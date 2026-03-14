Cartas de lectores: Al margen de la ley, empresarios, celulares en las cárceles

Al margen de la ley

La declaración indagatoria de Pablo Toviggino en Comodoro Py volvió a poner bajo la lupa las irregularidades que investiga la Justicia en la AFA. Mientras el tesorero de la entidad era interrogado por presuntas irregularidades impositivas, en la puerta de los tribunales lo esperaba una camioneta vinculada a una de las sociedades investigadas en la causa. Ese vehículo, según se informó, acumula 38 infracciones de tránsito por más de 10 millones de pesos, en su mayoría por excesos de velocidad y otras violaciones a las normas de circulación. La acumulación de infracciones, el uso de vehículos sin patente y los vínculos con sociedades bajo investigación judicial dibujan el perfil de alguien que parece moverse al margen de la ley con la tranquilidad de quien se siente intocable. Una pregunta queda flotando: ¿quién garantiza esa impunidad?

Daniel E. Falcon

DNI 8.503.056

Empresarios

Si yo fuera un posible inversor en la Argentina pensaría: “Si así tratan al principal empresario argentino, Paolo Rocca, que nos espera a los demás”.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Celulares en la cárcel

Tiene mucha razón el lector Eduardo Favelukes en su carta, en la que aboga por la prohibición de la tenencia de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, circunstancialmente autorizada en el período de pandemia. Un teléfono celular es una verdadera arma, si se quiere un “arma impropia” -como alguna vez las ha caracterizado la jurisprudencia- o, mejor aún, un instrumento para la comisión de un delito. Con un celular, en efecto, se estafa, se amenaza, se amedrenta a los testigos y se instiga a la comisión de cualquier otro ilícito, por caso se planifica una evasión. Es pues indispensable que las autoridades actúen con premura al respecto, pues con ello contribuirán a la seguridad ciudadana.

Miguel Almeyra

DNI 4.269.644

Rechazo

Leo y escucho comentarios acerca del viaje del funcionario Manuel Adorni y su esposa junto con el resto de la comitiva a EE.UU. A mí personalmente, no me genera ningún rechazo, al contrario. Sí me genera rechazo cuando oigo que los funcionarios viajan con amantes, asesores, parientes, y dilapidan dinero no generado por el propio esfuerzo. En cuanto a “deslomarse”, yo también me “deslomo” trabajando en mi casa, ahora como médica jubilada.

María Jesús Vaca

DNI 12.547.881

Deslomarse

Estimado Adorni: yo también me deslomo trabajando por el país, ¿podría sumarme al próximo viaje a Nueva York? Y me encantaría que me acompañara mi marido. ¿Como lo ves? Yo te digo como se ve el viaje familiar de los Adorni desde la tribuna de los votantes no fanáticos de LLA: se ve nítidamente como - a pesar del discurso- se considera al Estado como una empresa familiar en la cual “coloco a mi hermano, viajo con mi mujer, le doy una changuita a mi hermana y pago con la tarjeta corporate”… tarjeta que venimos a ser todos los contribuyentes. ¿Sabés? El efecto placebo que provoca la baja de la inflación no dura para siempre. Debería convertirse en la realidad cotidiana sostenible en el largo plazo. Y entonces, ¿cómo vas a convencernos que no sos la casta?¿no serás un liberal K y todavía no te diste cuenta? ¿o te diste cuenta, pensás que yo no me voy a dar cuenta y me estás tomando el pelo?

Mercedes Villa Larroudet

DNI 18.315.926

Senadores

Continuando con la búsqueda de coherencia desde el gobierno, sería positivo y necesario identificar y hacer pública la acción a tomar por cada uno de los senadores en el cobro de sus próximos salarios, ya sea esta que acepten, renuncien o donen a instituciones benéficas el excedente por el ajuste aprobado por ellos de sus futuros sueldos. Res non verba, o para decirlo en criollo, “hechos, no palabras”.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Discapacidad

No todos debemos saber cómo es la vida diaria de un joven con discapacidad, por ejemplo: Concurrir a centros a centros de día, tener terapeutas de apoyo, movilizarse en transporte especializado, buscar y buscar hasta el cansancio quien pueda cumplir con las necesidades de los que no pueden tener independencia para valerse por sí mismos. Y mucho más. El objetivo de esta carta es denunciar lo que atañe al cumplimiento de estos requerimientos mínimos. Si las instituciones, los terapeutas, el transporte, adhieren a medidas de fuerza, ¿qué pueden hacer los jóvenes al no tener donde y cómo ir? Muchos dependen de padres muy mayores, o de hermanos, o de parientes, y cuentan con esos espacios y terapias de apoyo para vivir al menos con mayor dignidad. Reclamo que las obras sociales (PAMI, prepagas) cumplan en término con los pagos. Cumplan con las leyes. Y el gobierno que ejerza un control eficaz de la ley.

Claudia Inés García

clodine31@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Cuba anuncia que comenzó a dialogar con EE.UU. En medio de la escasez de petróleo

“El único diálogo posible debe ser que se vaya el dictador y se llame a elecciones libres”

Marcelo Enrique Sheil

“Da lástima ver las calles, los edificios, la gente come de manera miserable. Espero que cambie para bien de todos ellos”

Aldo Ojeda

“Tarde”

Sue Greb

“¡Finalmente!”

Pini Alfonso

“¿Ahora quieren dialogar, después de que hicieron pasar décadas de miseria y sacrificio a su pueblo por un falso orgullo, manteniendo ideales y políticas erróneas? Estos tipos no tienen perdón”

Hugo Nestor Jañez