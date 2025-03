Cartas de lectores: Alternativa, Escobar, esfuerzo inútil

Alternativa

¿Por qué la CGT, en lugar de proclamar un nuevo paro general –que tanto daño hace al país y a sus trabajadores–, no propone trabajar un día adicional o un feriado, o donar el valor de una jornada de esos mismos trabajadores, de los dirigentes sindicales (y también de los políticos), etc. a los jubilados que tanto dicen defender y/o a los damnificados por las recientes inundaciones en Bahía Blanca?

Osvaldo Marcilese

omarcilese@fibertel.com.ar

Escobar

Por segunda vez, luego de ocho años, el diario LA NACION me dedicó un editorial basado en datos falsos, erróneos, subjetivos y no menos que infundados en la que vuelvo a ser víctima de difamaciones y vilezas en un texto repleto de inexactitudes. En primer lugar, con profundo desconocimiento, se acusa de manejo discrecional de fondos a una gestión que desde 2021 se somete a las auditorías de la ISO 37001, una de las normas más exigentes a nivel mundial en materia de transparencia. Hasta el momento, el municipio de Escobar es el único organismo gubernamental de la Argentina que certificó esta normativa anticorrupción. Por si fuera poco, días atrás, mi administración recibió una excelente nota de la calificadora Moody’s, en la que se destaca el sostenido superávit fiscal, el bajo nivel de endeudamiento y la autonomía económica. Somos el único municipio bonaerense con calificación “investment grade”. A la constante revisión del Tribunal de Cuentas bonaerense, este año sumaremos una instancia más de control: una plataforma de inteligencia artificial desde la cual todos los ciudadanos podrán monitorear las acciones de gobierno. A título personal, y sin estar obligado por ley, desde 2006 -nueve años antes de ser elegido intendente por mis vecinos- elevo ante la Oficina Anticorrupción mi declaración jurada patrimonial. Esta será la decimonovena ocasión que me presento por voluntad propia. Es más, en 2019 y 2023, al final de cada mandato, pedí una revisión extraordinaria.

En segundo lugar, nuevamente con un profundo desconocimiento y datos falsos, abordan la dramática problemática social de la seguridad. El sistema Ojos y Oídos en alerta tiene más de 47 mil vecinos adheridos, no 9 mil. Son 1543 las alarmas vecinales, no 289. Y son más de 2100 las cámaras de seguridad, no 363 (somos el distrito del corredor norte con mejor relación cámaras/cantidad de habitantes: una cada 122 personas). En octubre pasado anunciamos la creación de la Policía Municipal y nos convertimos en un distrito pionero dentro de la Provincia de Buenos Aires al adquirir armas no letales para pertrechar a nuestros efectivos. En el mismo sentido, estos días estamos implementando un Plan Tecnológico Integral para garantizar la robustez, estabilidad y sostenibilidad de nuestro sistema integración de seguridad, prevención, emergencias y siniestralidad vial. Es una inversión millonaria, conscientes de la preocupación de nuestros vecinos ante un contexto nacional de incremento de la violencia social y de los hechos delictivos, que impacta en mayor medida en toda el área metropolitana de Buenos Aires.

Como intendente que recorre su distrito de manera constante, escucho de primera mano las preocupaciones de mis vecinos, gente de bien que quiere vivir tranquila y en paz. La seguridad es una política de Estado ahora. No espera más. Por eso, desde que fui honrado con el cargo de intendente, exhorto a las autoridades nacionales y provinciales, sin distinciones partidarias ni ideológicas, a trabajar junto a los municipios en políticas y programas que ayuden a paliar este flagelo.

Resulta infundada la acusación de ser “motor de acuerdos con importantes emprendimientos inmobiliarios que invadieron los humedales del distrito y responsable de ventas de tierras fiscales a precio vil”. Al contrario, como ya lo hiciera en anteriores ocasiones, debo recordarles que bajo mi gestión se protegieron 11 mil hectáreas de humedales, no se habilitó ningún nuevo barrio privado o urbanizaciones sobre humedales -incluso se rechazó un proyecto a la vera del río Luján- y en estos años esos mismos emprendimientos inmobiliarios debieron cumplir con las obras de infraestructura que a anteriores gestiones municipales extrañamente nunca les habían reclamado.

Con total liviandad acusan a la gestión municipal de no atender la ludopatía, en un profundo desconocimiento por la labor profesional del Hospital de Salud Mental y Adicciones del Papa Francisco, un centro modelo inaugurado en 2017 y que durante 2024 sumó el programa “Salud Mental en tu barrio”, que lleva a profesionales a todas las localidades. Allí se atienden cientos de personas que sufren esa patología, que creció de manera desmedida a partir de que el juego online fue reglamentado en toda la provincia de Buenos Aires por la gobernadora María Eugenia Vidal, una figura a la que LA NACION siempre respaldó y de la que calla sus polémicas medidas de gobierno.

