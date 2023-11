escuchar

Aerolíneas

La Argentina debe ser el único país del mundo donde los trabajadores y sindicalistas rechazan no ya participación en el resultado de una empresa, sino la empresa entera, y un tipo de empresa que ellos mismos dicen que “debería” generar ganancias, como se hace en todo el mundo, como ocurre con las aerolíneas.

Solo una genia como María Elena Walsh pudo imaginar una letra como la de “El reino del revés”, pero aun su genialidad se quedó corta en esta Argentina que vivimos.

Pablo Correch

DNI 17.203.219

No esperar milagros

Les pido a los integrantes de JxC que se enojaron con el triunfo de Milei que no se hagan kirchneristas y no empiecen a llevar la contra porque sí. Si bien era necesario terminar con el populismo, que nadie espere milagros en un año o dos. Les pido a todos los que votaron, ahora oficialistas y luego opositores, que no cometan el mismo error de 2015. No se puede terminar con 80 años de populismo en dos o en cuatro. La reconstrucción del país llevará mucho tiempo y será trabajo de hormiga y sin dudas lo tendrá que continuar otro presidente en otro gobierno. De nada sirve cambiar de gobernante si la actitud de esperar milagros es la misma. No temamos tanto a la que será oposición a partir del 10 de diciembre, sino a nosotros mismos. Lo bueno lleva tiempo, lo importante es no parar.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Sin fotos

Soberbia, autoritaria, mezquina, ya lo demostró en 2015 cuando se negó a entregar el bastón de mando al presidente entrante, Mauricio Macri. Ahora, en otro momento histórico de la Argentina, no permitió un registro fotográfico del encuentro y traspaso con la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel. Lo que para ella son “actos de rendición”, para la mayoría de los argentinos representan actitudes de un ser acomplejado y egoísta.

Señora, usted, por suerte, no nos representa más.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Gastos en la ciudad

Si hay algo verdaderamente escaso en este momento del país son los recursos del Estado. Después del primer turno, y hasta el día de hoy, existen spots publicitarios del gobierno de la ciudad, alabando su propia gestión, en los que se escucha la inconfundible voz del jefe de gobierno, perdedor de la interna de Juntos por el Cambio, y se observa su rostro en dos o tres oportunidades, si bien de costado, pero claramente visualizable. Horacio Rodríguez Larreta perdió ante Patricia Bullrich, pero al aliarse a su amigo Massa, junto con Martín Lousteau y otros dirigentes radicales, debe entender que su sueño de la presidencia de la Nación se ha perdido para siempre, pero, además, que aferrado al pedacito de poder que todavía le queda por unos días está dilapidando recursos de la ciudad con esa publicidad.

Patricio Aristóbulo

Navarro

paddy_navarro@hotmail.com

Recursos de la pesca

Cuando políticos y economistas hablan de la potencialidad económica y exportadora de nuestro país, en términos generales, se hace mención al campo y la agroindustria; la economía del conocimiento; la energía; la minería (litio principal pero no exclusivamente); entre otros. Pocos mencionan la pesca. Nuestro litoral Atlántico es muy rico, pero diariamente es depredado por buques factoría extranjeros que entran sin permiso dentro de la milla 200. Recuerdo hace muchos años un político sagaz, que antes de conformar un gobierno recién elegido por el pueblo decía que, en su opinión, la única forma de tener eficacia en esta verdadera lucha por nuestros recursos ictícolas era nombrar un almirante retirado como secretario de Pesca, y que esta secretaría (o subsecretaría) no estuviera en el ámbito de Agricultura (como hace muchos años está). El secreto, coordinar eficientemente las acciones entre los funcionarios, la Armada y la Prefectura. Creo que es un buen consejo para el presidente electo y el ministro de Economía que designe. Sería una enorme fuente de recursos adicionales de exportaciones. Si además hubiera una verdadera política de Estado de desarrollo del sector de la pesca y la acuicultura, contribuiría a diversificar la dieta de los argentinos, sacándole presión a la carne vacuna. Fijémonos en la potencialidad de ese sector en Chile.

Marcelo E. Fielder

DNI 12.588.674

Pasajes de tren

La empresa Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes a Mar del Plata desde las 6 horas del 21 de noviembre. Mucha gente ha pasado varias noches acampando a la intemperie en las inmediaciones de la estación Constitución para tener la triste suerte de conseguir un pasaje a un precio infinitamente menor, comparado con el valor que sale el viaje en micro. Hemos visto el lamentable espectáculo de personas ancianas, muchas con problemas de movilidad, aguardando interminables horas. Al presenciar tan vergonzoso espectáculo, me apersoné a reclamar a personal jerárquico, solicitando que se cumpla la legislación vigente, que dice claramente que las personas mayores de 65 años tienen prioridad de atención en sitios públicos y privados. Para mi sorpresa me respondieron que no tienen orden de cumplir con la citada reglamentación, la cual conocen perfectamente. Me ofrecieron amablemente el libro de quejas. A las autoridades responsables de Trenes Argentinos quiero decirles que incumplen la ley. Y también que hay un gran libro de quejas, mucha gente se ha quejado, pero todo sigue igual.

Jorge Troszynski

DNI 4.548.519

Elecciones en Boca

El domingo pasado fuimos testigos del fin de ciclo del perokirchnerismo –esperemos que para siempre–. Ojalá que algo similar ocurra en Boca Juniors en las elecciones de diciembre.

Riquelme y su séquito en el Consejo no están capacitados ni preparados para manejar un club tan grande e importante. Han usado y abusado del club como si fuese de ellos. Boca no puede seguir teniendo a estos nefastos personajes conduciendo su destino. Ahora los hinchas de Boca soñamos y rezamos para que podamos tener una nueva comisión directiva de la mano de Andrés Ibarra.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

En la Red Facebook

Otro sindicalista le hizo una advertencia al futuro gobierno de Milei

“¿Ahora los quieren defender (a los trabajadores)? ¿Y durante estos años que pasó? ¿Estábamos bien? Lo que quieren defender son sus bolsillos”- María Campos

“Que los sindicalistas no empiecen a j… Porque estaría bueno hacer auditorías”- Liliana Rosa Ritucci

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION