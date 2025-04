Cartas de lectores: Adiós Francisco, gusto amargo, aprender a valorar,

Adiós, Francisco

Te escribo está carta hacia el lugar que te has merecido: el cielo. Tu obra ha sido enorme, transformadora y espiritual. Te he visto en plena Plaza Constitución dando esperanza a los más humildes, te he escuchado en cada tedeum poner negro sobre blanco, te he visto consolar a los padres de Cromañón. Me has emocionado con tu humildad en el lavado de los pies a los reclusos, te he aplaudido cada vez que has reivindicado a la mujer dentro y fuera de la Iglesia, me has hecho reír cuando te referiste a los sacerdotes de cara de estampita.

Has demostrado coherencia al expulsar a quienes han incurrido en la pederastia, has pedido perdón sincero a las comunidades que fueron perseguidas por los dogmáticos, has sido obispo y papa, pero nunca dejó de estar el cura párroco.

Hoy, te despido con un profundo dolor, una tristeza por tu partida y pido que brille para ti la luz que no tiene fin. Que así sea.

Roberto Peláez

DNI 21.142.456

Gusto amargo

Una enorme tristeza causa la repentina partida de Francisco. A muchos de nosotros nos ha quedado un gusto amargo, con cierto grado de egoísmo, por la no visita del Papa a su tierra natal . Sin duda miles de otras prioridades terrenales y espirituales han sido parte de esa decisión. Los argentinos lo vamos a extrañar y mucho, el tiempo curará muestro gusto amargo y en la historia grande estará Francisco, el papa argentino.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Aprender a valorar

El lunes, después de haber vivido una última Pascua, murió Francisco. Un Papa que estuvo muchas veces en el ojo de la tormenta, que fue comparado y criticado, pero que también nos mandó a los jóvenes a hacer lío e insistió en que no tuviéramos miedo. El Papa de las metáforas futbolísticas, que nos animó a jugar para adelante, en el equipo de Jesús. El Papa del encuentro, que se dedicó a derribar muros y tender puentes. El Papa de la Iglesia en salida, que alentó tanto a abrir sus puertas e ir a las periferias. El que rompió el récord de canonizaciones, superando las novecientas. El Papa de los santos de la puerta de al lado. El Papa de los enfermos, los pobres, los migrantes, los refugiados y de los ancianos. El Papa que más se refirió al cuidado del medioambiente. El Papa de la misericordia, de la devoción a San José y al Sagrado Corazón. El de la esperanza. El que fue designado por el amor de Dios, que respondió sirviéndolo durante más de 55 años como sacerdote. El que se dedicó especialmente al cuidado de su Iglesia como obispo, durante quince años, y como Sumo Pontífice, doce. El Papa de cuatro encíclicas, siete exhortaciones apostólicas y cientos de catequesis, homilías y cartas pastorales. El Papa que habló en argentino para todo el mundo. El Papa que seguramente vamos a aprender a valorar mucho más ahora que ya no está con nosotros. Josefina Buratti

DNI 46.173.607

Me vas a esperar

El lunes desperté, como muchos en el mundo, con la noticia de que el Papa había pasado a habitar el Reino de los Cielos. Me encontré conmocionado como nunca antes con alguien vinculado a la Iglesia Católica. Dudo de la existencia de Dios desde que tengo memoria. Muchos ateos criticamos cómo la fe suele imponerse, pero creo que Francisco lo entendió. No vino a clavarnos la cruz, sino a mostrarnos que el cielo no es para quienes rezan quince rosarios, sino para quienes cultivan riqueza espiritual en la tierra. En tiempos de egoísmo, él nos recordó que ser mala persona está mal. Un día, un niño le preguntó si su papá –ateo, buena persona– estaba en el cielo. Francisco respondió que Dios jamás lo dejaría lejos. Ese día, el Papa nos abrió las puertas del cielo a quienes no nacimos con fe, y confieso que como ateo siempre temí estar equivocado. Hoy lo despido con lágrimas. Me atrevo a decir que fue mi líder espiritual. Gracias, Francisco. Y si estoy equivocado y Dios existe, me deja tranquilo saber que vos me vas a estar esperando.

Juan Alfredo Nieva

DNI 4.5470.607

Descalificaciones

Brillante la columna de Joaquín Morales Solá del domingo pasado cuando se refiere a las actitudes del Presidente cuando descalifica a periodistas, netamente totalitarias.

Emilio Sojo

La salida del cepo

En el programa de Mirtha Legrand, Pablo Echarri, ante la cita loable por parte de Diego Sehinkman a la salida del cepo, le espetó: “Liberación con una toma de deuda de 20.000 millones de dólares más con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y con el secretario del Tesoro de Estados Unidos viniendo a dar el decálogo de lo que Argentina debe hacer para poder recibir ese dinero” [sic]. Ante ello Sehinkman le respondió: “Argentina no es autoválida económicamente hace muchísimos años”, y agregó: “Hace años que Argentina no produce lo que gasta. Argentina no pagaba sus gastos, ¿cómo lo compensaba? Con emisión o con deuda. Argentina está atrapada en un ciclo. El gobierno del kirchnerismo vino emitiendo muy fuerte. De hecho, Alberto Fernández terminó con un acumulado de 800% de inflación, sin deuda” [sic]. Felicitaciones a Diego Sehinkman por su actitud fundada en hechos y no relato. Con el mayor de los respetos mi abuela hubiese dicho: le puso la tapa.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Ruta 8

Entre los kilómetros 240 y 270 de la ruta 8 es increíble la cantidad no ya de pozos, sino de cráteres, en ambas manos y que hace ya tiempo no se reparan. Invitaría al directorio de Corredores Viales SA a que se den una vuelta y vean cómo los usuarios rompemos nuestros autos después de abonar la tarifa correspondiente. Ojalá que, además de cobrar –que lo hacen muy bien–, la reparen y la mantengan. Es bueno recordarles que es su obligación. Además, se advierten gajos de eucaliptos que duermen el sueño de los justos muy cerca de la ruta; esto genera un riesgo más a los usuarios, sobre todo de noche. Me pregunto: cuando cortan el pasto, ¿no podrán sacarlos? ¿Que esperan? Vialidad Nacional tiene la palabra.

Matías G. Sánchez Sorondo

DNI 16.940.566