La sala de juegos que podría instalarse en Ingeniero Maschwitz es parte de un conjunto de inversiones recreativas, culturales y turísticas que, entendemos, potenciará el crecimiento económico de nuestro distrito. Por eso desde el Ejecutivo le dimos nuestro aval al proyecto acercado por un edil de la oposición. Hasta el momento, no ingresaron al Palacio Municipal los planos edilicios ni los estudios de prefactibilidad para que nos interioricemos de la propuesta y así evaluar su contenido. Es decir, estamos hablando de algo que no ocurrió. Sin embargo, no conozco municipios que busquen erradicar esta actividad: de hecho, semanas atrás, el Concejo Deliberante de Ramallo votó por unanimidad el rechazo al posible traslado de su bingo.

Resulta llamativo y extraño el ataque frontal de LA NACION a la agenda de gobierno, en especial el mismo día que se pone en funcionamiento la primera escuela primaria de gestión municipal -con una propuesta académica de excelencia con talleres a contraturno de idiomas, informática y robótica- en uno de los barrios más humildes del distrito.

Quizás para LA NACION no tenga ninguna importancia, pero para nosotros sí. Desde 2016 a la fecha redujimos 52% la mortalidad infantil, según datos elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de tres gobiernos de distintos signos políticos. Quizás el editorialista de LA NACION no encontró las diferentes iniciativas sociales y educativas que desde la propia web del diario se destacaron y elogiaron en estos años.

Si realmente están interesados en profundizar sus conocimientos sobre nuestra gestión los invito a recorrer el distrito, auditar nuestras cuentas y charlar sobre nuestros proyectos presentes y futuros en materia de seguridad, salud mental y sostenibilidad, entre tantos otros. Por supuesto, también sobre nuestros supuestos gastos en la difusión de actos de gobierno. Entiendo que la maliciosa mención sobre la cartelería responde a un conflicto de interés entre empresas periodísticas, ya que el medio que difunde mi entrevista en vía pública no recibe pauta del Municipio, ni de mi persona ni de ningún allegado a mí. Al contrario, la austeridad prima en nuestra gestión: queda reflejado en la escasa pauta publicitaria que reciben medios como La Nación, prácticamente insignificantes en comparación a otros distritos. Quizás ese sea mi pecado o el motivo de semejante agresión. Porque, vaya casualidad, las autoridades de esos otros municipios pululan a diario por el set de LA NACION TV, reciben elogios y hasta gozan de cierto blindaje mediático desde la web y el diario papel.

Pero lo más preocupante, a mi entender, es que -al igual que en aquella editorial de 2017-, desde un escenario de soberbia, LA NACION vuelve a menospreciar al electorado escobarense, a nuestra gestión y a la democracia en sí al considerar que supuestas campañas publicitarias millonarias son la razón del triunfo electoral de 2015 y de las contundentes victorias de 2019 y 2023, con porcentajes de 63 y 52% de los votos, muy por encima de lo obtenido por el perseguidor más cercano. En todos estos años conocí muchos candidatos que desplegaron similar o más intensa campaña publicitaria y sin embargo no consiguieron el respaldo de la gente porque no recorrieron los barrios, las calles y los paseos y plazas para conocer de cerca sus necesidades, sueños y esperanzas. Detrás del respaldo popular hay un equipo de trabajo y gestión con la firme convicción de resolver las demandas de los escobarenses, transformar la realidad del municipio y construir un futuro de grandeza. Tal vez por nuestro compromiso en cuidar los recursos de los escobarenses y ser prudentes en nuestra pauta publicitaria -o tal vez porque nuevamente toqué intereses muy cercanos a ciertos personajes que orbitan alrededor del directorio de la compañía- mi figura volvió a ser protagonista de tan abyecto editorial, muy contrario a las opiniones y comentarios elogiosos de importantes figuras del Grupo LA NACION que por razones personales visitan con asiduidad el distrito.

Ariel Sujarchuk

Intendente de Escobar

N. de la R.: LA NACION ratifica la totalidad de las opiniones vertidas en su editorial sobre la que considera una pésima gestión del intendente de Escobar.

Esfuerzo inútil

La Dra. Karina Andrade tiró por la borda el esfuerzo realizado durante todo un día por compatriotas que pusieron el cuerpo y la vida para defender el orden público

Marta Acuña

DNI 4.957.970

Costo

El viernes, transitando por la Plaza del Congreso, observé a los equipos del gobierno de la ciudad reparando los destrozos provocados el miércoles. Sería interesante que ese costo no saliera del erario público, sino de quienes vandalarizaron nuestra ciudad y de las entidades que convocaron a dicha protesta, incluyendo a sus autoridades.

Leonardo Gabriel Forgia

DNI 22.848.377

En la Red Facebook

Megatormenta en los EE.UU.

“Dios mío, cuántos desastres en el mundo”-Silvia Sottano

“Qué horror”- María del Luján Paunero

