y por las “estupideces” que alegaba Kicillof. Quizás no todo haya sido mala praxis, como adelantó hace semanas el ingeniero Aranguren en su interesante nota en la nacion. (Entre tanto, el grupo Burford ha ido vendiendo cuotapartes de sus derechos, con lo que ya ha ganado unos US$1000 millones).

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Aprender a pensar

En estos días han sido muchas las expresiones sobre la tragedia de los sangrientos 70 y sus consecuencias. Un homenaje en la Legislatura porteña a las víctimas del terrorismo de organizaciones armadas fue el disparador. Luego de largos silencios, parece haberse abierto un debate. Periodistas, dirigentes de DD.HH., protagonistas de esos años y más han vertido opiniones a veces muy encendidas y en general superficiales sobre estos hechos que laten aún en nuestra sociedad, vaciando el contenido que amerita la tragedia sin el cierre sanador y superador que nuestro país necesita. Más aún ante lo que se avecina. Quizás la pregunta que cabe en la realidad que vivimos es: ¿hay algún nexo causal entre la violencia del desencuentro ciudadano hoy y la herida abierta por la oscura manipulación de la historia que instaló el kirchnerismo durante 20 años? Salvo excepciones notables, un silencio aciago dio lugar a esta situación tan costosa. El lúcido artículo de Norma Morandini en la nacion de anteayer interpela al pensamiento responsable a hacerse oír.

Ruego que haya voces profundas que recojan este guante.

María Victoria Paz

DNI 11.239.189

SUBE en el celular

Apoyo lo manifestado por la Sra. María Eugenia Varela en su carta sobre la propuesta de pagar en los transportes públicos la SUBE con el celular en lugar de la tarjeta. Es indudable que los funcionarios o candidatos a gobernantes viajan en autos privados con choferes que los dejan en sus casas, y no lo hacen en colectivos, subtes o trenes. ¿Saben acaso lo que significa sacar el celular en un transporte público, a la vista de ladrones y arrebatadores, más teniendo en cuenta que en la actualidad un celular es una herramienta de trabajo? Tampoco olvidemos el hecho de que hay adultos mayores que no utilizan el celular, sino la tarjeta SUBE.

Señores funcionarios y candidatos a gobernantes: dejen de escuchar el canto de sirenas de asesores trasnochados o de empresarios amigos que intentan lucrar con la idea del “avance tecnológico”. Dedíquense a lo que necesita la gente: seguridad, salud y educación. Solo así les daremos nuestro voto. O no.

Silvia Marta Perelli

DNI 10.201.809

Contención

Mediante una pirueta dialéctica, el lector Germán Carvajal vincula el robo de herrajes y porteros eléctricos al arzobispo de Buenos Aires. Aparentemente, el nexo que encuentra es que este es “baqueano en cárceles y villas”. Quizás ignore que precisamente en las villas la Iglesia está haciendo un verdadero muro de contención a través de los programas de las “3 C”: capilla, colegio, club, para alejar a los más chicos de la droga, como así también de los Hogares de Cristo, para sostener a quienes intentan dejar atrás la adicción. Sabemos que la droga es la puerta abierta al delito. Los curas que viven en las villas son los que ponen el cuerpo, exponiéndose a la violencia. Sí, quizás nuestro arzobispo es baqueano en lugares de la periferia. Pero ¿cómo va a hacer otra cosa si sigue a un hombre que dijo: “... porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber[...] estuve preso y me visitaron”? (Mt. 25,35-39).

María Cristina Vidal

DNI 5.590.823

Subtes o tranvías

En el artículo en el que se plantea que, debido al retraso en la construcción de la línea F de subtes, se planea instalar líneas de tranvías, el arquitecto Martín Blas Orduna, director del Cetam, expone las ventajas de este sistema y pone como ejemplo ciudades de Europa y América. En materia de logística, el tranvía es un sistema que obliga y condiciona a todo cruce con semáforos por donde él circule; en otras palabras, todo sistema vehicular quedará supeditado a la prioridad de paso del tranvía. Consecuentemente, en toda ciudad de alta densidad poblacional y gran transporte vehicular, una red tranviaria significaría atascos, cambios de ritmo circulatorio y anacronismo logístico. El subte fue básicamente un sistema ideado para reemplazar al tranviario. Recurrir a la historia, muchas veces, nos hace entender mejor de qué se trata. El primer transporte público soterrado se dio en Londres, aunque era básicamente un tren a vapor. El subte moderno tiene su nacimiento en 1897 en la ciudad de Boston, donde complicados cruces de tranvías y la imposibilidad de atravesar un parque declarado histórico y con un cementerio generó la idea de “tunelar” el paso. La unión de más de dos tranvías eléctricos dio nacimiento al moderno subterráneo. Boston fue el origen, pero en 1904 Nueva York fue el esplendor del sistema ideado, proyectado y construido por William Barclay Parsons, que hoy cuenta con 1062 km de recorrido y 468 estaciones; y entre ellas, las vías múltiples que facilitan el servicio exprés, únicas en el mundo. Hay otro fenómeno de la ingeniería que no quisiera olvidar y es Frank Sprague, que contribuyó al desarrollo exitoso del motor eléctrico de los tranvías y ferrocarriles eléctricos.

Buenos Aires es una megalópolis alfa, no la compliquemos con ingeniería del pasado.

Vicente Lema

arquilema@gmail.com

En la Red Facebook

A 135 años de la muerte de Sarmiento

“Hasta hace 70 años la Argentina era el país número uno en calidad de enseñanza primaria. Gracias, Sarmiento, el gran olvidado”- María Tealdi

“Tanto que luchó contra la ignorancia, si viera ahora la cantidad de ignorancia que hay se muere de nuevo”- Blanca Rosales

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION