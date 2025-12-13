Cartas de lectores: AFA, dictadura, aviación militar

AFA

Desde hace décadas la justicia postergaba investigar a fondo el accionar de la AFA. En el conviven sectores de la política, del Poder Judicial, de las barras, de las intendencias, las apuestas y el lavado de dinero. Existía temor en investigar a fondo esta “Caja de Pandora” porque desataría una cadena de problemas tan complejos como difíciles de esclarecer. Sabemos que los estrechos vínculos de sus directivos con los sectores ya mencionados, aumenta la sospecha sobre la existencia de una red mafiosa. Ante el escándalo, algunos jueces se declararon “incompetentes”, mientras los medios periodísticos investigan, aportan pruebas y valentía al informar. Más allá del fútbol, los argentinos necesitamos que se investigue a fondo, se administre justicia y terminen con la impunidad de los dirigentes corruptos.

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

Dictadura

Deportaron de Venezuela al equipo periodístico de C5N. ¿Será porque hay una dictadura? O quizás - para decirlo con más precisión- porque en los regímenes donde la libertad de expresión es un estorbo, la prensa no entra: se expulsa. Ojalá esto sirva de manual para reconocer lo obvio.

Juan T. Medi Cogo

DNI 4.940.031

Aviación militar

Quienes critican la compra de aviones a Dinamarca por considerarlos obsoletos, carecen de conocimientos sólidos sobre aviación militar e ignoran las necesidades y prestaciones que ese sistema de armas ofrece con sus constantes actualizaciones, y las funciones para las que será usado. Por ejemplo los bombarderos estratégicos B52 de la USAF están en servicio activo desde 1955 y programados en su versión B52J para prestar servicios hasta 2050.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Petróleo

Hace ya bastantes años que no se observan en los diarios propagandas que recuerden el Día del petróleo, por lo tanto, con esta carta quiero recordar que en Comodoro Rivadavia, el 13 de diciembre de 1907 se descubrió ese oro líquido. Los nombres de esos pioneros fueron Humberto Beghin y José Fuchs. En 1918 se descubrió en Plaza Huincul. YPF fue creada en 1922 y el general Enrique Mosconi fue su primer presidente.

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Cara grande

Es de hacer notar que de un tiempo a esta parte la mayoría de las escribanías incorporan en las reservas de compra inmobiliarias la condición que los billetes a entregar por el comprador sean exclusivamente de dólares estadounidenses llamados " con cara grande “, excluyéndose los ” de cara chica “, sin razón reglamentaria alguna, ya que para el Banco Central, son tan legítimos unos como otros. Esto produce trastornos operativos a los tesoreros de los bancos, ya que no se encuentran en condiciones de proveer los de ” cara grande ” en cantidad suficiente al pedido de sus clientes, para una operación inmobiliaria.

Es hora que el Gobierno tome cartas en el asunto para solucionar este problema tan fastidioso.

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

Jóvenes idealistas

Pronto se cumplirán 51 años de un hecho que ufanó a los llamados “jóvenes idealistas” que, con el nombre de “Ejército Revolucionario del Pueblo” asesinaron a un pensador católico destacado, Carlos Sacheri, de 41 años, casado y padre de seis hijos. Éste se había opuesto a las ideas de la iglesia tercermundista que participaba en las organizaciones armadas, y lo hizo expresando su pensamiento en el libro denominado: La Iglesia clandestina. El 22 de diciembre de 1974, al salir de la misa dominical de la catedral de San Isidro, fue asesinado delante de su esposa e hijos. Sacheri había afirmado: “El movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, configura, sin duda alguna, el movimiento subversivo más peligroso de esa índole en la Argentina” Esos “jóvenes Idealistas” se enorgullecieron afirmando: “A los soldados de Cristo, los matamos en domingo”

Demócrito de Abdera, S. V. AC decía: “Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos son olvidados”. Entre los buenos están quienes impusieron la paz con la fuerza de las armas. Muchos de ellos, hoy, injustamente privados de sus libertades.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Navidad

Estamos próximos a celebrar la Navidad, el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Parece exagerado aclarar de qué se trata, pero es indispensable, atento a la creciente paganización del acontecimiento. Es oportuno reflexionar sobre la importancia y trascendencia de la institución de la familia. Hace pocos días León XIV destacó el valor cultural y humano de las relaciones familiares, especialmente: “Padre”, “madre”, “hijo”, “hija”, “abuelo”, “abuela” son, en la tradición, palabras que expresan y suscitan sentimientos de amor, respeto y dedicación, a veces heroica, al bien de la comunidad doméstica y, por tanto, al de toda la sociedad” También es oportuno interpelar al gobierno y al Congreso para derogar la ley más inicua vigente en la Argentina. El aborto, un verdadero genocidio, un plan de exterminio de los chiquitos argentinos impulsado por el Estado, parte de la dirigencia política, y con el apoyo de una sociedad degradada que rivaliza con la Argentina profunda y tradicional. Sin derecho a la vida, la Nación no es posible.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Balcones peligrosos

Vivo en el barrio de Recoleta, a menos de una cuadra de la plaza Vicente Lopez, el 9 del corriente mes a menos de una cuadra de mi casa , entre las 8 y las 10 se desplomó gran parte del balcón del último piso de un edificio que está sobre la calle Arenales, sobre la cual vivo. No hace falta aclarar que se trata de una zona de mucha circulación de peatones, tampoco es necesario agregar que en esta zona hay edificios muy antiguos que claramente deben ser sometidos a revisiones periódicas para constatar su estado. Ahora bien, lo sucedido a criterio de la suscripta reviste suma gravedad, los consorcios tienen la obligación de mantener los balcones en condiciones seguras para lo cual deben realizar periódicas revisiones, tal como lo establece el Código de Edificaciones de la CABA, en el cual están determinadas en forma taxativas las obligaciones de los propietarios y consorcios, entre ellas la de garantizar la seguridad de las fachadas balcones y salientes. Por obra y gracia de Dios no ocurrió una tragedia mayúscula. Este hecho amén de ser exclusivamente responsabilidad de los propietarios del edificio en cuestión, debe hacer reflexionar a todos los propietarios, administradores y consorcios respecto a las medidas de seguridad que deben arbitrarse para prevenir accidentes, que claramente son evitables si se cumplen las normativas al respecto. Las normas están para ser cumplidas, hagamos que todos las cumplan para evitar consecuencias irreparables.

No puede dar miedo caminar por las calles, por favor tomen conciencia los propietarios y cumplan la normativa vigente.

Rosana G. Vallejos

DNI 17.105.059

