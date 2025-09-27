Cartas de lectores: A las cosas, narcotráfico, retenciones

A las cosas

El espaldarazo económico del Tesoro de EE.UU. y el político de Trump, el haber logrado bajar la inflación y eliminar el déficit, sumado al sacrificio de todo el pueblo argentino con este ajuste, nos pone en la obligación de borrar grietas y cumplir con el consejo de Ortega y Gasset de 1939: “argentinos, a las cosas”. Es de esperar que el Congreso, con inteligencia, apruebe el 26 de octubre las reformas importantes, entre otras, la laboral e impositiva. Entonces será el momento que todo el empresariado, grande y pyme, se dedique a invertir y crecer, ocupando mano de obra, construyendo carreteras y autopistas con la propuesta Laura, los agricultores -sin retenciones- sembrando con más tecnología un 40 % más de superficie, explotando el potencial del cobre, el petróleo, el litio etc. Que el Estado elimine ñoquis y corrupción para alcanzar una eficiencia aun no conocida.

Argentinos, si lo hacemos habremos cumplido con el sueño de los grandes: Sarmiento, Mitre , Roca y pocos más.

En el curso de esta semana en un canal de televisión por cable, un periodista detalló, con un mapa urbano, como están delimitadas las manzanas de la villa 1-11-14 que se especializan, según afirmó, en la comercialización de algún tipo de droga. Así, una era de “peruanos” que venden cocaína, otra de “paraguayos” que hacen lo propio con la marihuana, más otros sectores que tenían alguna otra forma de vida, que imaginamos más en línea con la ley. Lo llamativo es que esos datos no parecen estar en conocimiento de las fuerzas de seguridad encargadas del tema de la lucha contra el narcotráfico, así que los traficantes al parecer seguirán ejerciendo su actividad sin grandes contratiempos. Las opciones que se plantean a los ciudadanos no son muy esperanzadoras: o el periodista es un fabulador o las autoridades que deben erradicar esa actividad son, por decirlo amablemente, poco eficaces. Tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial. Prevenir es mejor que curar, para eso se eligen representantes.

El gobierno nacional anunció la suspensión de las retenciones al campo hasta el 31 de octubre o hasta cubrir un cupo de 7000 millones de dólares lo que ocurrió en tres días con la presentación de declaraciones juradas de grandes productores.

Con esto, la gran mayoría de los productores pequeños y medianos quedó fuera del beneficio. Las autoridades deberían extender el plazo a la brevedad, para que pueda ser aprovechado por todos y sin poner cupos que solo benefician a unos pocos.

Nuestra Justicia debería imitar a la francesa. El expresidente Sarkozy ha sido declarado culpable por haber aceptado fondos de Khadafy para financiar su campaña y cumplirá un período en la cárcel, a pesar de su apelación. En nuestro país tenemos una expresidenta que también recibió fondos para una campaña (de Chávez) y además es culpable en el caso Vialidad. Pero en nuestro territorio los expresidentes van presos a departamentos privados en lugar de cárceles.

Dado que el gobierno actual insiste en sostener el superávit fiscal y aplicar su política de ajuste -la llamada “motosierra”-, lo cual en muchos aspectos puede ser necesario, resulta profundamente contradictorio que aún se mantenga vigente la ley de aborto, financiada con recursos públicos. Mientras millones de argentinos hacen sacrificios diarios para llegar a fin de mes, el Estado sigue destinando fondos a una práctica aberrante y que atenta contra la vida desde su inicio. ¿Cómo se puede hablar de austeridad y eficiencia fiscal cuando se sostiene una política que implica la eliminación sistemática de vidas humanas, con dinero que sale del bolsillo de todos?

Esta contradicción no solo es moral, sino también presupuestaria. Si el objetivo es cuidar cada peso del contribuyente, ¿por qué se sigue financiando una ley que promueve la muerte en lugar de invertir en mejoras edilicias, equipamiento u otros insumos médicos? Defender la vida desde la concepción no es solo una postura ética: es también una política fiscal coherente con el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino.

Me motiva a escribir estas líneas la inacción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para preservar los derechos de sus contribuyentes. Desde hace años el espacio aéreo frente a las fachadas de los edificios, a la altura de los pisos primeros y segundos, se convirtió en un botín de las empresas prestadoras de servicios de internet y TV por cable. Compré el departamento en el que habito hace más de 20 años en avenida Las Heras al 2200 y pesó en esa decisión el plus del paisaje de la plaza de enfrente. La vista hoy es inaceptable, con cables que cruzan por delante del frente de mi departamento - casi al alcance de mi mano - y rollos de cables de telefonía en desuso atados a un poste. El desorden y la anarquía técnica, no solamente estética, habla de la falta de planificación y control del espacio público, lesionando los derechos privados de los habitantes, porque mi situación se replica en el resto de la ciudad. Ojalá que el señor Jorge Macri atienda a través de sus funcionarios mi pedido.

Nobleza obliga. Me da gusto informar que, luego de la publicación de mi carta el 22 de septiembre, el casco hundido en el río Sarmiento, en la primera sección del delta de Tigre, ha sido removido. Seria menester retirar los dos postes que quedaron marcando la zona.

Formosa. Un equipo de LA NACION fue perseguido y retenido por una falsa fenuncia

“Tienen que intervenir la provincia”- Ignacio Morante

“Cómo puede la justicia permitir que ese personaje sea dueño de la provincia y hacer lo que se le da la gana? ¿qué país es ese?- Selma Teodoro de Araujo

“Ahí se ve bien quiénes son la dictadura”- Walter Garibotti